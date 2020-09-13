Кого из тренеров уволят первым? Вероятность отставок в клубах Востока

Дмитрий Квартальнов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 0%

Этим летом казанцы были одними из тех, кому не пришлось судорожно вычищать платёжку после введения потолка зарплат. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина не только сохранил всех лидеров, но и качественно усилился за счёт подписания опытнейшего и неувядающего Найджела Доуса и прекрасно знакомого Квартальнову по ЦСКА Стефану Да Косте. После их приобретения состав «Ак Барса» смотрится просто идеальным. Тем более, что в столице Татарстана семимильными шагами растут Артём Галимов и Дмитрий Воронков, уже способные «решать игру».

Сейчас в распоряжении главного тренера «барсов» есть абсолютно всё, чтобы завоевать долгожданный для него Кубка Гагарина. Иной результат, как для Квартальнова, так и для «Ак Барса» будет считаться провалом. У Казани невероятное нападение с сильнейшей центральной осью в лиге, сбалансированная оборона, крепкая вратарская линия и длинная скамейка, позволяющая Квартальнову спокойно ротировать состав. Выход в плей-офф с места ниже первого будет однозначно ниже потенциала казанской машины, но катастрофой точно не станет. Так что, грозить отставкой по ходу сезона Дмитрию Квартальнову генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов точно не будет.

Обновлённый «Ак Барс» практически идеален. Команда Квартальнова – главный фаворит сезона На бумаге эта команда должна железобетонно принести одному из лучших тренеров лиги долгожданный Кубок Гагарина.

Анвар Гатиятулин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 0%

В межсезонье челябинцы из одного из главных посмешищ лиги круто преобразились в одну из самых симпатичных и дальновидных команд. «Трактор» на три сезона сохранил чешскую связку Гика – Седлак, первого защитника команды Ника Бэйлена, привёз в Челябинск результативного шведского технаря Понтуса Оберга и крутого русского центра Александра Бывальцева. А после приезда Сергея Калинина выдавленного из ЦСКА потолком зарплат у Анвара Гатиятулина сложилось мощное топ-6, с контрактами минимум на два сезона.



На старте сезона «Трактор» играет явно ниже ожиданий. Однако на самого успешного тренера челябинцев последних лет рассчитывают в долгосрочной перспективе. Время на построение одной из лучших команд Востока, точно так же как и карт-бланш от генерального директора «Трактора» Ивана Савина, у Анвара Гатиятулина точно есть. Тем более, что от популистских обещаниях о молниеносном завоевании Кубка Гагарина в Челябинске отказались.

«Трактор» очень сильно изменился. Теперь это самый дальновидный клуб Востока Новая команда Гатиятулина строится на несколько лет вперёд, но может удивить уже в следующем сезоне.

Боб Хартли Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 5%

После прошлогоднего провала «Авангарда» в первом раунде о Бобе Хартли в России впервые заговорили как о «тренере первого сезона». По словам Алексея Житника, в Северной Америке у канадца сложилась именно такая репутация. Так или иначе, руководство «Авангарда» отправлять специалиста, которого после первого успешного сезона продлило сразу до 2022 года, не стало. Однако ещё один подобный конфуз Хартли точно не переживёт без последствий.



По сути единственная и невосполнимая потеря омичей этим летом — Вячеслав Войнов, безуспешно пытающийся разорвать волчий билет в НХЛ. Найти равноценную замену однозначно лучшему российскому защитнику, не играющему за океаном, было попросту нереально. Однако точно усилился «Авангард» за счёт приобретения Сергея Толчинского и Александра Хохлачёва, которых несколько «зачехлили» в старых клубах. Сейчас в нападении у Хартли есть три играющих звена и ярко выраженная качественная тройка чеккеров. Оборона «Авангарда» смотрится, как минимум, не хуже, чем у «Ак Барса». А вот вратарский тандем Гарипов – Бобков точно не выглядит железобетонным. Пока канадец делает ставку на Эмиля Гарипова, и обладатель Кубка Гагарина играет на последнем рубеже надёжно. Вопрос в том, сможет ли стабильно пройти весь сезон достаточно травматичный голкипер. Пока видится, что место «Авангарда» на второй строчке Востока, однако одобрительное «Good job» от Александра Крылова Хартли услышит только после выхода в финал Кубка Гагарина. Такого огромного кредита доверия, который был у Хартли в начале прошлого сезона, у канадца больше нет.

Илья Воробьёв Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 5%

Новый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков после смены Геннадия Величкина выглядел эдаким мужиком с завода, который вопреки всем негласным правилам позволял себе до мельчайших подробностей комментировать ход переговоров с Сергеем Мозякиным, резко отвечать журналистам и рубить правду-матку. Изначально мало кто верил в то, что бывший баскетбольным менеджер сможет вывести «Магнитку» из кризиса. Но новый администратор «Металлурга» с лёгкой руки мгновенно расчистил платёжку, расставшись с Виктором Антипиным и порезав зарплату Сергею Мозякину на 130 миллионов рублей, и в итоге освободил место под хоккеистов, которые не влезли под потолок в других клубах, и сносных легионеров. Подкупает и то, что Ласьков в межсезонье ни разу не прогнулся под условия хоккеистов и агентов, занимая в переговорах чрезвычайно жёсткую позицию.



С первых матчей начала приносить результат «Металлургу» новая легионерская связка финнов Песонен – Ламмико. Мощно смотрятся канадец Тэйлор Бэк и чех Андрей Нестрашил, который стал единственным легионером, пережившим магнитогорскую перестройку. Гораздо большего ждёт Илья Воробьёв от Николая Прохоркина, сколотившего в межсезонье ударный тандем с Сергеем Плотниковым. «Металлург» неплохо начал, но в первой же игре против топ-клуба получил сухой разгром от «Авангарда». Сергей Ласьков несколько раз заявлял, что перестройка «Магнитки» — процесс, который точно не ограничится одним сезоном. По логике, после таких слов, у Ильи Воробьёва должен быть, как минимум, сезон на то, чтобы вернуть «Металлург» в пул команд, претендующих на Кубок Гагарина. Интересно только хватит ли терпения президенту «Магнитки» Виктору Рашникову, принимающего в клубе все ключевые решения и не пощадившего в прошлом сезоне даже легендарного Геннадия Величкина.

Николай Заварухин Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 5%

С первого выезда «Сибирь» вернулась с нулём в графе «набранные очки», проиграв все три матча с разницей в одну шайбу. Команда Николая Заварухина отправилась по маршруту Балашиха – Нижний Новгород – Череповец без Пуустинена, Руохомы, Чесалина и Санникова и, если вынести за скобки первый матч с «Авангардом», без своих лидеров производила достаточно удручающее впечатление. В домашней серии все лидеры «Сибири» вернулись в состав, но ожидаемо выглядят очень сыро.

Во многом провальный старт новосибирцев можно объяснить эпидемией коронавируса, которая случилась в тот момент, когда практически все остальные клубы им переболели и уже начали выходить из карантина. В итоге «Сибирь» закрылась на самоизоляцию, не полетела на предсезонный турнир в Челябинск, который чуть позже и вовсе отменили, а тренировочный процесс, выстроенный штабом Заварухина, полетел под откос. И потому неудивительно, что в игре «Сибири» было не так много конструктива, как хотелось бы болельщикам.



Перед началом домашней серии губернатор Новосибирской области поставил клубу весьма расплывчатую задачу закрепиться в зоне плей-офф и бороться за максимально высокие места. Плей-офф задача для «Сибири» — перманентная. Летом новосибирцы впервые за долгое время сохранили всех своих лидеров, но намного сильнее не стали. С нынешнем составом Николай Заварухин должен попадать в кубковую восьмёрку. Даже если при выполнении задачи у него возникнут трудности, генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сам стопроцентно не станет увольнять самого успешного тренера за последние несколько лет. Бессменный босс сибиряков не привык менять тренеров по ходу сезона и полностью доверяет действующему специалисту. Отставка Заварухина возможна только в случае если, как несколько лет назад перед смещением Павла Зубова, Фастовскому придёт директива сверху. Однако, после смерти Дмитрия Босова, в попечительском совете клуба больше нет настолько влиятельного на клубные процессы человека, а губернатор Новосибирской области не так уж и сильно вовлечён в дела клуба. Так что, шансы Николая Заварухина отправиться на выход, даже после провального старта, стремятся к нулю.

«Сибирь» не стала сильнее, хоть и сохранила состав. Но её всё равно нужно бояться Конкуренты укрепились, новосибирцам придётся прибавлять за счёт внутренних резервов.

Билл Питерс Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 10%

О том, что жертве лжерасистской североамериканской истерии будет непросто в «Автомобилисте» читалось сразу. После приезда Питерса в Екатеринбург менеджерский тандем Гросс – Рябков так и не решил проблему бэкапа. Уже сросшийся со столицей Урала чех Якуб Коварж любит играть много и при этом не теряет в стабильности. Однако концовка прошлой «регулярки» показала, что, в случае травмы, заменить его некем. За спиной у Коваржа есть местные воспитанники Леонид Фомин и Владимир Галкин. Но первый уровню сменщика в КХЛ не соответствует, а второй, несмотря на весь потенциал, для позиции бэкапа ещё не созрел. Сына же спортивного директора «Автомобилиста» Владислава Гросса назвать голкипером первой команды язык не поворачивается.



Тем не менее, руководству уральцев удалось сократить прошлогодний дисбаланс между обороной и атакой, который хоть и сохранился, но уже не смотрится таким огромным как раньше. С подписаниями Геноэуя, Арзамасцева и Зборовского у «Автомобилиста» появились защитники, способные таскать шайбу и поддерживать атаку. Нападение екатеринбуржцев лишь точечно усилилось за счёт приобретения двухсторонних Станислава Бочарова и Алексея Макеева, заслуживших побороться за что-то большее, чем выход в плей-офф. «Автомобилист» с титулованным канадцем неплохо стартовал, но теперь интересно посмотреть на команду Питерса в матчах против команд, перманентно претендующих на топ-4. С текущим уровнем исполнителей уральцы должны занимать место не ниже прошлогоднего. Финишировать же выше «Ак Барса», у которого не видно слабых мест, будет архисложно. Поставленная же команде задача выйти в финал Кубка Гагарина выглядит утопией, глядя на составы конкурентов.



В прошлом сезоне Рябков и Гросс даже после затяжного спада не стали увольнять Андрея Мартемьянова. Отставка Питерса маловероятна, но исключать её нельзя. Кому точно она не будет выгодна, так это Олегу Гроссу. Если Максим Рябков — человек Козицына, который переживёт её относительно спокойно и влияет на селекцию постольку-поскольку, то Гросс — наёмник со стороны и именно тот, кто формирует команду. В случае отставки Билла Питерса, он стопроцентно отправится на выход прицепом с канадцем. Ещё один провал владелец «Автомобилиста» Андрей Козицын ему не простит.

C Питерсом и без Доуса. Чего ждать в новом сезоне от «Автомобилиста» С новым главным тренером уральцы станут более сбалансированы, но бороться с «Ак Барсом» и «Авангардом» будет архисложно.

Дэвид Немировски Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 5%

Новый контракт Дэвида Немировски — пожалуй, главное подписание нижегородцев в это межсезонье. Русскоязычный канадец два сезона подряд выжимал максимум из команды со скромным бюджетом и без россыпи исполнителей за счёт невероятно быстрого и энергозатратного хоккея. Весной у «Торпедо» забрали выстреливших Джордана Шрёдера, Чарльза Геноуэя и Андерса Линдбека. Однако сменившееся руководство «Торпедо» сумело найти равноценную замену ушедшим легионерам, сделав их уход безболезненным для клуба.



После окончания прошлого сезона генеральным менеджером «Торпедо» стал 32-летний Максим Гафуров, несколько лет работавший аналитиком в статистическом партнёре почти всех клубов КХЛ InStat. Практически сразу коллеги журналисты начали проводить параллели между ним и героем известной спортивной драмы «Человек, который изменил всё». Гафуров от этого сравнения старательно пытается отойти, однако в «Торпедо» у него, подобно персонажу Брэда Питта, есть свой помощник. Весной Гафуров первым делом пригласил в только что открывшийся скаутский отдел бывшего сотрудника пресс-службы нижегородцев 20-летнего Сергея Кузина и вместе с ним нашёл для «Торпедо» новую североамериканскую легионерскую пятёрку, сходу приносящую результат.

«Все почему-то решили, что я – человек статистики». Новый человек в российском хоккее Максим Гафуров — о том, как стать генменеджером клуба КХЛ без хоккейного прошлого, обновлённом «Торпедо» и селекции нижегородцев.

А вот удержать в клубе Дамира Жафярова, изначально планировавшего попробовать уехать в НХЛ, помог лично губернатор Нижегородской области. Неожиданное продление прошлогоднего лидера, с уходом которого, кажется, смирились уже все в клубе, пойдёт и хоккеисту, и «Торпедо» только в плюс. Перед началом сезона мало кто верил, что Дэвид Немировски в третий раз подряд сможет вывести «автозаводцев» в плей-офф. Но глядя на то, как играет команда при не самом удачном календаре на старте, видится, что «Торпедо» по силам попасть залезть в плей-офф и остаться всё той же атакующей командой. Гафуров верит в Немировски и вряд ли канадцу что-то будет угрожать по ходу «регулярки». В отставку Дэвид Семенович отправится только если «Торпедо» будет идти слишком далеко от первой восьмёрки.

Томи Лямся Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 10%

Практически все хоккеисты «Салавата Юлаева» после назначения финна Томи Лямся в один голос говорили, что при нём уфимцы будут играть более системно. Однако пока системы в игре башкирской команды не видно. «Салават» остался всё той же атакующей, непредсказуемой и нескучной командой, которой мы её привыкли видеть. Нападение Уфы с новым хэдлайнером Маркусом Гранлундом смотрится очень мощно и сбалансировано. И если финский край продолжит играть так же, то в столице Башкирии реже будут вспоминать рыжебородого волшебника Линуса Умарка.



Ожидаемо диссонирует с мощной атакой достаточно возрастная оборона «Салавата Юлаева». Однако куда более предсказуемо не тянет на позицию сменщика Юхи Метсолы Владислав Сухачёв, получивший пятёрку от «Спартака» в первом же матче. Теперь Томи Лямся ждёт возвращения в Уфу местного воспитанника Даниила Тарасова, в своё время решившего уехать в систему «Коламбуса», чтобы избежать конкуренции за место в рамке с солнечным финном.



Летом менеджерская связка Курносов – Чижов так внятно и не объяснила причину рокировки Цулыгина на Лямся. Но очевидно, что руководство «Салават Юлаева» не устроил финиш на шестом месте в «регулярке». Чтобы избежать участи Николая Цулыгина по ходу сезона или вовсе уехать из Уфы, загадочному финну нужно, как минимум, попасть в топ-4 Востока.

Баланс в атаке, слабая оборона, сомнительный бэкап. Обновлённому «Салавату» будет тяжело С таким составом претендовать на Кубок Гагарина уфимцам будет архисложно.

Юрий Михайлис Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 50%

Летом «Барыс» лишился трёх столпов, на которых в Нур-Султане держалось, если не всё, то многое: главного тренера, основного голкипера и первого центра. Казахстанский специалист Юрий Михайлис возглавил первый клуб страны после того как у руководства казахстанцев слетели все основные варианты. До того как стать рулевым «Барыса» Михайлис шесть лет работал главным тренером фарм-клуба нур-султанцев «Номада». Учитывая, что вторая команда системы практически всё это время играла в Чемпионате Казахстана и только в прошлом сезоне зашла в ВХЛ, опыт не самый не выдающийся.

Прежде всего, не факт, что тренер со скромным бэкграундом сможет найти общий язык с Виделлем, Дитцом, Волком и другими лидерами «Барыса». Зато точно не должно возникнуть проблем со своим сыном Никитой Михайлисом, который забил в первых четырёх матчах новой «регулярки» и должен наконец-то стать первым нападающим «Барыса». Во многом, именно Михайлис-младший будет игроком определяющим результат команды из Нур-Султана.



«Барыс» Андрея Скабелки был тренерской и системной командой, играющей в постоянное давление и тотальный хоккей. Понять во что будет играть весь сезон команда при Михайлисе пока что не получается. Интересно посмотреть на то, какая роль при нём будет отводиться казахстанским хоккеистам, которые при Скабелке выполняли огромный объём черновой работы и блестяще играли в прессинге. Глядя на то, как «Барыс» со скрипом набрал 5 очков в играх с не самыми мощными соперниками, слабо верится, что казахстанцы будут занимать те же позиции, что и при белорусском тренере.

Павел Торгаев Фото: Дмитрий Кулинчич, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 50%

Стать главным тренером «Амура» Павлу Торгаеву пришлось экстренно после отставки Александра Гулявцева. Формально бывший помощник пермского поджигателя до сих пор находится в статусе исполняющего обязанности. Но очевидно, что искать нового главного тренера на стороне связка Могильный – Филипенко уже не собирается и Торгаев продолжит работать с командой.



Из-за вируса «Амур» был вынужден начать чемпионат полурезервным составом и в матче с «Авангардом» ситуация была настолько патовой, что в нападении «тигров» сыграли защитники Никита Камалов и Глеб Корягин. Наконец-то вернулся в состав перед игрой с ЦСКА восстановившийся после травмы многострадальный Наиль Якупов и выздоровевшие братья Ушенины. Теперь хабаровчанам остаётся дождаться только братьев Зогорна, пропустивших всю «предсезонку» из-за проблем с документами.



Лето и начало нового сезона выдалось для Павла Торгаева невероятно стрессовым, но радует то, что «Амур», несмотря ни на что, бьётся. Ключевой вопрос в том, насколько хватит Торгаева в непривычной для себя роли, когда вся ответственность за результат будет лежать уже на нём. Новый губернатор Хабаровского края, эксперт по МЧМ и герой «Инстаграма» Михаил Дегтярёв не так давно заявил, что он планирует в обозримом будущем вывести клуб в лидеры КХЛ. Станут ли популистские заявления реальностью пока неизвестно. Но побороться за плей-офф «Амуру» в этом сезоне однозначно будет сложно.

Вячеслав Буцаев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 50%

На «Нефтехимик» Вячеслава Буцаева всегда приятно смотреть. С командой, которая традиционно наполовину формируется хоккеистами из собственной команды МХЛ, никогда не бывает легко. Буцаеву удаётся выжимать максимум из того, что дают. Вдобавок ко всему, нижнекамцы стабильно угадывали с легионерами. Но насколько же было велико удивление, когда летом клуб покинули Мэтт Уайт и Зак Митчелл, которые в прошлом сезоне стали первым и третьим бомбардиром «волков» соответственно. Причём сделали это по собственной воле. Впрочем, чуть позже оказалось, что основном спонсор «Нефтехимика» татарстанский холдинг «ТАИФ» более чем в три раза сократил финансирование клуба и менеджеры «волков» были вынуждены компенсировать дефицит мастерства не качественными легионерами, а опытными игроками типа Андрея Костицына, Александра Кучерявенко и Владимира Галузина, на которых не было спроса на рынке.



«Нефтехимику», так же как и «Амуру», пришлось начинать «регулярку» полурезервным составом из-за коронавируса. Пропустил первые два матча и сам Буцаев. «Волкам» удалось сенсационно потрепать нервы питерским армейцем и обыграть оптимальный «Витязь», но в матче с «Йокеритом» нижнекамцы выглядели командой из другой лиги. Пока тяжело сказать, как будет играть «Нефтехимик» в оптимальном составе, но думается, что попасть в плей-офф Вячеславу Буцаеву будет архисложно.

Алексей Ковалёв (на заднем плане) Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 80%

Предсказать летом, что будет с «Куньлунем» было практически нереально. Китайский клуб пал жертвой закрытых границ, переехал в Мытищи и не смог привезти в Россию даже уже подписанных легионеров. Не помог договориться с российскими властями даже статус политпроекта. В итоге «драконы» вынуждены были комплектоваться россиянами по остаточному принципу и «Куньлунь» стал настоящим подарком для агентов, наполнивших команду всем своим неликвидом.



Без иностранцев китайская команда соответствует скорее уровню ВХЛ и по именам выглядит даже слабее прошлогоднего «Адмирала». Сейчас хоть немного нивелировать дефицит в мастерстве должны прошлогодние лидеры и новые легионеры, которые уже прилетели в Мытищи. На пресс-конференции после игры с «Сибирью» Ковалёв неожиданно ответил, что в «Куньлуне» уже нет ни Жильбера Брюле, ни Спенсера Фу, ни Тайлера Вонга, у которых оставался ещё сезон по контракту. Объявить о расставании с ними китайский клуб, как обычно, не удосужился. А потому возникает вопрос, насколько мощным будет усиление команды из поднебесной.



Первые четыре матча команда Алексея Ковалёва проиграла подряд с общим счётом 4:15, а игры с «Барысом» и «Сибирью» из-за вспышки коронавируса была вынуждена провести в три звена. Непонятно на что кураторы китайского клуба рассчитывали в этом сезоне в таких условиях. Фарс да и только. Целесообразнее было бы банально пропустить сезон, учитывая, что никаких кандидатов в Олимпийскую сборную Китая в собранном на скорую руку «Куньлуне», естественно, нет. Тренер-дебютант и с оптимальным составом изначально смотрелся первым кандидатом «на выход». Однако при нынешних реалиях АК-27 сам может выйти из игры и не захотеть вести бессмысленную борьбу. Даже несмотря на то, что его команда изо всех сил пластается в три неполных звена и не выглядит таким уж проходным соперником.