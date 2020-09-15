Лавиолетт — новый тренер «Вашингтона»! С ним Овечкин выиграет второй Кубок Стэнли?

В конце августа руководство «Вашингтона» объявило, что Тодд Рирден освобождён от должности главного тренера «столичных». Команда из столицы США проиграла в плей-офф «Айлендерс» со счётом 1-4, после чего дни Рирдена в клубе были сочтены.

«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду и чувствуем, что необходим свежий подход к руководству. Хотел бы поблагодарить Тодда за всю его тяжёлую работу и усилия в нашей организации. Тодд был важной частью нашей команды более полувека, включая этап с победой в Кубке Стэнли в 2018 году. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего», – заявил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

«Думаю, нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда. Нужен кто-то, кто может призвать остальных к ответственности. В «Вашингтоне» правильная культура, но она начала ускользать. Нам нужно удержать её и вернуть в прежнее состояние», — добавил Маклеллан позднее.

Кто возглавит «Вашингтон»? Овечкин стареет, и «столичным» нельзя больше ошибаться После увольнения Рирдена «Кэпиталз» нужен тренер, который сразу сможет бороться за Кубок Стэнли.

Рирден, кстати, достаточно быстро нашёл себе работу: он будет помогать Майку Салливану в «Питтсбурге». А вот пост главного тренера «Вашингтона» до сегодняшнего дня оставался вакантным.

Сегодня американские журналисты и инсайдеры сообщили, что новым рулевым «Кэпиталз» назначен Питер Лавиолетт. И ведь тренер точно подходит под описание и требования Маклеллана.

Последним местом работы американского специалиста был «Нэшвилл», из которого его уволили в январе 2020 года, назначив взамен Джона Хайнса. Кстати, у Питера тогда был ещё год по контракту с «хищниками» на сумму $ 2,5 млн. Теперь эти деньги будет выплачивать «Вашингтон».

В «Кэпиталз» Лавиолетта финансово не обидели. Стороны договорились о трёхлетнем соглашении на общую сумму $ 12 млн. Барри Тротц, например, после чемпионского сезона-2018 требовал прибавку к зарплате и ушёл в «Айлендерс» на $ 5 млн в год. Сейчас Тротц с «островитянами» в финале Восточной конференции НХЛ. В «Вашингтоне» поняли, что экономить при решении тренерского вопроса нет смысла.

За эти деньги с Питера Лавиолетта спросят, сомнений нет. «Вашингтон» — клуб, в котором хватает звёздных ветеранов, включая российскую суперзвезду Александра Овечкина. Скорее всего, с Ови в «Кэпиталз» тоже подпишут новый трёхлетний контракт (по-старому остался ещё год), так что Лавиолетта, по всей видимости, брали в том числе и под капитана «столичных».

Почему Овечкин ещё не подписал новый контракт в НХЛ? И когда это случится? На какую сумму и срок может рассчитывать капитан «Вашингтона», когда начнутся переговоры и есть ли вероятность, что он уйдёт в другой клуб?

Новому главному тренеру «Вашингтона» важно выстроить грамотные и комфортные для всех отношения с лидерами команды, найти общий язык с Овечкиным, Кузнецовым, Бекстрёмом и другими звёздами «Кэпиталз», стараться максимальным образом развивать молодёжь. В общем, требуется полный баланс во всех линиях. Именно поэтому Маклеллан всё время повторял про опытного тренера.

Лавиолетт – тренер специфический, но умеющий держать слово. Как-то, проиграв в матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтону», бывший наставник «Предаторз» вышел к прессе в муляже головы быка. Оказалось, что он проспорил своим игрокам, не веря, что его команда сможет добиться побед в двух первых матчах выездной серии.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Жене Принципа.

Но теперь все шутки придётся отложить в сторону. Перед «Вашингтоном» стоит задача завоевать второй Кубок Стэнли нынешним составом. Для этого «столичные» уже подписали долгосрочный контракт с Никласом Бекстрёмом и в скором времени наверняка продлят отношения с Александром Овечкиным. Шансы на второй триумф после приглашения Лавиолетта у «Кэпиталз» хорошие. Тем более что зачастую Питер выдавал лучшие сезоны в качестве тренера в первые два года у руля своих бывших команд.