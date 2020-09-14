Самому старшему – Яромиру Ягру – 48 лет. Чех до сих пор в строю!

Их не хватает в КХЛ. 10 звёздных легионеров из Европы, по которым скучают в России

Рассказываем про звёздных иностранных хоккеистов, которые успели порадовать своей игрой в КХЛ, а теперь выступают в европейских чемпионатах. Причём многие из игроков по-прежнему даже не думают о завершении карьеры.

Новые лица из-за границы. Кто из легионеров-дебютантов должен выстрелить в сезоне КХЛ Финская замена Умарку в «Салавате», снайперская надежда «Витязя», скандальный канадец в ЦСКА и чемпионы мира в «Динамо» и «Магнитке».

н. Линус Умарк, 33 года

Клубы в КХЛ: «Динамо» М, «Йокерит», «Салават Юлаев»

Сейчас играет: «Серветт»

Умарк – любимец уфимской публики, один из самых сильных и ярких легионеров не только в истории «Салавата Юлаева», но и всей лиги. Увы, но прошлый сезон стал для шведа последним в КХЛ, а выиграть Кубок Гагарина форвард так и не смог. Линус вместе с семьёй решил продолжить карьеру в швейцарском чемпионате. В Уфе уже скучают по Умарку, но и пришедший ему на смену Маркус Гранлунд тоже хорош.

з. Якуб Накладал, 32 года

Клубы в КХЛ: «Салават Юлаев», «Спартак», «Лев», «Локомотив»

Сейчас играет: «Пардубице»

Больше всего чешский защитник Якуб Накладал запомнился по выступлению за «Локомотив», но в том же «Салавате» хоккеист начинал свой путь в Континентальной лиге, а затем был обменян в «Спартак» на Ивана Баранку. Якуб хорош в большинстве, так как у чеха очень мощный бросок. Накладал долго играл в России, выучил русский язык, но пришло время вернуться на родину. Сейчас защитник выступает в составе «Пардубице».

н. Войтек Вольски, 34 года

Клубы в КХЛ: «Торпедо», «Металлург» Мг, «Куньлунь»

Прошлый сезон провёл в «Амбри-Пиотте»

Казалось, что после страшной травмы в «Магнитке», приведшей к перелому шейных позвонков, Вольски закончит карьеру. Но мужественный нападающий, начавший свой путь в КХЛ с выступления за «Торпедо», не стал сдаваться и нашёл в себе силы вернуться. Конечно, прежнего Вольски мы уже не увидели, но форвард всё равно старался полностью отрабатывать на льду. Прошлый сезон Войтек отыграл в Швейцарии, завершать карьеру он по-прежнему не собирается.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Ян Коварж, 30 лет

Клуб в КХЛ: «Металлург» Мг

Сейчас играет: «Цуг»

В КХЛ Ян Коварж выступал только за «Магнитку». Многие до сих пор ностальгируют по грозной уральской тройке Мозякин – Коварж – Зарипов. Сейчас двукратный обладатель Кубка Гагарина из Чехии выступает в швейцарском чемпионате. Яну предлагали вернуться в Магнитогорск, но договориться с центральным нападающим так и не удалось. Коварж и его семья хотят жить в Европе. Деньги для них не на первом месте.

н. Роман Червенка, 34 года

Клубы в КХЛ: «Авангард», «Лев», СКА

Сейчас играет: «Рапперсвиль»

Чемпион мира в составе сборной Чехии и обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Роман Червенка тоже выступает в Швейцарии. В этой стране высокий уровень жизни, сильный чемпионат, поэтому многих хоккеистов тянет именно в швейцарскую лигу. Особенно на закате карьеры, когда все деньги давно заработаны, а титулы выиграны. Червенку полюбили и в Омске, и в Питере. Болельщики обоих клубов могут назвать этого чеха своим.

Чешский форвард Червенка прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов КХЛ

н. Патрик Торесен, 36 лет

Клубы в КХЛ: «Салават Юлаев», СКА

Сейчас играет: «Сторхамар»

В Норвегии редко рождаются звёздные хоккеисты, но Патрик Торесен точно один из таковых. Торесен успел выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», а затем и со СКА. Патрик техничен, обладает хорошим броском и голевым чутьём, всегда готов отдать классный пас на партнёра. Такие нападающие очень ценятся. В 36 лет Торесен продолжает играть в хоккей на профессиональном уровне, являясь капитаном норвежского клуба «Сторхамар».

н. Янне Песонен, 38 лет

Клуб в КХЛ: «Ак Барс»

Прошлый сезон провёл в «Кярпяте»

Если Ян Коварж на протяжении всей карьеры в КХЛ выступал за магнитогорский «Металлург», то Янне Песонен стал патриотом «Ак Барса». Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина долгие годы являлся неотъемлемой частью казанского механизма. Оказывается, возраст не помеха для финна. Прошлый сезон он отыграл в «Кярпяте», по-прежнему не собираясь вешать коньки на гвоздь.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Яркко Иммонен, 38 лет

Клубы в КХЛ: «Ак Барс», «Торпедо»

Сейчас играет: «Юп»

У друга, соотечественника и бывшего партнёра Песонена по «Ак Барсу» и вовсе действующий контракт с финским клубом «Юп». Иммонен – один из сильнейших и самых мастеровитых центральных нападающих в истории КХЛ. Яркко прекрасно помнят не только болельщики «Ак Барса», но и нижегородского «Торпедо». Порой финну не хватало скорости, но отточенное годами мастерство никуда не делось. Не зря Иммонена ценил даже требовательный и строгий Петерис Скудра.

н. Тони Мортенссон, 40 лет

Клубы в КХЛ: «Ак Барс», СКА

Прошлый сезон провёл в «Альмтуне»

Продолжает профессионально играть в хоккей и легендарный шведский центральный нападающий Тони Мортенссон. Человеку 40 лет, он завоевал Кубок Гагарина с «Ак Барсом» и СКА, но порох в пороховницах по-прежнему есть. Тони играет на родине в клубе «Альмтун». Причём играет на ведущих ролях, да ещё и обладая неоспоримым авторитетом внутри коллектива.

н. Яромир Ягр, 48 лет

Клуб в КХЛ: «Авангард»

Сейчас играет: «Кладно»

Легендарный чех Яромир Ягр – самый яркий пример хоккейного долголетия. Настоящее счастье, что такой мастер успел поиграть в КХЛ. Олимпийский чемпион Нагано выступал за «Авангард», а сейчас в 48 (!) лет продолжает играть за «Кладно», владельцем которого сам Яромир и является. Не удивимся, если Ягр доиграет и до 50 лет. От этого чеха можно ждать абсолютно любого рекорда. Главное, что Яромир получает от хоккея удовольствие.