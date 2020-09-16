«Энергия Варламова стала ключом к победе». В Америке снова хвалят русского вратаря

Затяжной пятый матч серии между «Тампа-Бэй» и «Айлендерс» завершился победой «островитян» во втором овертайме. «Молнии» упустили шанс завершить противостояние и выйти в финал Кубка Стэнли, а у «островитян» теперь появляется шанс навязать борьбу. И хоккеисты, и эксперты хвалили российского вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова, который стал одним из главных творцов победы.

«Прыгнул, потому что обрадовался»

«Перед вторым овертаймом я сказал своим парням, что нужно быть осторожными. Наши ребята не дрогнули. Они продолжили шлифовать и шлифовать, от этого можно получить немного энергии. Попав в этот «пузырь» в Эдмонтоне мы получили некоторое отравление газом, но по ходу серии выправились. Перед матчем мы говорили о том, что не нужно ни о чём жалеть. Мы слишком упорно работали, поэтому нужно было как следует повеселиться», — отметил главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.

Штанга Кучерова, которая дорого обошлась «Тампе». Не попал в пустой угол в овертайме Финал был так близко, но бросок российского нападающего пришёлся мимо цели.

Эффектное празднование победной шайбы Семёном Варламовым вызвало логичный интерес, поскольку ранее российский голкипер «Айлендерс» такими поступками отмечен не был.

«Прыгнул, потому что очень обрадовался. Сегодня на кону стоял наш сезон. Эмоции переполняли, когда мы забили этот гол. Я был так счастлив за ребят, за всех нас. У нас появился шанс играть дальше. За карьеру в НХЛ мне не выпадал шанс играть много матчей в плей-офф. Я просто рад быть здесь сегодня, играть в этом плей-офф. Мы играем в финале конференции, это большое дело для нас, для наших фанатов», — сказал Семён.

Единственная команда, которая выиграла финал конференции, уступая по ходу серии 1-3, была «Нью-Джерси Дэвилз» в 2000 году. Генеральным менеджером в ней работал нынешний босс «Айлендерс» Лу Ламорелло.

«Серия может оказаться длиннее, чем нам казалось»

«Это была игра, которую «Айлендерс» должны были выиграть. Мало бросков, мало забитых голов, нужно было дождаться своего шанса, дождаться ошибки соперника и реализовать момент. Он пришёл к «островитянам» во втором овертайме, когда Эберле и Ли прекрасно разыграли контратаку. «Тампа» доминировала большую часть матча, особенно в овертайме, но упустила шанс закончить серию. Теперь у «молний» есть ещё одна возможность в шестом матче, но это тяжёлое поражение для «Лайтнинг», — считает известный защитник Кевин Биекса.

«Энергия Варламова сегодня мотивировала «островитян» на победу, она стала ключом к победе. Барри Тротц сделал правильный выбор вратаря, потому что Семён сделал важные сейвы в самые нужные моменты матча. В первом периоде у «Тампы» было 9 неплохих моментов, Варламов сделал 4-5 великолепных спасений. Он не выглядел нервничающим, у него всё было под контролем. Ну а празднование победы с проездом на животе — это здорово, это мне понравилось», — отметил бывший вратарь Келли Хруди.

«Айлендерс» и Варламов выжили в овертайме! У «Тампы» проблемы с выходом в финал Кубка Кучеров в овертайме попал в штангу. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «молний» — противостояние рискует затянуться.

«Эта серия может оказаться длиннее, чем нам казалось. «Островитяне» получат хороший заряд энергии после этой победы, в шестом матче «Тампе» придётся трудно. Брейден Пойнт пропустил эту игру, и это может стать очень серьёзным моментом, поскольку «островитяне» прибавляют», — добавил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Собирать вещи пока рановато для «островитян». Работа была сделана, пусть получилось и не очень красиво: во втором овертайме бывший «рейнджер» Кевин Шаттенкирк бросил издали, а шайба досталась Андерсу Ли, который организовал решающую атаку. Обычно сдержанный Варламов начал прыгать и заскользил по льду, проехав на животе. Похоже, что «Айлендерс» делали ставку именно на овертайм, стремясь завершить вничью основное время.

В целом эта серия плей-офф дала хоккейному сообществу возможность посмотреть на то, что происходит на Лонг-Айленде, на те изменения, которые произошли в команде после прихода Ламорелло. «Островитяне» были в центре внимания, начиная с блокировки прав на название собственного нового стадиона до запрета Илье Сорокину играть в плей-офф. Но, что более важно, команда получила бесценный кубковый опыт, который пригодится в будущем. Как говорил Тротц, некоторые хоккеисты команды никогда не проходили дальше первого раунда. Умение подняться после тяжёлого поражения — вот что создаёт победителей. Истории о Золушке никогда бы не существовало, если бы у неё не было бы трудностей», — считает обозреватель New York Post Молли Уокер.

«Три неудачника матча таковы. Кевин Шаттенкирк, который подарил шайбу сопернику на чужой синей линии. Никита Кучеров, которому несколько раз не везло, чтобы забить решающий гол, и Энтони Бовиллье, получивший двойной малый штраф в конце основного времени. Что же до победного гола, то никто не нуждался в нём сильнее, чем Джордан Эберле, который был тенью самого себя большую часть серии. В идеале, эта шайба должна открыть все его возможности», — отметил автор блога Eyes On Isles Мишель Андерсон.

«Да, «островитяне» нанесли по воротам соперника лишь 24 броска, но победили. Надо воздать должное команде за смелость, если за креативность этого сделать не получается. Хотя Эберле напомнил, что иногда бывает магия и такого рода», — резюмировал Джеймс О'Брайен из NBC Sports.