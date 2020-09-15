Трое русских уже в финале Кубка Стэнли! Эмоции игроков «Далласа» после решающего гола

Российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли-2020! Это стало известно после того, как «Даллас Старз» вырвал победу в пятом матче серии с «Вегас Голден Найтс» и вышел в финал Кубка Стэнли.
В финале соперником «звёзд» станет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1). На Востоке выиграть кубок могут трое представителей «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров, либо голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. На Западе вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов.
Всё решил гол Дениса Гурьянова в овертайме. Интересно, что до этого в активе российского форварда не было ни одного набранного очка в серии с «Вегасом».
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Партнёры были готовы носить российского форварда на руках.
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Посмотрите на эмоции (исполняющего обязанности!) главного тренера «Далласа» Рика Боунесса. Где бы сейчас был «Даллас», не случись в начале сезоне странного увольнения Джим Монтгомери? Если не считать небольшой практики в 2004 году, Боунесс не работал главным тренером большее 20 лет.
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Непередаваемые эмоции игроков «Далласа». Маттиас Янмарк даже сбил с ног Антона Худобина. Нужно быть аккуратнее, мы говорим о вратаре, который выиграл восемь последних матчей, в которых по его воротам наносилось больше 30 бросков.
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Цепь снова у Худобина! Уже понятно, что российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года. Этим голкипером станет либо вратарь «Далласа» Антон Худобин, либо вратарь «молний» Андрей Василевский, либо Семён Варламов из «Айлендерс». Один из перечисленных голкиперов станет третьим в истории российским вратарём, выигравшим трофей. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).
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Победно фото с кубком Западной конференции НХЛ. «Мы ещё не закончили», — сказано в сообщении, размещённом в официальном «твиттере» «звёзд»
Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб перебрался в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз».
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