Для всех это было полной неожиданностью. Сначала ему нельзя было отражать броски, а потом пришлось возвращаться в основу «Тампы» через АХЛ.

Пять лет назад Василевскому удалили тромб. Он стал сильнее и теперь идёт за Кубком Стэнли

Андрей Василевский готовится к тому, чтобы второй раз в карьере сыграть в финале Кубка Стэнли — его «Тампе» осталось сделать один шаг, чтобы обыграть «Айлендерс» и заполучить путёвку в главную серию сезона. Но ещё пять лет назад российскому голкиперу была сделана операция, которая могла поставить точку в его карьере.

Коварный тромб

Андрей дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015, когда «молнии» тоже были великолепны. Вратарём номер один тогда считался Бен Бишоп, который нынче «получает по заслугам» от другого россиянина Антона Худобина, а Василевский был всего лишь конкурентом за пост сменщика, борясь с другим претендентом Кристерсом Гудлевскисом. Андрею пришлось отправиться в фарм-клуб, где он не сразу адаптировался к североамериканскому стилю игры, и поначалу пропускал довольно много. Но, как выяснилось, Василевский поступал абсолютно правильно, и постепенно вывел себя на высочайший уровень.

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Травма Бишопа в том сезоне позволила дебютировать в НХЛ уже в декабре, а в финале Кубка Стэнли россиянин появился лишь ненадолго. Во второй игре серии против «Чикаго» Бишоп не смог доиграть до конца, и Василевский, отбив 5 бросков, стал первым голкипером с 1991 года, который выиграл матч финала после выхода на замену. После этого у него был полноценный матч, в котором Андрей пропустил 2 гола, но не смог выиграть. Тот опыт всё равно стал бесценным для молодого таланта, тем более, что в сентябре 2015 года ему пришлось пройти через серьёзное испытание.

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Летом Василевский провёл мощную предсезонную подготовку — по свидетельству его агента Александра Тыжных, голкипер был готов бороться за статус первого номера и чувствовал себя отлично. Но после первой тренировки в тренировочном лагере у Андрея нашли сгусток крови под ключицей. Удаление тромба потребовало хирургического вмешательства и несколько месяцев на восстановление.

«Не было даже никаких болевых ощущений, поэтому, когда у него нашли эту ерунду, у всех было шоковое ощущение. Нельзя сказать, как это получилось, может, шайба в это место попала неудачно, может, ещё что-то. Случилось как случилось, сейчас Андрей успешно перенёс операцию и через два-три месяца должен вернуться к работе. Уверен, что эта травма только сделает сильнее Андрея, закалит его и он выйдет на топ-уровень, который был у него в конце прошлого сезона», — говорил тогда Тыжных в интервью «Р-Спорт»

Тромб и операция по его удалению стали для Андрея Василевского шоком

Расстроенными были и боссы «Тампы». «Для вратаря подобные диагнозы — редкость. Для нас это неудача, поскольку Бишоп вернулся в строй после разорванного паха. Мы надеялись дать Василевскому в этом сезоне нагрузку в 20-25 матчей. Но меня воодушевила информация, что операция не повлияет на него в долгосрочной перспективе», — сказал тогдашний генеральный менеджер «Лайтнинг» Стив Айзерман.

Операцию россиянину проводил доктор Карл Иллинг — она была сделана в больнице общего профиля. Врач отметил, что подобные тромбы обычно встречаются у спортсменов из других видов — теннисистов, пловцов и бейсбольных питчеров, которым часто приходится поднимать руки над головой, а для хоккейного голкипера такой сгусток является редкостью.

«Если заболевание диагностировано на ранней стадии, то есть все шансы, что спортсмен вернётся на свой уровень. У нас оперировались профессиональные питчеры, которые бросают мяч со скоростью 95 миль в час, многократные чемпионы по плаванию, лыжники из всех американских университетов. Я бы сказал, что 90% из них снова стали спортсменами очень высокого уровня», — отметил Иллинг и был прав.

Василевский не просто восстановился, а сделал это довольно быстро. После этого руководство «Тампы» сделало на него ставку, не став задерживать дорогостоящего ветерана Бишопа. Андрей стал элитным голкипером, выиграв «Везину», а теперь готовится ко «второму пришествию» в финал, где на этот раз будет играть первую скрипку.

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«Я вырос. Теперь я большой мальчик»

«Наличие лучшего вратаря в НХЛ сильно помогает нашей команде», — сказал лидер обороны «молний» Виктор Хедман, когда «Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Востока. Тем не менее Василевский очень скромно комментировал свои успехи, стараясь отдавать должное партнёрам.

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«Я должен лучше и чаще останавливать шайбу, чем в прошлом году. Пока это получалось, а как будет дальше — посмотрим», — отмечал Андрей.

«Василевский может выдерживать огромную нагрузку. У него есть очень хорошо подготовленное тело, Андрей действительно здорово готов. Я не думаю, что сейчас у него есть какие-то трудности», — отметил аналитик Lightning TV Брайан Энгблом.

По свидетельству многих экспертов, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли российскому стражу ворот «Тампы» не пришлось «стоять на голове». Он не выдавал каких-то акробатических кульбитов, не совершал безумств, а просто надёжно действовал, совершая сейвы в ключевые моменты встреч. За это его ценят партнёры, называя уфимца лучшим игроком команды.

«Сейчас просто безумно вспоминать, как он, будучи новичком, заменял Бена Бишопа в финале в 2015 году. Сейчас он в одной победе от финала, и в этом финале ворота будут полностью его. Он — единственный голкипер, который сыграл от первой до последней минуты все матчи своей команды в нынешнем плей-офф. Он отражает 93% бросков по своим воротам. Насколько же он изменился за пять лет?» — задался вопросом обозреватель The Athletic Джо Смит.

«Ну как же, я вырос. Теперь я большой мальчик», — с улыбкой ответил Андрей.