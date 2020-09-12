Был лучшим защитником мира среди молодёжи, а стал тафгаем. Что произошло с Игорем Князевым

«Чемпионат» продолжает серию материалов о талантливых российских игроках, которые в силу различных причин не смогли реализовать свой потенциал на взрослом уровне. В первой части цикла мы остановились на грустной истории чемпиона мира 2011 года среди молодёжных команд Никиты Двуреченского. Российский форвард стал автором последней шайбы в историческом финале в Баффало, но не смог раскрыться во взрослом хоккее.

Добил Канаду в золотом финале, а потом резкий провал. Где теперь чемпион мира Двуреченский От победного финала молодёжного чемпионата мира до второй лиги чемпионата Словакии. История стремительного падения российского таланта.

Во второй части мы рассказали об одном из самых необычных голкиперов России – Андрее Медведеве. Российский вратарь дебютировал в Суперлиге за «Спартак» уже в 15 лет. К 20 годам стал трёхкратным чемпионом мира (дважды по молодёжи и ещё однажды по юниорам) и считался одной из главных надежд русской вратарской школы. Однако вместо успешной хоккейной карьеры Медведев неожиданно закончил карьеру в 22 года и пропал с хоккейных радаров на долгие годы.

Три золота на чемпионатах мира и уход из хоккея в 22 года. Куда пропал Андрей Медведев? Рекорд на все времена, феерия на молодёжных чемпионатах мира и странное завершение карьеры. Удивительная история российского таланта.

Объектом нашего сегодняшнего внимания становится ещё один уже завершивший карьеру хоккеист – защитник Игорь Князев. По молодёжи россиянин входил в символические сборные чемпионатов мира и признавался лучшим игроком турнира в своём амплуа. Впоследствии игрок докатился до низших лиг Чехии и России и бесславно ушёл из хоккея после провальных сезонов в ВХЛ.

Начал карьеру с серебра на юниорском чемпионате мира

Игорь Князев родился 27 января 1983 года. Уроженец Электростали начинал карьеру в «Спартаке» и с юных лет попал в число самых перспективных защитников России. Самоотверженность, умение вести силовую борьбу, лидерские качества – всё это не осталось незамеченным тренерами сборных разных возрастов, и Князев всегда защищал российские цвета, составляя ненавистную для всех форвардов-соперников пару с Антоном Волченковым.



Первым серьёзным турниром в карьере Игоря стал юниорский чемпионат мира 2000 гола, который проходил в Швейцарии. На том мировом первенстве воспитанник «Спартака» провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей и показателем полезности «+5». Национальная команда под руководством Андрея Пятанова добралась до финального матча, где проиграла сборной Финляндии.

Полный триумф на ЮЧМ-2001 и выбор в первом раунде на драфте НХЛ

Уже на следующем юниорском чемпионате мира Князева ждал настоящий триумф. На турнире в Финляндии сборная России завоевала золотые медали, а Игорь буквально



доминировал. Только вдумайтесь, за шесть матчей на мировом первенстве Князев успел заработать показатель полезности «+13», с отрывом став лучшим игроком соревнования в этой номинации. Игра Игоря не осталась незамеченной директоратом турнира, включившим российского таланта в символическую сборную ЮЧМ. Из россиян компанию ему составили Кирилл Кольцов, Игорь Григоренко и Сергей Соин. Всех перечисленных хоккеистов впереди в той или иной степени ждала яркая и насыщенная карьера, кроме самого Князева, но об этом позднее.

Через несколько месяцев после завершения турнира состоялся драфт Национальной хоккейной лиги, на котором Князева забрали в первом раунде. «Каролина Харрикейнз» выбрала хоккеиста под 15-м номером. Позднее на том же драфте ушли такие хоккеисты, как Фёдор Тютин, Джейсон Поминвилль, Томаш Плеканец, Крэйг Андерсон, Патрик Шарп и Майк Смит.

От Князева до Филатова. Главные провалы на драфте в истории клубов Восточной конференции «Коламбус» мог вместо Филатова взять Эрика Карлссона. А в «Торонто» могли играть Селянне или Рёник, но клубы выбрали других.

Обмен из «Спартака» в «Ак Барс» и звёздный час на МЧМ

Князев отправился в тренировочный лагерь «ураганов» без разрешения «Спартака», но сам настоял на том, что ещё какое-то время проведёт в России. Вот только следующий сезон Игорь проводил уже в «Ак Барсе», а не в родном клубе. В начале чемпионата он был обменян в Казань на талантливого белорусского нападающего Константина Кольцова. В тренерский штаб «Ак Барса» в сезоне-2001/2002 входил Владимир Плющев, с именем которого связана главная победа в карьере Игоря.



В то время Плющев работал с молодёжной сборной России, и именно он повёз нашу команду на мировое первенство в Чехию. Молодёжный чемпионат мира 2002 года стал звёздным часом Князева. Молодой защитник был включён в символическую сборную турнира наряду с такими известными ныне игроками как Паскаль Леклер, Джей Баумистер, Станислав Чистов, Майк Каммалльери и Марек Сватош. Помимо включения в символическую сборную Князев был признан лучшим защитником турнира. Приятным бонусом к личным наградам стали золотые медали МЧМ.

Тафгай, легенда Омска и невезунчик. Судьба чемпионов МЧМ-2002 Григоренко попал в страшную аварию, Тютин провёл более 800 игр в НХЛ, а Чистов добрался до финала Кубка Стэнли — судьба чемпионов МЧМ-2002.

Неудачная попытка пробиться в НХЛ и бесславное возвращение в Россию

Лучший защитник МЧМ-2002 в следующем сезоне отправился за океан, где два года без блеска выступал в АХЛ. Год он стучался в двери «Каролины», которые для него так и не открылись, и сезон он провёл в команде АХЛ «Лоуэлл Лок Монстерз». «Ураганы» решили, что больше не нуждаются в услугах Князева и отдали его как часть сделки по обмену Даниила Маркова из «Финикс Койотс». Но и за команду из Аризоны Князев не провёл ни минуты.



Ещё один год ему пришлось провести в АХЛ, выступая за «Спрингфилд Фалконс». В общей сложности за это время он провёл 140 матчей, набрав 14 (3+11) очков и 129 минут штрафного времени, заработав показатель полезности «-32». Князев и в России получал много штрафных минут, но сезоны в Америке окончательно утвердили его в бойцовском статусе.



Устав мотаться по американским фарм-клубам, Князев принял решение вернуться в Россию. В сезоне-2004/2005 он выступал за «Химик». Перед началом нового сезона он пробовал вернуться в «Финикс», потом пробиться в состав магнитогорского «Металлурга», но в итоге был вынужден вновь вернуться в «Химик».

Русские хоккеисты, не раскрывшие свой талант. Можно собрать целую сборную Некоторые звёзды гаснут слишком рано.

Перед началом сезона-2006/2007 Князев подписал контракт с московским «Динамо», однако провёл за команду Владимира Крикунова только 14 матчей, после чего отправился в «Витязь». Там он умудрился набрать 82 штрафные минуты всего за 12 встреч. Всё чаще и чаще когда-то самый полезный защитник ЮЧМ обращался не к хоккейным навыкам, а к силовым.

Игра в низших лигах Чехии и эффектное завершение карьеры в последнем матче

Новым местом его работы стал ХК МВД. Однако из-за частых травм спины за два года Князев провёл лишь 16 матчей. В сезоне-2009/2010 Князев предпринял отчаянную попытку реанимировать карьеру в Чехии, но не смог продемонстрировать приличной статистики сначала в первой чешской лиге, а затем и во втором дивизионе. В низших лигах Чехии Князев сыграл 20 матчей, не забросив ни одной шайбы и заработав полезность «-8».

Статистика Игоря Князева в сезоне-2012/2013.

Следующие несколько лет Игорь отыграл в ВХЛ, успев сменить четыре клуба за три сезона. Последней отметкой в хоккейной карьере Игоря Князева стал ТХК. За клуб из Твери некогда один из самых перспективных защитников мира провёл 29 матчей, отметившись лишь боксёрскими способностями. В своём последнем матче в карьере Князев решил эффектно уйти из хоккея. На пятой минуте овертайма в матче регулярного чемпионата с «Ариадой-Акпарс» Князев развязал драку с одним из соперников, заработав 50 минут штрафного времени (25 как зачинщик драки и ещё 25 за матч-штраф). Летом 2013 года Игорь завершил карьеру в возрасте 30 лет.