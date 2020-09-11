В КХЛ не могут остановить Бурдасова! Капитан СКА забивает в каждом матче

Интересные события разворачивались в Петербурге перед матчем СКА и «Локомотива». Утром «Нефтехимик» сдал несколько положительных тестов на коронавирус в Риге, после чего матч с местным «Динамо» был отменён, а нижнекамцы поехали в Петербург, где должны были проводить следующий матч.

Главный вопрос дня – что будет дальше, если эпидемия выйдет из-под контроля? «Йокерит» уже сел на карантин и отменил ближайшие матчи, СКА, видимо, не будет играть 13 сентября. С «Нефтехимиком» «армейцы» уже играли в Нижнекамске, но с тех пор прошло больше недели, и в СКА о положительных тестах ничего не известно.

«Локомотив» оставался единственной непобеждённой командой Запада, СКА всю выездную серию искал «цельную игру на протяжении 60 минут». Пока что ни один матч не дался петербуржцам просто, а уж встреча с мощным «Локомотивом» тем более не сулила лёгкой прогулки.

Но можно уверенно говорить, что характер у СКА есть. Отыграться с 0:2 в концовке игры с «Ак Барсом», успокоиться и забить в нужный момент, когда «Торпедо» в мгновение ока превратило 1:5 в 4:5 – это нынешний СКА. Сегодня «армейцы» тоже играли неровно – то настолько мощно, что молодёжное звено «возило» тройку Ткачёва, «железнодорожников» выталкивали с пятачка, а Хелльберг всё видел и спокойно отражал броски. То теряли концентрацию и допускали серьёзные провалы в обороне.

«Армейцы» уже потеряли капитана Евгения Кетова из-за травмы и Владимира Ткачёва, который слёг с недомоганием, но в команде проявились другие лидеры.

Возьмём Андрея Кузьменко – яркого, быстрого игрока, который может как сотворить шедевр, так и целый месяц палить в молоко. Предыдущие два сезона со СКА Кузьменко начинал очень тяжело, долго не мог забить.

Кузьменко образца этого года на раскачку хватило одной игры, после чего он принялся творить. Сегодня он продлил свою снайперскую серию до трёх игр – «Локомотив» оставил нападающего на дальнем пятачке неприкрытым, и тот пробил ворота Исаева в дальнюю девятку. Спокойно заглушив стартовый натиск гостей, СКА получил большинство и тут же повёл в счёте.

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Или Антона Бурдасова, который временно исполняет обязанности капитана. После не самой удачной предсезонки в регулярном чемпионате он ещё ни разу не ушёл со льда без заброшенной шайбы. Бурдасов может быть незаметен весь матч, а потом в нужный момент выстрелить. «Молодец, проявляет лидерские качества, я им доволен», — улыбался после матча с «Торпедо» Валерий Брагин.

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Во втором периоде пропустил и Илья Коновалов, который сменил Исаева после второй пропущенной шайбы. Но тут скорее было везение, а не мастерство СКА. Бенгтссон набрасывал на удачу, шайба отскочила от защитника «железнодорожников» Атте Охтамаа, поменяла направление и застала Коновалова врасплох.

Даже такое солидное преимущество не гарантировало успеха, тем более «железнодорожники» во втором периоде вышли из спячки и стали всё чаще задерживаться в чужой зоне. Денис Алексеев поймал соперника на смене и прошил Хелльберга в домик, были у гостей и другие моменты, но они не могли извлечь из них дивидендов.



«Локомотив» возродил интригу, забросив за три минуты до конца – дальний бросок Никиты Черепанова просочился сквозь Хелльберга. Но последний отрезок СКА уверенно отбил все атаки и под конец забросил в пустые. Цельной игры ещё нет, но с каждым матчем СКА набирает ход и обретает уверенность.

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Перед следующей серьёзной проверкой СКА, судя по всему, получит дополнительное время для отдыха. Судя по всему, следующий свой матч «армейцы» проведут с «Авангардом» в Балашихе.