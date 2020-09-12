Был лучшим защитником мира среди молодёжи, а стал тафгаем. Что произошло с Игорем Князевым

«Чемпионат» продолжает серию материалов о талантливых российских игроках, которые в силу различных причин не смогли реализовать свой потенциал на взрослом уровне. В первой части цикла мы остановились на грустной истории чемпиона мира 2011 года среди молодёжных команд Никиты Двуреченского. Российский форвард стал автором последней шайбы в историческом финале в Баффало, но не смог раскрыться во взрослом хоккее.
Во второй части мы рассказали об одном из самых необычных голкиперов России – Андрее Медведеве. Российский вратарь дебютировал в Суперлиге за «Спартак» уже в 15 лет. К 20 годам стал трёхкратным чемпионом мира (дважды по молодёжи и ещё однажды по юниорам) и считался одной из главных надежд русской вратарской школы. Однако вместо успешной хоккейной карьеры Медведев неожиданно закончил карьеру в 22 года и пропал с хоккейных радаров на долгие годы.
Объектом нашего сегодняшнего внимания становится ещё один уже завершивший карьеру хоккеист – защитник Игорь Князев. По молодёжи россиянин входил в символические сборные чемпионатов мира и признавался лучшим игроком турнира в своём амплуа. Впоследствии игрок докатился до низших лиг Чехии и России и бесславно ушёл из хоккея после провальных сезонов в ВХЛ.
Начал карьеру с серебра на юниорском чемпионате мира
Игорь Князев родился 27 января 1983 года. Уроженец Электростали начинал карьеру в «Спартаке» и с юных лет попал в число самых перспективных защитников России. Самоотверженность, умение вести силовую борьбу, лидерские качества – всё это не осталось незамеченным тренерами сборных разных возрастов, и Князев всегда защищал российские цвета, составляя ненавистную для всех форвардов-соперников пару с Антоном Волченковым.
Первым серьёзным турниром в карьере Игоря стал юниорский чемпионат мира 2000 гола, который проходил в Швейцарии. На том мировом первенстве воспитанник «Спартака» провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей и показателем полезности «+5». Национальная команда под руководством Андрея Пятанова добралась до финального матча, где проиграла сборной Финляндии.
Полный триумф на ЮЧМ-2001 и выбор в первом раунде на драфте НХЛ
Уже на следующем юниорском чемпионате мира Князева ждал настоящий триумф. На турнире в Финляндии сборная России завоевала золотые медали, а Игорь буквально
доминировал. Только вдумайтесь, за шесть матчей на мировом первенстве Князев успел заработать показатель полезности «+13», с отрывом став лучшим игроком соревнования в этой номинации. Игра Игоря не осталась незамеченной директоратом турнира, включившим российского таланта в символическую сборную ЮЧМ. Из россиян компанию ему составили Кирилл Кольцов, Игорь Григоренко и Сергей Соин. Всех перечисленных хоккеистов впереди в той или иной степени ждала яркая и насыщенная карьера, кроме самого Князева, но об этом позднее.
Через несколько месяцев после завершения турнира состоялся драфт Национальной хоккейной лиги, на котором Князева забрали в первом раунде. «Каролина Харрикейнз» выбрала хоккеиста под 15-м номером. Позднее на том же драфте ушли такие хоккеисты, как Фёдор Тютин, Джейсон Поминвилль, Томаш Плеканец, Крэйг Андерсон, Патрик Шарп и Майк Смит.
Обмен из «Спартака» в «Ак Барс» и звёздный час на МЧМ
Князев отправился в тренировочный лагерь «ураганов» без разрешения «Спартака», но сам настоял на том, что ещё какое-то время проведёт в России. Вот только следующий сезон Игорь проводил уже в «Ак Барсе», а не в родном клубе. В начале чемпионата он был обменян в Казань на талантливого белорусского нападающего Константина Кольцова. В тренерский штаб «Ак Барса» в сезоне-2001/2002 входил Владимир Плющев, с именем которого связана главная победа в карьере Игоря.
В то время Плющев работал с молодёжной сборной России, и именно он повёз нашу команду на мировое первенство в Чехию. Молодёжный чемпионат мира 2002 года стал звёздным часом Князева. Молодой защитник был включён в символическую сборную турнира наряду с такими известными ныне игроками как Паскаль Леклер, Джей Баумистер, Станислав Чистов, Майк Каммалльери и Марек Сватош. Помимо включения в символическую сборную Князев был признан лучшим защитником турнира. Приятным бонусом к личным наградам стали золотые медали МЧМ.
Неудачная попытка пробиться в НХЛ и бесславное возвращение в Россию
Лучший защитник МЧМ-2002 в следующем сезоне отправился за океан, где два года без блеска выступал в АХЛ. Год он стучался в двери «Каролины», которые для него так и не открылись, и сезон он провёл в команде АХЛ «Лоуэлл Лок Монстерз». «Ураганы» решили, что больше не нуждаются в услугах Князева и отдали его как часть сделки по обмену Даниила Маркова из «Финикс Койотс». Но и за команду из Аризоны Князев не провёл ни минуты.
Ещё один год ему пришлось провести в АХЛ, выступая за «Спрингфилд Фалконс». В общей сложности за это время он провёл 140 матчей, набрав 14 (3+11) очков и 129 минут штрафного времени, заработав показатель полезности «-32». Князев и в России получал много штрафных минут, но сезоны в Америке окончательно утвердили его в бойцовском статусе.
Устав мотаться по американским фарм-клубам, Князев принял решение вернуться в Россию. В сезоне-2004/2005 он выступал за «Химик». Перед началом нового сезона он пробовал вернуться в «Финикс», потом пробиться в состав магнитогорского «Металлурга», но в итоге был вынужден вновь вернуться в «Химик».
Перед началом сезона-2006/2007 Князев подписал контракт с московским «Динамо», однако провёл за команду Владимира Крикунова только 14 матчей, после чего отправился в «Витязь». Там он умудрился набрать 82 штрафные минуты всего за 12 встреч. Всё чаще и чаще когда-то самый полезный защитник ЮЧМ обращался не к хоккейным навыкам, а к силовым.
Игра в низших лигах Чехии и эффектное завершение карьеры в последнем матче
Новым местом его работы стал ХК МВД. Однако из-за частых травм спины за два года Князев провёл лишь 16 матчей. В сезоне-2009/2010 Князев предпринял отчаянную попытку реанимировать карьеру в Чехии, но не смог продемонстрировать приличной статистики сначала в первой чешской лиге, а затем и во втором дивизионе. В низших лигах Чехии Князев сыграл 20 матчей, не забросив ни одной шайбы и заработав полезность «-8».
Статистика Игоря Князева в сезоне-2012/2013.
Следующие несколько лет Игорь отыграл в ВХЛ, успев сменить четыре клуба за три сезона. Последней отметкой в хоккейной карьере Игоря Князева стал ТХК. За клуб из Твери некогда один из самых перспективных защитников мира провёл 29 матчей, отметившись лишь боксёрскими способностями. В своём последнем матче в карьере Князев решил эффектно уйти из хоккея. На пятой минуте овертайма в матче регулярного чемпионата с «Ариадой-Акпарс» Князев развязал драку с одним из соперников, заработав 50 минут штрафного времени (25 как зачинщик драки и ещё 25 за матч-штраф). Летом 2013 года Игорь завершил карьеру в возрасте 30 лет.
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