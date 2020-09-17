Найти контакт с Овечкиным или надеть голову быка. Каким будет «Вашингтон» Лавиолетта

Когда весной 2004 года защитник Аарон Уорд завершал свой 11-й сезон в НХЛ, ему пришлось иметь дело с наставником, который по ходу сезона возглавил «Каролину Харрикейнз». Звали тренера Питер Лавиолетт, который с ходу заявил: «Ты весишь 102 килограмма. С таким весом ты не можешь играть за мою команду. Если ты хочешь играть у нас, должен стать легче».

«Тогда я сразу подумал: кто, чёрт возьми, этот парень? Это что, такое знакомство?» — вспоминал Уорд о своих тогдашних мыслях. Из «ураганов» он тогда не ушёл и в составе этой команды выиграл свой третий Кубок Стэнли. Но о том, кто такой Питер Лавиолетт, получил ясное представление.

Питер Лавиолетт. 55 лет. Американец.

Работает главным тренером в НХЛ с 2001 года: 18 сезонов, 1210 матчей в регулярном чемпионате.

Работал с «Айлендерс», «Каролиной», «Филадельфией» и «Нэшвиллом».

В сентябре 2020 года назначен наставником «Вашингтон Кэпиталз».

Выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» (2006).

Работал помощником главного тренера сборной США на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира (2004). Был главным тренером сборной США на ЧМ-2004 (бронза), ЧМ-2005, ЧМ-2014. Работает главным тренером в НХЛ с 2001 года: 18 сезонов, 1210 матчей в регулярном чемпионате.Работал с «Айлендерс», «Каролиной», «Филадельфией» и «Нэшвиллом».В сентябре 2020 года назначен наставником «Вашингтон Кэпиталз».Выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» (2006).Работал помощником главного тренера сборной США на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира (2004). Был главным тренером сборной США на ЧМ-2004 (бронза), ЧМ-2005, ЧМ-2014.

Кредо Лавиолетта — результат прямо сейчас

В день увольнения предыдущего тренера «столичных» Тодда Рирдена генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что команде необходим опытный тренер, который мог бы «нажимать правильные кнопки», когда дело доходит до управления опытными хоккеистами; мог бы проповедовать структурный хоккей и привлекать игроков к ответственности, так как общая корпоративная культура команды начала потихоньку сползать.



Лавиолетт идеально подошёл под все эти требования. Опыта ему не занимать — Питер занимает 16-е место в истории НХЛ по победам и является одним из четырёх наставников, которые выводили в финал Кубка Стэнли три разные команды. Поэтому Лавиолетта можно считать вполне успешным специалистом, заработавшим репутацию тренера, который может быстро исправить неблагоприятную ситуацию. Правда, у Лавиолетта есть «ограниченный срок хранения»: больше всего он отработал в «Нэшвилле» (6 сезонов), где явно засиделся к концу срока. С «Каролиной» он стал чемпионом в первый же год работы, с «Филадельфией» в первый год вышел в финал, а «Нэшвилл» сделал финалистом на третий сезон.

Очевидно, что от Лавиолетта в «Вашингтоне» ждут именно этого — максимального результата прямо сейчас. Стареющий костяк команды, закрывающееся окно возможностей и тренер, который умеет выдавать нужный темп в ограниченное время — этот союз может стать просто идеальным в ближайший сезон. Лавиолетт и обещания светлого будущего, Лавиолетт и работа на далёкую перспективу — вещи плохо сочетающиеся. Питер способен вернуть искру коллективу, который всего 27 месяцев назад выиграл Кубок Стэнли и ещё имеет в бензобаке некоторое количество топлива, но нуждается в некой рихтовке.



Задача Лавиолетта состоит не в том, чтобы заставить болельщиков «Кэпиталз» забыть о Барри Тротце, потому что это сделать невозможно. Но, без сомнения, Тротц не единственный тренер, который способен при работе в стане «Кэпиталз» поднять Чашу над головой. Словом, Лавиолетт появился в «Вашингтоне» вовремя, поскольку в команде есть гайки, которые необходимо подкрутить.

Лавиолетт — новый тренер «Вашингтона»! С ним Овечкин выиграет второй Кубок Стэнли? Американский специалист получил солидный долгосрочный контракт. Но спрашивать будут жёстко.

«Сделай всё, что потребуется»

«Питер — хороший мотиватор, способный на яркие, эмоциональные речи в раздевалке. Тротц никогда не кричал на нас. Не могу сказать, что Лавиолетт тоже, но он более строгий, чем Барри», — отметил один из игроков «Нэшвилла», успевший поиграть под началом обоих наставников.

Для Лавиолетта нет авторитетов в команде, и в этом свете очень интересен его приход в коллектив, где весомо слово Александра Овечкина, где есть тихий лидер Никлас Бекстрём, где играет финалист голосования на «Норрис Трофи», но не успевающий в оборону Джон Карлсон. Новый тренер «Кэпиталз» не будет стесняться и наверняка сделает так, что Евгений Кузнецов задумается, почему два года подряд он не реализует свой потенциал в плей-офф. Михалу Кемпны дадут почувствовать разницу в своей игре сейчас и два года назад, а Ник Дженсен поймёт, что нужно сделать для продления контракта, который он недавно подписал.



В составе чемпионской «Каролины» Лавиолетт придумал несколько интересных психологических трюков, в числе которых были специальные монеты с надписью: «Сделай всё, что потребуется». Они были розданы каждому хоккеисту, и их требовалось постоянно носить с собой. В любой момент тренер мог попросить игрока показать свою монетку и прочитать, что на ней написано. Если монеты у хоккеиста не было, ему грозил крупный штраф.



«Лавиолетт отлично понимает мировоззрение хоккеистов. Он умеет донести то, что имеет в виду. Я считаю, что это уникальный талант — понимать хоккей, но позволять игрокам действовать в своём ключе, если это имеет смысл. Это самая важная вещь: он умеет выжимать из группы максимум, но не переучивает хоккеистов», — сказал бывший капитан «Каролины» Род Бриндамор, который выиграл Чашу именно под руководством Лавиолетта.



«Действительно, у Лави есть удивительная способность получить от игрока максимум. Если он скажет, что битьё головой об стену приведёт вас к успеху — и лично, и с точки зрения команды — то вся команда начнёт это делать», — сказал вышеупомянутый Аарон Уорд.



Сам тренер ради команды тоже готов на всё. Несколько раз он терпел поражение в споре со своими хоккеистами и был вынужден предстать перед публикой в не вполне обычном виде, но ни разу не ушёл от ответственности. В октябре 2018 года он вышел на пресс-конференцию, надев на себя нечто вроде головы быка, хотя точно установить, маску какого животного он выбрал, не удалось. Вероятно, облачение для тренера выбирали сами хоккеисты, которые начали выездное турне с двух побед, во что якобы Лавиолетт не верил.

Тренер «Нэшвилла» надел голову быка. Всё из-за проигранного спора Он проспорил своим игрокам.

Годом ранее Лавиолетт проспорил защитнику Роману Йози, не веря, что команда привезёт из выездного турне по маршруту Ванкувер — Эдмонтон — Калгари три победы. После того как победы были добыты (7:1, 4:0 и 2:0), всему тренерскому штабу пришлось надеть смешные костюмы на матч с «Далласом» и работать в них всю игру.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нэшвилла».

Главное — установить контакт с Овечкиным

Что касается игрового стиля команд Лавиолетта, то его можно охарактеризовать как максимально энергичный. Первое, что Питер предлагал своим хоккеистам, — это ускорять темп. Не случайно шесть лет назад генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл назвал главную причину найма Лавиолетта как «агрессивную наступательную философию». «Хищники» под руководством этого тренера забивали в среднем 2,94 гола за матч, неплохо играя в равных составах.

Лавиолетт не препятствует, когда защитники подключаются в атаку, но при этом не является апологетом сугубо атакующего хоккея. Каждый игрок обязан отрабатывать в обороне, и к отдаче в этом компоненте со стороны нападающих он уделяет даже больше внимания, чем непосредственно защитникам. На первый взгляд, у «Вашингтона» есть два человека, для которых наладить рабочие взаимоотношения с Лавиолеттом будет не так просто — это Евгений Кузнецов и Якуб Врана, которым придётся адаптироваться к прямому, серьёзному стилю, в который плохо вписываются европейские импровизации. В то же время многие европейцы в составе «Предаторз» — Форсберг, Йози, Экхольм, Арвидссон — достигли пика своей карьеры именно при Лавиолетте, и вполне вероятно, что при удачном варианте игра Кузнецова засверкает новыми красками.



Главной задачей для Лавиолетта станет установление крепкого контакта с Овечкиным, слово которого в команде стоит очень много. Если Александр примет концепцию нового тренера, то мотивационная эффективность, настрой и психологическое состояние хоккеистов «Кэпиталз» выйдут на новую высоту. И тогда никто не будет думать о возможном вылете в первом раунде как о приемлемом варианте, поскольку год назад у команды был успех.



А вот для болельщиков и журналистов Лавиолетт не самый привлекательный персонаж. Он будет самым молчаливым тренером «Вашингтона» со времён Дейла Хантера. Не стоит ждать от него огненных пресс-конференций, но своих игроков он будет защищать от критики до самого конца.