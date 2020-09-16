К «Авангарду» много вопросов, но Омск – первый на Востоке КХЛ. Удача или запас прочности?

В КХЛ прошёл очередной игровой день нового сезона. Он подарил нам шесть матчей, почти все из которых, по сложившейся отрадной традиции, получились весьма зрелищными и результативными. А мы делимся очередной порцией наблюдений и размышлений по итогам этих встреч.

Очередная победа «Салавата» и уфимский монстр Хартикайнен

«Салават» радует своих поклонников на старте сезона. Пускай у уфимцев в первых шести играх был довольно простой календарь, но мы прекрасно знаем, что юлаевцы могли бы и сами создать себе проблемы на ровном месте. Однако не создали. «Салават» выиграл пять из шести встреч, при этом одержав победу над единственным по-настоящему топовым (да ещё и принципиальным) соперником «Авангардом».

В КХЛ не осталось команд без поражений. Последней был «Авангард» «Салават Юлаев» выиграл принципиальный матч, а «ястребы» не справились с Хартикайненом.

Забойное начало регулярки – давно забытые эмоции для болельщиков уфимцев. Это пока не означает, что «Салават» перестал легкомысленно относиться к матчам гладкого чемпионата и готов бороться за высокие места перед плей-офф – всё же посмотрим на команду на дистанции. Но то, что ведущие хоккеисты клуба находятся в великолепном физическом и психологическом состоянии, – факт медицинский.

Хочется отметить Александра Кадейкина. Мы и раньше знали, что работоспособности, полезности и универсальности ему не занимать, но сейчас этот нападающий умудряется выделяться даже при наличии в «Салавате» финской супертройки. Кадейкин очень мощно катит, успевает везде, регулярно цепляется за шайбу, уничтожает соперников на точке вбрасывания и систематически набирает очки.

Кадейкин выиграл более 60% вбрасываний в шести матчах подряд со старта сезона

Однако у Кадейкина нет ни единого шанса быть главной звездой «Салавата», пока в Уфе есть Теэму Хартикайнен. Башкирский финн – просто монстр на старте нынешнего чемпионата. Вы просто посмотрите, как он играет! Харти так и пышет огромным запасом здоровья, сил и спортивной мотивации и попросту доминирует на площадке. Он легко удерживает шайбу корпусом против любой опеки, всегда находит возможность для острой передачи, ну а найти свободный лёд и открыться одним движением под завершающий бросок – это вообще его главное кредо. У Хартикайнена трудно найти какие-то значимые недостатки. Да, возможно, он не самый быстрый форвард, но с таким игровым интеллектом, филигранным катанием и габаритами дистанционная скорость ему и не требуется. Он просто давит оппонентов превосходством и выигрывает матчи для «Салавата». «Авангарду» Харти отгрузил две шайбы (включая победную), ну а с «Торпедо» и вовсе порезвился, соорудив для себя и партнёров пять голов. Посмотрите обзор этой встречи, и вы поймёте, как должен выглядеть доминирующий легионер в КХЛ и хоккеист, которому не жалко платить большие деньги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Разумеется, нужно сделать скидку на уровень обороны «Торпедо», а также принять во внимание тот факт, что нижегородцы столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами перед этой встречей. Но Хартикайнену уже давно не нужно никому доказывать, что и против топ-защиты, и в кубковых матчах он невероятно хорош. Ну а сейчас, когда в «Салавате» нет Линуса Умарка, у Теэму будто бы открылось второе дыхание. Рыжебородый швед не мог позволить, чтобы кто-то другой в его клубе был ведущей примой, много возился с шайбой, а Хартикайнен зачастую выступал лишь наконечником атак. Сейчас же Теэму – главный альфа-самец юлаевцев. Первая звезда клуба, главный объект внимания болельщиков и телекамер. И пока такой статус только приподнимает потолок возможностей для Харти. Посмотрим, во что это выльется для игрока и клуба по итогам сезона. Но прямо сейчас есть ощущение, что Теэму способен дотащить «Салават» как минимум до финала Кубка Гагарина.

«Авангард» далёк от идеала, у него тяжёлый календарь, но Омск – первый на Востоке

Игра в Балашихе между «Авангардом» и СКА многими признавалась едва ли не центральной на старте регулярки. И вполне оправдала ожидания. Классный, вкусный хоккей, с неплохим сюжетом, достойным уровнем напряжения и интриги и высоким мастерством главных исполнителей. Разумеется, этот матч подкинул немало пищи для размышлений.

Сначала поговорим об «Авангарде». «Ястребы» хороши. В шести первых матчах регулярки они одержали пять побед в основное время – такой же результат и у «Салавата», но у омичей в соперниках уже было и московское «Динамо», и «Металлург», и те же уфимцы, а вот теперь и СКА. Четыре топ-клуба уже в первой половине сентября – тяжелейший календарь, но «Авангард» уверенно справляется с трудностями и прямо сейчас лидирует на Востоке.

При этом у омичей ещё немало шероховатостей в игре, и они были отлично видны в матче с петербургскими «армейцами». Во-первых, пока совсем не радует номинально первое звено, составленное из иностранцев. Корбан Найт и Рид Буше зачастую просто теряются на фоне соперников, а Иржи Секач выделяется в основном за счёт огромного объёма катания и колоссальной заряженности на борьбу. Но взаимодействие у «ястребиных» легионеров минимально, а потому нет цельного впечатления от игры всего звена. Впрочем, этот факт можно объяснить банально – парни ещё не сыгрались, не притёрлись друг к другу. Но уже через месяц этот аргумент вряд ли будет работать.

Во-вторых, не должна команда с таким мощным подбором игроков в нападении прижиматься к своим воротам на протяжении двух периодов домашней встречи. Каким бы ни был соперник. Возможно, после 3:0 «Авангард» решил где-то подсушить результат и успокоить игру, но в таком случае у омичей это не получилось. СКА отыгрался быстро и уверенно, а «ястребы» в какой-то момент забыли про угрозу петербургским воротам.

Собственно, статистика по броскам в створ красноречиво говорит о том, что в итоговой победе «Авангарда» есть огромная доля везения – 35-14 в пользу СКА за второй и третий периоды, и 21-4 – за последний игровой отрезок! В какой-то момент даже показалось, что «ястребов» настигла проблема из прошлого сезона. В минувшем чемпионате «Авангард» частенько упускал преимущество в две-три шайбы по ходу игры, не мог добавить в третьем периоде и в итоге проигрывал матч. В этот раз всё было очень близко к подобному сценарию, но оборона «ястребов» выстояла (отличный Гарипов и 22 блокированных броска от полевых), а ещё «Авангарду» посчастливилось поймать СКА на контратаке в меньшинстве. Но вряд ли удача будет всегда благосклонна к омичам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Словом, «Авангард» ещё далёк от оптимальных кондиций. «Ястребы» могут быть гораздо сыграннее и целостнее, у них есть возможность действовать с позиции силы большую часть матча против любого соперника, и уж точно их не красит уход в глухую, порой сумбурную оборону при комфортном счёте, да ещё и при своих зрителях. Эти моменты Хартли обязательно нужно подкрутить. Впрочем, омских болельщиков должен обнадёживать тот факт, что даже в изрядно разболтанном состоянии «Авангард» обыгрывает одного топа за другим и ровно идёт по турнирной дистанции. Возможно, это просто удача, а, может быть – колоссальный запас прочности. Итоговые оценки предстоит выставить весной.

СКА в порядке, но где петербургская молодёжь?

«Армейцы» в Балашихе потерпели первое в сезоне поражение в основное время, но, конечно, никакой трагедии делать из этого не стоит. СКА не сумел сдержать порыв «Авангарда» в первом периоде, но затем сумел мощно добавить и быстро заставил «ястребов» выйти из зоны комфорта. Впрочем, в пассив СКА необходимо записать слабую реализацию моментов в третьем отрезке. Петербуржцы имели подавляющее преимущество, но не только не забили ни одной шайбы, но и умудрились пропустить в большинстве.

Валерию Брагину, как и Бобу Хартли, предстоит ещё много работы, но стоит сказать о том, что пока не подтверждаются некоторые пессимистичные прогнозы относительно выступления СКА в сезоне. Да, команда ощутимо «похудела», а у тренера мало опыта в клубном хоккее, но пока «армейцы» всё такая же грозная сила на Западе, что и раньше. Отмечаем, что с удовольствием бремя лидерства взвалил на себя Андрей Кузьменко, пока действующий на редкость стабильно. Ожидаемо полезен и продуктивен Линден Вей, а Владимир Ткачёв расцветает с каждой игрой. Сейчас омский воспитанник точно тянет на главную приму хоккейного Петербурга, отвечающую за контроль шайбы, создание моментов, креатив и выдумку. Ну и, конечно, великолепен Антон Бурдасов. Хоккеист с, возможно, лучшим кистевым броском в КХЛ изо всех сил старается уйти от амплуа весьма ограниченного и партнёрозависимого «киллера», добавляет в работе на льду и командной игре, а в награду за старания получает промежуточное звание лучшего снайпера лиги и крутой рекорд. У Бурдасова шесть матчей и шесть голов, и он горяч, как никогда. А ведь ещё в прошлом сезоне казалось, что агентские игры Шуми Бабаева, который упорно убеждал Антона об интересе к нему в НХЛ, могут надломить карьеру Бурдасова, полсезона остававшегося без клуба. Но сейчас форвард освоился в СКА и пока производит самое выгодное впечатление.

Антон Бурдасов установил новый рекорд по продолжительности голевой серии с начала сезона

Лидеры у СКА хороши, однако возникают некоторые вопросы к молодым хоккеистам петербуржцев. Сменившийся вектор развития «армейцев» и приход Валерия Брагина кричали о том, что в Санкт-Петербурге будут пышным цветом расцветать многочисленные таланты, собранные в системе клуба, но пока новых звёздочек в СКА не видно. Более того, разочаровывают на старте регулярки уже «бывалые» петербургские надежды – Иван Морозов, Василий Подколзин и Кирилл Марченко. И если у проспекта «Ванкувера» ещё есть в активе 2 (1+1) очка, то Морозов и Марченко в шести играх не набрали ни одного. Конечно, игровое время у них не великое, но вполне достойное, к тому же в прошлом сезоне парни уже доказали, что могут иногда определять для СКА результат при небольшом айстайме. Кстати, в игре с «Авангардом» Морозов с Марченко, выходившие в одном звене, заработали по «-3», а Кирилл запомнился сумасшедшим нереализованным моментом в третьем периоде. Вместо того чтобы воспользоваться ошибкой Гарипова, просто завести шайбу в ворота и спасти СКА, Марченко пустил снаряд вдоль красной линии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" ХК СКА.

С глобальными выводами, конечно, стоит подождать, но с этих ребят уже можно спрашивать по-взрослому, и пока они откровенно расстраивают. Ну а СКА ещё далёк от статуса команды, которая всерьёз опирается на молодые кадры.

Белорусский позитив

Не устаю отмечать минское «Динамо», так как команда Крэйга Вудкрофта на старте сезона действует очень симпатично и делает хорошую заявку на то, чтобы этот чемпионат не превратился в очередное разочарование. Дело даже не в том, что «зубры» идут на крайне непривычном для себя четвёртом месте в конференции, и имеют три победы в пяти сыгранных матчах. Импонирует сама игра «Динамо», так как эта команда добивается успеха за счёт атаки. Любой матч минчан в этом сезоне пока превращается в фестиваль заброшенных шайб и рекомендован к просмотру. Голкиперы и защита «Динамо» не сильно помогают команде (хотя в игре с «Витязем» у Доминика Фурха 36 сейвов), зато нападение в полном порядке. Шутка ли: атака «зубров» отгружала не менее четырёх (!) шайб в каждой игре, хотя в соперниках были и восточные гранды из Казани и Уфы, а это серьёзное подспорье для итоговой победы, как бы ни была дырява оборона. Минск сейчас – едва ли не самая зрелищная команда КХЛ, в ней задают тон интересные легионеры Козун, Клинкхаммер, Менелл (пока лучший ассистент лиги), Спунер, Принс, и эта лихая музыка атаки позволяет помечтать минским болельщикам о конце затянувшегося кризиса. Так держать, «зубры»!

Легионеры ХК «Сочи» подводят под монастырь Андриевского

Если в белорусском клубе иностранцы действуют отменно, то на юге России пока сильно разочаровываются в своих легионерах. В межсезонье мы оптимистично рассуждали, что тройка Юханссон – Нильссон – Карьялайнен, каждый из членов которой мощно провёл прошлый год в Европе, будет тащить «Сочи», как это делали О’Делл, Стрёммвалль и Росен в прошлые годы, но пока бравые скандинавы ведут себя очень неприметно. У Нильссона и Карьялайнена в пяти играх лишь одно очко на двоих, Юханссон в своих двух матчах тоже ничем не отметился.

Молчание скандинавов очень дорого обходится сочинскому клубу. Пока в списке бомбардиров «леопардов» лидирует защитник Мироманов всего лишь с двумя очками, команда плетётся в хвосте Западной конференции, имеет одну вымученную победу над «Трактором» в овертайме, сразу три сухих поражения и безусловно худший показатель по заброшенным шайбам в КХЛ – лишь четыре в пяти встречах. А ведь впереди у «Сочи» не календарь, а кошмар – ближайшие игры южане проведут с «Локомотивом», «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». Если легионеры «Сочи» не проснутся и не сумеют соорудить несколько сенсаций, то клуб совершенно точно закопается в ил на дне таблицы конференции, и это, вероятно, скажется на рабочем статусе Александра Андриевского. Пока он главный кандидат на первую отставку в сезоне, и никто не посмотрит, что он в результате окажется заложником вялой игры потенциальных лидеров своего клуба.