«Интерес «Салавата» ко мне практически нулевой». Что было с Василевским до отъезда в НХЛ

Рекордсмен «Тампы» по количеству побед, обладатель «Везина Трофи» и действующий претендент на Кубок Стэнли Андрей Василевский в России всегда считался исключительным талантом. Воспитанник «Салавата Юлаева» уже в 15 лет был настолько хорош, что ездил на Юниорский чемпионат мира с пацанами на два года старше его и был безальтернативным первым номером команды Михаила Васильева, и уж тем более не вылезал из всевозможных сборных региона и страны по своему 94 году. А потому не стоит удивляться, что Василевский целых три раза был на ЮЧМ и МЧМ и приезжал туда не посмотреть хоккей с трибун в роли туриста, а тащить родную сборную к медалям.

Сейчас кажется, что в начале 10-х в Уфе попросту не было другого варианта, как сделать ставку на самого талантливого воспитанника в истории клуба и превратить его из лучшего юниора системы в первого русского стартера первой команды республики. Уфимские болельщики прекрасно помнят, что даже после всех международных успехов отношения Василевского с «Салаватом» складывались не так радужно, как они выглядят для сторонних наблюдателей. Мало кто помнит, но в далёком 2011 «Салават Юлаев» мог потерять лучшего воспитанника в истории клуба и его дебют за родной клуб мог отложиться на невероятно долгий срок.

Андрей Василевский (в воротах) в игре за юниорскую сборную России Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

В 2011 году Василевский, уже имевший за плечами два ЮЧМ, выходил на Драфт КХЛ в статусе безоговорочно сильнейшего вратаря мира по 94 году. Так что было неудивительно, когда прикарманить уфимского голкипера решил мытищинский «Атлант». Благо, на бессмысленной и беспощадной кахаэловской ярмарке существовал механизм защиты собственных воспитанников и босс «юлаевцев» Олег Гросс не заставил своего главного проспекта закидываться горстью корвалола, сохранив его. Хотя, если верить тогда ещё 18-летнему парню, то после выбора «Атланта» всё к этому и шло: «Когда меня выбрал «Атлант», душа ушла в пятки, подумал: «Неужели поеду в этот клуб?» Не ожидал такого. Думал, Уфа меня сразу выберет. Ну, так и получилось в итоге.

Андрей Василевский и Олег Гросс Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Весь последрафтовый сезон Василевский провёл в МХЛ, а зимой ожидаемо поехал вместе с брагинской «молодёжкой» на серебряный МЧМ в Калгари. На том турнире уфимец, который был самым молодым игроком в составе российской сборной, уже в первом матче со сборной Швейцарии отразил все 40 бросков, а в игре с латышами оформил второй шатаут подряд. Правда в полуфинале с Канадой розовощёкий россиянин немного поплыл и перед третьим периодом Валерию Брагину пришлось поменять его на Андрея Макарова, который в итоге шикарно отыграл в финале со шведами. Стоит ли говорить о том, что пиар-машина канадского медиагиганта TSN тут же начала сравнивать Василевского с Третьяком, а наполнившие Калгари энхаэловские скауты окончательно убедились, что на предстоящем Драфте НХЛ у Андрея нет конкурентов среди коллег по амплуа.



«В лице Василевского мы видим в будущем мегазвезду, это так, но сейчас, наверное, не стоит его расхваливать. Но этот парень, который на два года младше сверстников, обладает всеми физическими, техническими, психологическими качествами, он может стать вратарем мирового уровня. Он молодой еще. У него крепкие румяные щеки, посмотрите на него – он просто красавец. Это вратарь – Ален Делон. Хотя некрасивых вратарей вообще не бывает», — именную такую оценку дал Василевскому бывший тренер вратарей молодёжной сборной Юрий Новиков.

Для многих пацанов МЧМ — это не только шанс выиграть лучший турнир в мире, но и шикарный трамплин во взрослый хоккей. Однако сыграть за постчемпионский «Салават Юлаев», в отличие от партнёров по серебряной «молодёжке» из других клубов, юному голкиперу было нереально. В Уфе может быть и хотели бы быстрее заиграть Василевского за основу, но для его родного клуба борьба за Кубок Гагарина — всегда константа, которая не меняется ни при каких условиях. А значит тогда уфимцам гораздо важнее было думать о том, как реанимировать перед плей-офф резко сдавшего шведа Эрика Эрсберга и переживать о том, что не прогрессирует другой воспитанник Никита Давыдов, провалившийся на позиции второго номера.



«Да, я очень надеюсь и, наверное, удивлюсь, если мне не предоставят шанса. Однако в Уфе сейчас серьёзная конкуренция за место в воротах. В ВХЛ чудеса творит Сохатский, так что я буду ждать своего шанса отстоять хотя бы половину периода за «Салават», — сказал Василевский незадолго до своего последнего ЮЧМ.



Примерно в то же время, весной 2012 года, уже устоялись преддрафтовые списки в НХЛ, в которых уфимец неизменно был сильнейший голкипером драфта и параллельно с окончательными рейтингами появились слухи, что Андрей со своим старшим братом Алексеем может уехать в канадскую CHL. Голкипер моментально открестился от слухов, но через месяц после преддрафтовых интервью с клубами НХЛ выдал прессе, что он не нужен «Салавату Юлаеву»:



«У меня их было 28 интервью. Да-да, это почти что все команды НХЛ. Только с «Далласом» и «Финиксом» не было. Так что я изрядно намучился. Все-таки мало приятного в том, чтобы ходить в костюме и разговаривать с каждой командой по 30 минут. Я под конец уже порядком устал. Готовился мысленно к тестам на физподготовку во время этих интервью.



Меня тут многие спрашивали, готов ли я попасть года на три – четыре в АХЛ, чтобы попасть в НХЛ. Я отвечал, что я готов делать все, чтобы попасть в НХЛ и играть там. А драфт будет для меня чем-то типа шоу. Мне будет очень интересно посмотреть, что там да как. НХЛ всегда все делает на высшем уровне. Я горжусь тем, что буду на этом событии.



Про CHL спрашивали. Говорили: если мы поставим тебя на драфт CHL, и тебя там кто-нибудь выберет, поедешь туда? Я отвечал, что поеду. Конечно, вариант как у Бобровского был бы идеален. Но я понимаю, что это случай, можно сказать, один из миллиона. Так что я буду пробиваться, как все наши российские вратари, через АХЛ. Если будут то поднимать, то опускать – это нормально. Я готов так пробиваться.



Как отнёсся «Салават» к поездке на комбайн? Они к этому никак не относятся. Мне даже никто ничего не сказал перед отъездом. Я думаю, что интерес «Салавата» ко мне, как к игроку, практически нулевой. Я не могу рассказать в интервью подробности этого дела. Я бы мог много интересного рассказать, но не буду».



Тяжело представить, что эту откровенную огненную речь выдал невероятно скромный, не всегда многословный розовощёкий парень семнадцати лет от роду. У вратаря, на которого Стив Айзерман чуть позже потратит первый пик «Тампы», взыграла обида от того, что даже после полной смены вратарской бригады тогдашний главный тренер «Салавата» Венер Сафин не видит его в КХЛ в новом сезоне.

Андрей Василевский (в центре) Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Василевский — фантастический голкипер с колоссальным потенциалом. Рост, техника. Отец – вратарь, который многое ему дал. Но я не вижу, что в России собираются делать ставку на Андрея. Хорошие голкиперы есть в «Торосе», про «Салават Юлаев» вообще молчу. А ведь надо, чтобы Василевский много играл как минимум в Молодёжной лиге. Иначе он покувыркается в следующем сезоне да подпишет контракт с клубом НХЛ. Потеряем парня!



Андрею нужно проходить сборы с «Салаватом Юлаевым». Если б доверяли, пришла бы уверенность – и через пару лет мы бы получили одного из сильнейших вратарей страны. Василевскому не хватает опыта игры с мужиками. Это иной уровень мастерства, силы бросков. Этого вратаря нужно огранять, как бриллиант. Но к нему в клубе пока относятся не слишком серьезно, — сразу же поддержал лучшего голкипера драфта главный правдоруб российского хоккея Сергей Наильевич Гимаев.

Сразу после энхаловского драфта права на Василевского в CHL застолбила за собой «Мисcиссога», а «Тампа» пригласила будущего рекордсмена франшизы в тренировочный лагерь. Василевский настолько удачно съездил в треннинг-кемп «молний», что в одном из интервью бросил фразу о желании выкупить контракт с Уфой, но сразу сделал оговорку, что денег на это у него, к сожалению, нет.



Не нужно быть хоккейным экспертом, чтобы понять в то время Венера Сафина и Олега Гросса. С одной стороны руководство ставило перед ними задачу лечь костьми, но побороться за ещё один Кубок Гагарина и в «регулярке» финишировать как можно выше, с другой — генеральный Гросс и Сафин понимали, что не дать шанс Василевскому в КХЛ — значит стопроцентно потерять главного вундеркинда клубной вертикали. Тем более, что тот был решительно настроен уехать.



Сафин откровенно боялся подтягивать в КХЛ голкипера, у которого за спиной был только один полноценный сезон в МХЛ, где он поочерёдно играл с более опытным Рафаэлем Хакимовым. Пока главный тренер «Салавата» говорил, что Андрею не нужно спешить, Василевский вторил прессе: «Уеду!» и однажды пошутил, что дебютирует за родную команду только в 40 лет, когда вернётся из Северной Америки.

Андрей Василевский Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Формально дебютировал в КХЛ Big Cat именно при Сафине. Ждать до 40 лет не пришлось. Незадолго до очередного МЧМ Василевский вышел в домашнем матче с «Донбассом» при счёте 5:1 в пользу хозяев и сыграл чуть меньше четырёх минут. Но первый полноценный матч будущий обладатель «Везины» сыграл уже после возвращения с МЧМ при сменившем Сафина Владимире Юрзинове и … сходу засушил московское «Динамо». Можно ли было представить более жёсткую оплеуху всем тем, кто говорил, что Андрей «ноет»?



«Намерение задействовать талантливого молодого вратаря в играх КХЛ у тренерского штаба было давно. Но парень готовился к чемпионату мира, много времени проводил на сборах, и мы просто решили его лишний раз не дергать. Поверьте, он привлечен в состав главной команды для того, чтобы играть! И мы вскоре обязательно дадим ему шанс. По двум матчам сложно судить о готовности вратаря. Но парень не будет расти, если не давать ему играть. Поэтому нужно доверять молодым», — мгновенно салютовал вундеркинду Владимир Юрзинов.

Андрей Василевский и Ииро Тарки Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Следующий сезон Василевский должен был начать уже железобетонно в роли бэкапа. Пропитанный Финляндией изнутри Владимир Юрзинов решил дать ещё один шанс сомнительному финну Ииро Тарки. Однако уже на сборах Василевский буквально сожрал конкурента и ещё летом «Салават» начал искать замену провалившемуся легионеру, а в октябре расторг с ним контракт после проваленного последнего шанса на старте «регулярки». В итоге нового иностранца Олег Гросс не нашёл, а Василевский в последний год контракта с «Салаватом» всё-таки успел стал основным голкипером. В гладком чемпионате Big Cat играл примерно поровну со стареющим Алексеем Волковым, но в плей-офф оттрубил от звонка до звонка, дотащив команду Юрзинова до финала конференции. А после сдержал своё слово и уехал за мечтой в «Тампой». Что будет дальше — вы и так прекрасно знаете. Впрочем, как сказал классик, это уже совершенно другая история.