Вторая молодость Зарипова! Под горячую руку легенды «Ак Барса» попал «Салават»

В Континентальной лиге продолжают отменять матчи. Так, на двухнедельный карантин сел «Барыс», а это значит, что ближайшие пять встреч казахстанской команды не состоятся в установленные сроки. Кроме того, три игрока «Локомотива» сдали первично положительные тесты на коронавирус. При этом, по сообщению пресс-службы КХЛ, незадолго до начала игры с «Сочи» руководство ярославцев уведомило лигу о включении в контактную группу части команды. В связи с этим «Локомотив» отказался выходить на матч с южанами. В общем, победить коронавирус пока никак не удаётся. Если честно, то вся эта ситуация начинает надоедать.

Однако матчу между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» не помешали никакие вирусы. Первое в нынешнем сезоне «зелёное дерби» состоялось в столице Татарстана. Жаль, что трибуны, в соответствии с трудной эпидемиологической ситуацией, нельзя заполнить полностью, но внушительная часть болельщиков всё равно смогла попасть на игру.



В первом периоде команды по разу реализовали численное большинство. Сперва «Ак Барс» подвёл Рукавишников, в результате чего свою седьмую шайбу в сезоне забросил финский форвард гостей Теэму Хартикайнен. Уфимцы затеяли перепас у лицевого борта, затем Гранлунд выкатил шайбу на пятак, куда накатил его соотечественник и в касание поразил ворота. Билялов никак не смог помочь казанцам.



У «барсов» нашёлся свой ответ. После двухминутного удаления Маннинена вышла первая спецбригада большинства и сказала своё веское слово. Разыграно всё было как по нотам. Зарипов отдал под ворота, Петров скинул на дальнюю штангу, а Доус филигранно завершил комбинацию. Не среагировал даже такой мастер, как Метсола, несколько раз выручивший уфимцев по ходу первого периода. В целом же периоде прошёл в равной борьбе.

Кто должен решать в таких матчах? Правильно, лидеры команды, их главные звёзды. Поэтому тот факт, что после голевого паса в первом периоде форвард казанцев Данис Зарипов сразу забил во втором, не вызвал ни малейшего удивления. Гилиев здорово поработал за чужими воротами, затем через рикошет скинул шайбу верхом на пятак, где Зарипов с «ленточки» поразил цель. Снова не лучшим образом сыграли защитники гостей. Ощущается нехватка у «Салавата» датчанина Филипа Ларсена, который никак не выздоровеет.



Вторая двадцатиминутка пролетела как-то незаметно. Остановок было минимум, команды играли в обоюдоострый хоккей, но с преимуществом в раздевалку ушёл «Ак Барс». Юлаевцам предстояло подумать, как сравнять счёт, при этом не напоровшись на контратаку. Занятие, учитывая статус соперника, не из лёгких. Но куда деваться?

«Салават Юлаев» разыграл большинство в пять форвардов. Какой эффект даёт эта схема? В НХЛ это уже не редкость. Чем больше нападающих на льду, тем опаснее у ворот соперника.

В третьем периоде у «Ак Барса» продолжал здорово выглядеть Зарипов. Активно бегал в атаку защитник Педан, порой чересчур опрометчиво оголяя тылы. Казалось, уфимцы смогут воспользоваться предоставленными шансами, но Зарипова в этот вечер было не остановить. И, конечно, нельзя не отметить партнёра. Галиев буквально выгрыз шайбу в средней зоне, далее исполнил шикарную подкидку на ход более опытному товарищу, который выскочил к воротам и изящно разделался с вратарём. Таким образом, Зарипов оформил дубль, а в общей сложности набрал за игру уже три очка.

Этот гол окончательно выбил «Салават» из колеи. Кадейкин и Семёнов схлопотали удаления, а Дмитрий Квартальнов решил взять тайм-аут, чтобы грамотнее расставить своих игроков на время двойного большинства. И ход главного тренера хозяев сработал! Галиев броском в касание из левого круга вбрасывания поразил дальний угол ворот — шайба прошла под ловушкой Метсолы. Зарипов, кстати, поучаствовал и в этом голе. Было заметно, что на третий отрезок встречи сил у казанцев осталось гораздо больше.

Казань спокойно доигрывала матч, играя по счёту. Выход один на один едва не реализовал Дыняк, но молодой нападающий не воспользовался передачей опытного Лукоянова. Не выдерживали нервы у Хартикайнена, который от злости толкнул Дыняка клюшкой в спину.

В концовке в небольшую потасовку у ворот Билялова ввязался Панин, но судьи быстро утихомирили всех нарушителей спокойствия. 4:1 – с таким счётом «Ак Барс» выиграл первое «зелёное дерби» сезона. Лучшим игроком встречи стал единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. Легенда!