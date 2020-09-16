Кучеров в овертайме попал в штангу. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «молний» — противостояние рискует затянуться.

«Айлендерс» и Варламов выжили в овертайме! У «Тампы» проблемы с выходом в финал Кубка

8 побед и 0 поражений — таковы были показатели «Тампы» в матчах плей-офф, когда счёт становился 3:1. «Молнии» на правах фаворита считались вероятными победителями и в нынешней пятой встрече с «Айлендерс», и о том, что нынешний розыгрыш Кубка Стэнли должен стать для южан триумфальным, не говорил только ленивый.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Начиная с сезона-2014/2015 «Тампа» выиграла 297 матчей в регулярном чемпионате и 49 матчей плей-офф — больше, чем любая другая команда. Поэтому просто победа в кубковой игре не была для «молний» проблемой, но закончить предпоследнюю серию, да ещё и против такого колючего соперника, было задачей непростой. Тем более что «Лайтнинг» вновь пришлось обходится без своего лучшего центрфорварда Брейдена Пойнта, который снова получил повреждение и не смог выйти на лёд. Его место в первой тройке занял Энтони Чирелли, а наставник «островитян» Барри Тротц на этот раз решил сыграть в 11 нападающих и выставил 7 защитников.

Учитывая огромную важность матча, трудно было рассчитывать на голевую феерию, поскольку цена каждой ошибки могла быть крайне высока. Тем не менее начало игры получилось вполне бодрым. «Островитяне» открыли счёт в большинстве, реализовав малый штраф Никиты Кучерова, который подсёк штатного «зарабатывателя большинства» Брока Нельсона — с дальним выстрелом Райана Пулока голкипер «Тампы» Андрей Василевский справиться не смог.

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«Молниям» было критически важно не дать сопернику начать играть в свою фирменную «защепку», и для этого необходимо было быстро восстановить равновесие. Это удалось сделать Виктору Хедману, который в начале второй двадцатиминутки удачно накатил на добивание и не оставил шансов Семёну Варламову.

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После этого на льду воцарился осторожный хоккей. Тот же Кучеров неудачно столкнулся с Нельсоном и ненадолго ушёл в раздевалку, но затем вернулся на лёд. «Тампа» получила подарок от соперников в виде двойного малого штрафа в конце третьего периода, когда Энтони Бовиллье заехал высоко поднятой клюшкой Михаилу Сергачёву, но Варламов и компания выстояли.

«Это элита». Тройка Кучерова забила филигранный гол, запутав соперника игрой ногами Их игру сравнивали с хореографией Большого театра. А теперь просто восхищаются.

В овертаймах в нынешнем плей-офф «молнии» не проигрывали, взяв верх во всех пяти попытках. У «Айлендерс» статистика была хуже (1 победа при 3 поражениях), однако «островитяне» клещами вцепились в спасительный шанс продолжить борьбу. «Тампа» больше бросала и старалась играть первым номером, а Кучеров получил в этом матче более получаса игрового времени, но решить исход матча так и не смог, угодив в одном из моментов в штангу.

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Всё закончилось в середине второго овертайма, когда «островитянам» удалась острая контратака после вбрасывания в чужой зоне. Капитан «Айлендерс» Андерс Ли и нападающий Джордан Эберле классическим образом разыграли выход два в один и продлили кубковую жизнь своей команды ещё минимум на один матч.



Больше всех победе радовался Семён Варламов, который, по меткому замечанию пресс-службы НХЛ в «твиттере», исполнил прыжок пингвина, прокатившись по льду на животе после победного гола. Варламов отразил в этом матче 36 бросков из 37, 12 из которых пришлись на дополнительное время. «Тампа» впервые в нынешнем плей-офф проиграла в овертайме, дав сопернику возможность продлить себе кубковую жизнь.