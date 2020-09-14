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«Айлендерс» — «Тампа» — 1:4 — обзор матча НХЛ, видео лучших моментов, 13 сентября 2020

«Айлендерс» — «Тампа» — 1:4
Павел Панышев
Три гола за 27 секунд! Кучеров успел отдать гениальный пас на партнёра
«Тампа» в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
Хоккей / НХЛ 0

Перед четвёртым матчем серии плей-офф НХЛ между «Айлендерс» и «Тампой» было объявлено, что для форвардов «островитян» Кейси Сизикаса и Тома Кюнхакля турнир досрочно завершён. Оба травмированы и покинули «пузырь» в Эдмонтоне. А вот у «молний» вернулся в строй отбывший дисквалификацию Алекс Киллорн, а также залечивший повреждение Брейден Поинт. Оба прошлую встречу, завершившуюся победой клуба из Нью-Йорка, пропустили.

Статистика игроков в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

«Что касается первого момента с ударом Киллорна, то там арбитры абсолютно правильно разобрались. Нельсон ничего не подозревал, его атаковали со слепой стороны, так что теперь слово за дисциплинарным комитетом лиги», — прокомментировал момент с фолом главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. И дисциплинарный комитет с ним согласился.

Отсутствие двух лидеров в предыдущей игре серьёзно сказалось на «Лайтнинг». «Тампа» проиграла со счётом 3:5, дав «островитянам» шанс на спасение этой серии. Хотя фаворитом, конечно, по-прежнему остаётся команда Джона Купера. Уж больно мощно «молнии» выглядят в атаке.

Особый интерес вызывала российская дуэль вратарей Варламов – Василевский. Семён, кстати, мог пропустить уже на первой минуте, но за голкипера номинальных хозяев сыграла перекладина. «Тампа» ожидаемо начала мощно, проводя львиную часть времени в атаке. Василевский на первых минутах оставался без работы.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
13 сентября 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нельсон (Бейли) – 31:27' (5x5)   1:1 Коулман (Гурд, Василевский) – 31:42' (5x5)   1:2 Палат (Кучеров, Пойнт) – 31:54' (5x5)   1:3 Пойнт (Палат, Кучеров) – 43:33' (5x5)   1:4 Марун (Гурд, Пакетт) – 57:35' (en)

Вернувшийся на лёд Пойнт выглядел самым активным на первых минутах. Именно набравший скорость канадец заставил своего соотечественника Пелеча фолить в середине первого периода. в середине первого периода. в середине первого периода. в середине первого периода.

Завершилась же первая двадцатиминутка небольшой потасовкой, так как по воротам Василевского бросили уже после сирены. 0:0 – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Во втором периоде отрезками ярче выглядели «молнии», но и соперник показывал мощные смены. Тот же Барзал отдавал мастерские передачи и мог забить сам. Забил же в итоге Нельсон. Брок сам себе создал момент, а затем отлично бросил над ловушкой Василевского.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

И всё бы хорошо для «Айлендерс», но команда Тротца расслабилась и моментально пропустила в ответ. Коулман убежал один на один с Варламовым и переиграл российского вратаря. Сразу же пытались подраться Шенн и Мартин, однако линейные судьи разняли нарушителей спокойствия.

«Островитяне» никак не могли прийти в себя и тут же пропустили во второй раз. Кучеров с неудобной руки отдал гениальный по исполнению пас на Палата, Ондржей мощно бросил и заставил Варламова капитулировать. Семён среагировал, вот только шайба всё равно оказалась за ленточкой. В результате за 27 секунд «Айлендерс» с 1:0 получили 1:2. Скучать командам и болельщикам у телеэкранов точно не приходилось. Барри Тротцу в перерыве нужно было серьёзно поразмыслить, как перевернуть матч в третьем периоде.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В итоге Тротц так и не смог ничего придумать. Наработал на гол Пойнт, который воспользовался своим шансом и буквально затолкал шайбу с пятака в ворота Варламова. Брейден играл очень полезно, второй результативный пас в свой актив записал и Никита Кучеров. «Айлендерс» тоже старались, но у «островитян» постепенно заканчивались силы. Замена Варламова на шестого полевого хоккеиста завершилась четвёртым голом «Тампы», автором которого стал Марун.

4:1 в матче и 3-1 в серии в пользу «Тампы». Команде Джона Купера осталось сделать последний шаг для выхода в финал Кубка Стэнли. Сложно представить, как «островитяне» будут вытаскивать это противостояние.

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