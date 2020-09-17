Теперь на карантин ушёл «Барыс». Иностранные клубы испортят сезон КХЛ?

Не успела затихнуть ситуация с «Йокеритом», который всей командой сел на двухнедельный карантин, как другой иностранный клуб КХЛ делает то же самое. Теперь вспышка коронавируса выкосила половину «Барыса», в котором сразу 12 человек сдали положительные тесты. Казахстанцы останутся на карантине на следующие две недели, а календарь КХЛ снова трещит по швам.

Матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига могут перенести, казахстанцы должны сесть на карантин

Иностранные клубы рушат сезон

Пока российские клубы стойко переносят все невзгоды и ограничения, связанные с пандемией, рвутся в бой, выходят на матчи без главных тренеров, неполными составами, напичканными молодёжью, «Йокерит» и «Барыс» живут в своём мирке и чуть что складывают лапки.

Власти Финляндии сказали садиться на карантин – значит, садимся на карантин, а после – хоть потоп. По всей видимости, «Барыс» тоже ушёл на карантин по тем же причинам. Но почему тогда эти клубы, если так боятся инфекции и скованны по рукам и ногам своими властями своих государств, просто не отказались от участия в сезоне ещё до его старта? И не было бы никаких проблем, сидите на своих карантинах сколько душе угодно.



Но ведь договорились проводить полноценный сезон, а не ждать, пока эпидемия полностью не закончится. Да и куда оттягивать? Никто не знает, когда утихнет коронавирус, половина игроков уже переболели либо на предсезонке, либо в начале чемпионата, оставшаяся половина так или иначе переболеет, как и все мы.

«Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов

Тем более, хоккеисты, как отмечал Морозов, в основном болеют в лёгкой или бессимптомной форме, им этот вирус не так и страшен. Все они находятся под постоянным наблюдением врачей, риски для здоровья сведены к минимуму, если есть какие-то опасения, никто не будет ставить больного человека в состав. Ну а если заболеет тренер, он всегда может делегировать «скамейку» помощнику и держать связь со штабом по телефону или интернету.



Президент КХЛ Алексей Морозов специально отмечал, что у команд есть резервные составы, и в случае вспышки заболевания надо играть ими, а не требовать переноса матчей из-за любого чиха. Все российские клубы готовы играть в этих условиях, радуются болельщикам на трибунах, добиваются увеличения допустимой посещаемости. Никто у нас не сядет на полноценный карантин, максимум, выведут из состава ряд игроков и заменят другими (как сегодня сделал «Локомотив»).

В КХЛ вспышка коронавируса! «Йокерит» уже на карантине, под угрозой другие клубы. LIVE Есть опасения, что некоторые матчи с участием «Нефтехимика», рижского «Динамо», «Витязя» и даже СКА могут быть перенесены.

12 перенесённых матчей и сколько ещё будет дальше – когда их играть?

Все хотят играть в хоккей, кроме «Йокерита» и «Барыса». Им всё равно, что календарь КХЛ не резиновый, и запихнуть перенесённые матчи просто некуда. И так сезон плотный – 60 матчей надо уместить в шесть месяцев регулярного чемпионата, а ведь есть ещё паузы на Новый год, Матч звёзд, Евротуры. Удлинять регулярку тоже нельзя, иначе пострадает плей-офф.



И ладно бы пришлось сжимать календарь только «Йокериту» и «Барысу» — сами заварили, сами расхлёбывайте. Но ведь под удар ставятся и российские клубы, готовые играть здесь и сейчас. Но им приходится перекраивать выезды, терпеть убытки из-за лишних перелётов, вынужденно простаивать в середине домашних серий, сбиваться с игрового ритма.

Перенесённые матчи КХЛ:

11.09 – «Йокерит» — «Ак Барс»

11.09 – «Динамо» Р – «Нефтехимик»

15.09 – «Йокерит» — «Северсталь»

17.09 – «Йокерит» — «Металлург»

18.09 – «Барыс» — «Динамо» Р

19.09 – «Витязь» — «Йокерит»

21.09 – ЦСКА – «Йокерит»

20.09 – «Северсталь» — «Барыс»

22.09 – «Металлург» — «Барыс»

27.09 – «Куньлунь» — «Барыс»

29.09 – «Витязь» — «Барыс»

1.10 – «Сочи» — «Барыс» 11.09 – «Йокерит» — «Ак Барс»11.09 – «Динамо» Р – «Нефтехимик»15.09 – «Йокерит» — «Северсталь»17.09 – «Йокерит» — «Металлург»18.09 – «Барыс» — «Динамо» Р19.09 – «Витязь» — «Йокерит»21.09 – ЦСКА – «Йокерит»20.09 – «Северсталь» — «Барыс»22.09 – «Металлург» — «Барыс»27.09 – «Куньлунь» — «Барыс»29.09 – «Витязь» — «Барыс»1.10 – «Сочи» — «Барыс»

Вот что, например, делать «Магнитке», у которой выпал второй матч на трёхматчевой выездной серии? Даже если предположить, что это время можно потратить с пользой в тренировках и отдыхе, но ведь отдохнуть про запас не получится, и когда придётся играть, скажем, четыре матча за пять дней, пара лишних выходных, которые были несколько месяцев назад, никак не помогут восстановить силы.

Да и тем же «Йокериту» с «Барысом» вынужденная пауза выйдет боком. Их календари уплотнятся ещё больше, чем у соперников, после двух недель без матчей они рискуют проиграть командам, которые на ходу и находятся в хорошей форме. Им же самим было бы лучше проверить свой резерв в настоящих играх против клубов КХЛ и не создавать себе и всем остальным проблем с дальнейшим расписанием.



Кроме финнов и казахстанцев, в КХЛ играют ещё три иностранные команды. Но «Куньлунь» теперь базируется в Мытищах, в Беларуси на коронавирус вообще плюют с высокой колокольни, так что проблем можно ждать разве что от рижского «Динамо». Когда в «Нефтехимике» несколько человек сдали положительные тесты, команду не пустили в столицу Латвии. Пришлось сидеть в аэропорту, пока решалось, куда лететь дальше, и отменять запланированный матч.



Будем надеяться, российское финансирование всё же сделает рижан более сговорчивыми, но нельзя полностью исключать, что и эта команда в случае чего не последует примеру «Йокерита» с «Барысом».

«Йокерит» на карантине. Лучше влепить ему 5 «технарей», чем ставить сезон на грань срыва В регламенте КХЛ нет пункта о добровольном карантине, но кажется финны живут в нашей лиге по своим правилам.

Пока перенесено 12 матчей, а сколько ещё их будет дальше? И что помешает «Йокериту» или «Барысу» выйти из одного карантина и через недельку сесть на следующий? «Чемпионат» уже предлагал действовать максимально жёстко по отношению к строптивым участникам – засчитывать технические поражения. Потому что без радикальных мер пойдут крахом все усилия, приложенные лигой для того, чтобы хоккеисты могли играть, а болельщики – смотреть хоккей. И сезон КХЛ будет окончательно и бесповоротно испорчен.