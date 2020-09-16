«Айлендерс» не ищут оправданий и прыгают выше головы. Этому они обязаны Барри Тротцу

Удивительный тренер и человек, который отказывается сдаваться. В его команде нет суперзвёзд, зато есть безграничная вера в себя.

Барри Тротц – удивительный человек и тренер. Жизнерадостный, прямой, открытый, с безграничной верой в себя и свои силы. Два года назад в начале плей-офф на горизонте маячило его увольнение – «Вашингтон», лучшая команда регулярки, проигрывала «Коламбусу» 0-2. Затем мир увидел, что Овечкин умеет не только забивать, но и отчаянно обороняться, а два месяца спустя «столичные» завоевали Кубок Стэнли.

Спустя 10 дней «Вашингтон» решил расстаться с тренером-чемпионом. Руководство решило, что Тодд Рирден будет работать не хуже, а Тротц просит слишком много денег. Он ушёл в невразумительный «Айлендерс», над которым потешались, из которого только что убежала главная звезда, и сделал из неё команду, которая заставила себя уважать.

В квалификации они легко разобрались с «Флоридой», в первом раунде не испытали проблем с «Вашингтоном», а во втором выбили «Филадельфию». И теперь отчаянно сопротивляются в серии с «Тампой». Своим успехам «Айлендерс» обязаны Тротцу. «Чемпионат» решил собрать истории из жизни этого тренера и рассказать о его пути в НХЛ.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.

Как Тротц стал Человеком без шеи

Маленький Барри встал на коньки, едва начав ходить – кроме хоккея, в провинциальном Дофине заняться было особо нечем. Когда он пошёл в детсад, в городе появилась собственная команда, поглазеть на которую собиралось полгорода.



Отец Орест, работавший на железной дороге, с ранних лет прививал сыну любовь к труду – лето Тротц проводил за починкой или строительством. Он до сих пор обожает строительные магазины и старается в свободное время сам делать что-то по дому.

Фото: John Russell/Getty Images

Барри рано уехал играть в хоккей в школу-пансион за несколько сотен километров от дома. Он знал, что если не будет хорошо учиться, то родители заберут его обратно. Порой команда приезжала с матча под утро, и он, не спавши, садился за уроки. Так закалялся характер Тротца, который он прививает своим командам и в НХЛ. Трудолюбие, ответственность за каждое своё действие, огромная требовательность к себе и своим игрокам и по сей день стоит у него на первом месте.

В 17 лет Тротц перешёл в команду WHL «Реджайна», но уже в первом сезоне получил страшную травму, которая фактически поставила крест на профессиональной карьере. В одном из матчей соперник ткнул ему в спину клюшкой. Он пролетел несколько метров и впечатался головой в борт.

«Кажется, на секунду я потерял сознание, потому что когда очнулся, надо мной уже склонился врач. Поначалу я переживал, что получил серьёзную травму, ноги и руки обжигало болью», — вспоминал Тротц. Позже выяснится, что у него сотрясение мозга и сломано семь позвонков, но сначала он доиграет матч. «Перед матчем была массовая драка, многих ребят выгнали до конца игры, поэтому мне пришлось доиграть матч. Уже в автобусе мне стало хуже».

Первые недели Тротц даже не мог нормально лежать – спину постоянно сковывали спазмы. Оправившись от травмы, он с головой ушёл в тренировки, закачал себе спину и торс. Таким мы Тротца знаем и теперь – крепыша с широкими плечами, на которых плотно сидит круглая лысая голова. В НХЛ его так и прозвали – Человек без шеи.

Он и сейчас регулярно делает массаж, а иногда и противовоспалительные уколы, чтобы снять мышечные спазмы. Долгие стояния на скамейке во время матчей тоже не проходят даром, но максимум, что позволяет себе тренер – скривить недовольную гримасу. Говорит, до 30 лет было совсем тяжело, а сейчас он уже привык к постоянной боли. «Иногда по его походке и движениям сразу видно, насколько ему больно. Но он об этом не говорит. Он никогда не был нытиком», — говорил помощник Тротца в «Нэшвилле» Пол Гарднер.

Как Тротц стал тренером в 22 года

Тротц проведёт в «Реджайне» ещё два года, потом год в родном «Дофине», но это был предел для Тротца-игрока. Неповоротливый, невысокий, он не был выдающимся защитником, но везде становился лидером и капитаном. «Мне говорили, что моё сердце больше моего таланта», — ухмылялся Тротц.

Он всё-таки попробовал ещё раз – поехал на просмотр в «Вашингтон», где рассчитывал получить работу в АХЛ. Но проблемы со здоровьем давали о себе знать. Так в 22 года Тротц стал помощником тренера в команде университета Манитобы. Год спустя он перебрался в Дофин, устроился в магазин одежды, тренировал «Кингз» и в первый же год выиграл чемпионский титул.

Затем – снова университет Манитобы, но уже в роли главного тренера (самого молодого студенческого тренера в истории Канады). Непросто заставить слушаться здоровенных лбов, некоторые из которых даже старше тебя, но у Тротца получилось. Он выработал отличный от других тренеров стиль – стал человеком, который говорит с игроками на одном языке. Он мог выслушать, дать совет, показывал, что верит в каждого игрока, не боялся ошибаться и черпал опыт у более опытных коллег из других команд.

Однажды во время предсезонного матча защитник Майк Баттерс заблокировал бросок лицом. Из сломанного носа брызнула кровь. «В таких случаях тренеры обычно интересуются, всё ли с тобой в порядке. Когда я вернулся на скамейку, Тротци сказал: «Отличный блок, молодец». Самоотверженность и битва до последней капли крови, точно так же команды Тротца играют и сегодня.

О Тротце вскоре вспомнили в «Вашингтоне» — сначала сделали скаутом юниорских лиг, затем доверили фарм-клуб в АХЛ. Первый сезон вышел смазанным, Тротц ещё только учился и продолжал вырабатывать фирменный стиль. На второй его «Балтимор» выиграл Кубок Колдера, а Тротца признали тренером года. Так началось его восхождение.

Он сделал успешную карьеру в АХЛ, ещё дважды доходил до финала, пока в конце 1990-х генменеджер «Вашингтона» Дэвид Пойл не ушёл на аналогичную должность в только что созданный «Нэшвилл». Идея забрать с собой Тротца пришла моментально, его не смущало и то, что у Барри вообще не было никакого опыта в лучшей лиге мира.

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Что значит для Тротца сын с синдромом Дауна

Тротц всю жизнь превращает слабость и боль в свою силу, и случай с травмой шеи – лишь один из примеров. Другой – его сын Нолан, которому сразу после рождения диагностировали синдром Дауна. Другие родители могли бы прийти в ужас, но Тротц с женой даже не делали тесты во время беременности. «Да, у нас был небольшой шок, но мы его пережили. Мы не делали тесты, потому что их результаты ничего бы не изменили для нас. Какого бы ребёнка ни послал нам Бог, мы счастливы любому. Он стал нашим благословением, и я не могу представить жизнь без него», — говорил Барри.

Тротц стал активным участником организации из Теннесси, которая помогает детям-инвалидам в адаптации и налаживании дружеских связей. Тротц вывел организацию на новый уровень – кратно увеличил количество членов, привлекал спонсоров, ездил по всему штату и собирал подарки для детей – будь то гитары известных музыкантов или клюшки хоккеистов с автографами. Нолан всегда где-то рядом с ним – играет с Сидни Кросби в выходной день на Кубке мира, участвует в тренировке команды, посещает пресс-конференции, сопровождает отца на официальных мероприятиях. В общем, Барри старается сделать всё, чтобы у его сына была насыщенная и счастливая жизнь.

Как Тротц покорял НХЛ

В «Нэшвилле» Тротц моментально стал любимцем болельщиков и игроков. Он участвовал в благотворительных проектах, встречал новых игроков в аэропорте, водил их на обеды. И построил команду, которая всегда билась до конца. «Вам придётся выходить против лучших игроков лиги. Если вы этого боитесь, заведите собаку», — как-то вспылил Тротц после крупного поражения. Игроки всегда ценили его за честность.



Он с нуля поднял «Нэшвилл» и за шесть лет сделал его командой уровня плей-офф, не отчаивался, даже когда «Предаторз» испытывали финансовые трудности, не могли набрать приличный состав и были готовы переехать в Канаду. Были и те, кто называл Тротца неудачником – дальше второго раунда «хищники» никогда не заходили – но он не отчаивался.

«Айлендерс» и Варламов выжили в овертайме! У «Тампы» проблемы с выходом в финал Кубка Кучеров в овертайме попал в штангу. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «молний» — противостояние рискует затянуться.

После 15 лет работы «Нэшвилл» отказался от услуг Тротца, и тренер вернулся туда, где начинал, — в «Вашингтон». Получив в своё распоряжение Овечкина, Кузнецова, Оши, Бекстрёма и Карлсона, он на четвёртый год выиграл Кубок Стэнли.



«Вашингтон» показывал красивейший, размашистый хоккей в атаке и плотный, непроходимый в обороне. «Айлендерс» играют совершенно иначе – но и набор исполнителей не предусматривает иной концепции. Тротц очень лёгкий в общении, часто прислушивается к игрокам и создаёт великолепную атмосферу, где один за всех и все за одного. В нём есть внутренняя сила, которая заставляет его команды прыгать выше головы. У него больше нет снайперов калибра Овечкина и гениальных центров уровня чемпионского Кузнецова, но он умеет выжимать максимум из того, что есть.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс».

«Островитяне» берут всё той же вязкой обороной (в ней «Тампа» и застряла в пятом матче) и умением реализовывать моменты. Тротц – гибкий тренер, который действует по ситуации. Можно задавить соперника давлением – его игроки будут давить. Есть кому чертить кружева – будут вам кружева, нужно терпеть и ждать момента – будут терпеть. Как говорит Тротц: «Мы привыкли, что нам постоянно приходится преодолевать препятствия. Это несгибаемая команда, в которой никто не ищет оправданий».



«Айлендерс» следуют этому принципу и верят в себя, даже если больше не верит никто. И неважно, выйдут они в финал Кубка Стэнли или нет, эта команда уже прыгнула выше головы. И, как и сам Тротц, не кивает на свои слабости, а ищет в них источники силы.