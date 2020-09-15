Кто такой Рик Боунесс. 15 лет не работал главным и знает всё о Кучерове, Купере и «Тампе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс стал одним из открытий Кубка Стэнли — 2020.

«Иди и возьми его. Иди и возьми этот чёртов кубок», — сказал финалист голосования за «Харт Трофи» Натан Маккиннон из «Колорадо» наставнику команды, которая выбила его «лавины» из плей-офф. Главный тренер первого финалиста Кубка Стэнли-2020 — фигура не самая известная в тренерском цехе. Рик Боунесс оказался на должности наставника «Даллас Старз» случайно, но может повторить триумфальный поход Крейга Берюбе год назад, когда тренер, пришедший по ходу сезона, привёл команду к победе.





Тренерскую карьеру начинал в «Виннипег Джетс» в сезоне-1984/1985 в роли ассистента.



Работал главным тренером «Бостона», «Оттавы», «Айлендерс», «Финикса».



10 декабря 2019 года назначен и.о. главного тренера «Даллас Старз», сменив Джима Монтгомери, хотя до этого не работал главным на протяжении 16 лет.



5 сезонов (2014 — 2018) отработал в тренерском штабе «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли — 2020. Рик Боунесс . 65 лет. Канадец.Тренерскую карьеру начинал в «Виннипег Джетс» в сезоне-1984/1985 в роли ассистента.Работал главным тренером «Бостона», «Оттавы», «Айлендерс», «Финикса».10 декабря 2019 года назначен и.о. главного тренера «Даллас Старз», сменив Джима Монтгомери, хотя до этого не работал главным на протяжении 16 лет.5 сезонов (2014 — 2018) отработал в тренерском штабе «Тампа-Бэй Лайтнинг».Вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли — 2020.

Неудачный финал с «Ванкувером»

Как хоккеист, Боунесс не достиг особых успехов. Пробился в НХЛ, но не был твёрдым игроком основного состава: сменил 4 команды за 7 лет, постоянно ездил на побывку в фарм-клубы и довольно рано закончил, уже будучи играющим тренером в АХЛ. В 1984 году он стал помощником Барри Лонга, который тогда возглавлял «Виннипег Джетс», и именно с этого началось его долгое путешествие по тренерским позициям в различных клубах.



В феврале 1989 года он провёл свой первый матч в качестве главного тренера клуба НХЛ, возглавив «Виннипег» после отставки Дэна Мэлоуни. Дебют получился не очень удачным — «реактивщики» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» со счётом 3:4, и вывести «Виннипег» в плей-офф Боунесс не смог, а после окончания сезона покинул организацию.

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Попытки что-то выиграть в «Бостоне», «Оттаве» и «Айлендерс» тоже успеха не принесли: те же «Сенаторы» в начале 1990-х были настолько плохи, что три года подряд занимали последнее место в НХЛ, а в укороченном из-за локаута сезоне-1994/1995 из 48 матчей проиграли 39.



Позже Боунесс поработал в «Финиксе» вместе с Уэйном Гретцки, но главным достижением его тренерской карьеры был выход в финал Кубка Стэнли — 2011, когда Рик в качестве помощника Алена Виньо успешно работал в «Ванкувере». В том финале «Кэнакс» вёл у «Бостона» в серии со счётом 3-2, но последние матчи проиграл, а через два года весь тренерский штаб был уволен. И тогда Боунесса подобрала «Тампа».

Фото: Rick Stewart/ALLSPORT

Становление «Тампы»

В стане «молний» Рик проработал пять лет — с 2013 по 2018 год — и был соавтором становления той великолепной команды, против которой, с большой долей вероятности, его «звёздам» придётся биться в нынешнем финале. Боунесс вошёл в штаб Джона Купера как специалист по работе со спецбригадой меньшинства и игре защитников. Игра современной «Тампы» в большей степени строилась на талантливых нападающих, поэтому игра в своей зоне имела особое значение, и здесь Боунессу удалось поработать достаточно неплохо.

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В 2015 году он провёл свой 2000-й матч в качестве тренера НХЛ, в 2016 году подписал продление контракта, но 31 мая 2018 года был уволен. Стив Айзерман, который тогда работал генеральным менеджером клуба, назвал игру обороны недостаточно надёжной, причём как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.



Тогда «Тампа» проиграла «Вашингтону» финал Восточной конференции — это был чемпионский сезон для команды Александра Овечкина. «Мы должны улучшать нашу игру в обороне. Мы должны быть как скала, чтобы решать исход серии в шестых или седьмых матчах. Пока наша команда к этому не совсем готова», — говорил тогда Айзерман. «Тампа» заняла 13-е место в лиге по количеству пропущенных голов (2,85 в среднем за игру) и чуть-чуть улучшилась в кубковых матчах (2,82).



Боунесс отлично знает слабые места нынешней «Тампы», состав который не претерпел кардинальных перемен за два года. Рик видел становление Никиты Кучерова как одного из лучших нападающих лиги, работал вместе с Андреем Василевским, который взял «Везину» и стал элитным вратарём, и Михаилом Сергачёвым, заметно прибавившим после своего обмена из «Монреаля». Ну а обыграть своего бывшего начальника Джона Купера, который остался на своём посту после увольнения Боунесса, для Рика будет безусловным дополнительным стимулом.

Спаситель «Далласа»

В декабря 2019 года в стане «Далласа» случился большой скандал — главный тренер Джим Монтгомери был уволен с формулировкой «непрофессиональное поведение, несовместимое с основными ценностями и убеждениями команды и лиги». В кулуарах говорили о банальной любви наставника к выпивке, но дела это не изменило — Боунесс, который был взят на работу помощником через месяц после назначения Монтгомери, стал исполняющим обязанности главного тренера.

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Под руководством Боунесса «Даллас» завершил регулярный чемпионат в топ-4 в Западной конференции, получил статус «сеяного» в расширенном плей-офф, а сейчас стал первым финалистом Кубка Стэнли. Приставки и.о. Боунесс пока не лишился, но это кажется делом времени. Единственное, что может помешать ему полноценно возглавить «Старз» в будущем, это возраст, поскольку в свои 65 лет он является старейшим тренером в НХЛ.

«Рик, безусловно, заслужил работу главным тренером. Я надеюсь, что он захочет им быть. Мы планировали, что будем решать этот вопрос после окончания сезона. Почти сразу после его назначения началась пандемия, это дало ему возможность отдохнуть, перезагрузиться. Сейчас мы очень рады, что он оставил такой значительный след в «Далласе». Я очень впечатлён его работой. Я знаю, что игроки полностью поддерживают Рика, а это очень важно», — сказал генеральный менеджер техасцев Джим Нилл.



«Конечно, поражение — это отстой. Но проиграть такому великому человеку, как Боунесс, это немного легче. Он классный специалист. За него все болеют, и я в том числе. Хочу, чтобы он выиграл», — отметил всё тот же Натан Маккиннон, который выразил мнение многих хоккеистов, которые теперь на стороне тренера «Старз».



Сам Рик говорит о своей работе довольно скупо, но иногда блистает яркими высказываниями.



«Мы не должны были побеждать «Калгари». Мы не должны были проходить «Колорадо». Мы вообще не должны были быть там, где сейчас находимся. Поэтому отдайте должное нашим парням за их стойкость и способность превосходить ожидания. Нас не пугает ни ситуация, ни плохая игра. Отставание в 1-2 гола — тоже не беда. Мы просто верим в себя и в то, что преодолеем эти препятствия», — заявил Боунесс, и после таких слов нетрудно понять, почему он пользуется таким авторитетом у игроков.