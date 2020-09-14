«Сибирь» вытащила матч с 0:3! От провала Новосибирск спасают финны

«Сибирь» слабо начала регулярный чемпионат КХЛ. На старте сезона команда Николая Заварухина потерпела четыре поражения подряд, обосновавшись в конце турнирной таблицы Восточной конференции. Собственно говоря, могло случиться и пятое поражение, но в гости к сибирякам пожаловал «Куньлунь». Китайский клуб сейчас не обыгрывает только ленивый, так как команда составлена из игроков уровня ВХЛ или же из тех, в ком не были заинтересованы другие коллективы КХЛ.

Следующим соперником новосибирцев по домашней серии стало рижское «Динамо». Латвийский клуб перед нынешним сезоном возглавил Петерис Скудра. Тренер опытный и в своё время работавший в «Сибири» в качестве помощника Дмитрия Квартальнова. Так что Новосибирск – далеко не чужой город дня нынешнего наставника рижан.



Возможно, именно поэтому гости вышли на матч с «Сибирью» с повышенным настроем. В первом и втором периодах на Ригу было приятно смотреть. Команда из столицы Латвии отлично выглядела в атаке и обороне, забросила в ворота Алексея Красикова три шайбы, заставив тренерский штаб гостей выпустить на лёд Харри Сятери. Разумеется, не могло не сказаться на «Сибири» большое число переболевших. Проблем с известным вирусом новосибирцам избежать не удалось. Это серьёзно повлияло на подготовку и физическую форму.

Казалось, что от пятого поражения «Сибири» уже не спастись. Тем более что на отыгрыш оставалось всего 20 минут чистого игрового времени. Однако Николай Заварухин, по всей видимости, произнёс в перерыве такую зажигательную речь, которая моментально подействовала на его подопечных.



Особенно взбучка подействовала на финских легионеров «Сибири». Именно их мастерства сибирякам и не хватало. Главными героями матча стали форварды Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен. Первый оформил ассистентский покер, а второй стал автором хет-трика, дважды забив в формате «шесть на пять» в концовке третьего периода, а затем и в овертайме. Это второй хет-трик в нынешней регулярке. Первый в матче с «Нефтехимиком» оформил ещё один финн – форвард СКА Миро Аалтонен.

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«В третьем периоде мы вышли на новый уровень, шайба начала заходить в ворота — это стало видно на табло. Хет-трик, конечно, поможет обрести уверенность на старте сезона, хотя я не думаю, что она куда-то пропадала. Нам много нужно работать и прибавлять — и команде, и нашему звену, и мне лично. Но сегодня мы радуемся победе.



Физическую форму оценю не как стопроцентную, но мы работаем с большой отдачей, тренируемся каждый день, стараемся выйти на нужный уровень. Постепенно приходит нужная уверенность, которая позволяет создавать моменты и забивать.



Возвращается ли «химия» между мной и Руохомаа? Я не думаю, что она куда-то терялась. И не забывайте про мистера Шарова. Мы здорово играем вместе, я счастлив играть с ними», — прокомментировал сам Пуустинен случившееся.



Ка итог – два важных очка для Новосибирска, о которых хозяева по ходу встречи могли только мечтать. Финские легионеры «Сибири» тащат клуб со дна турнирной таблицы. Если бы не форварды из Суоми, старт новосибирцев можно было назвать не просто слабым, а провальным. Но легионеры, как и положено лидерам, начали выходить на ведущие роли. У Руохомаа уже пять (1+4) баллов за результативность в трёх матчах, а у Пуустинена четыре (1+3) очка в двух встречах. Здорово выглядит и защитник Юрки Йокипакка. А вот к российским хоккеистам «Сибири» пока гораздо больше вопросов. Пришло время брать пример со своих финских одноклубников.