«Он был в бешенстве». Два года назад босс «Далласа» разнёс своих звёзд за плохую игру

Теперь они в финале. История о том, что иногда полезно достать кнут и начать жёстко спрашивать с тех, кто отвечает за результат.

Сейчас «Даллас» отдыхает и ждёт, когда определится его соперник по финалу Кубка Стэнли. Первому финалу для «звёзд» за последние 20 лет. А ведь чуть меньше двух лет назад генеральный директор клуба Джим Лайтс брызгал слюной и публично поносил двух главных звёзд команды на чём свет стоит.

В прессе обычно выступают тренеры, генеральные менеджеры, но никак не генеральные директоры клубов, но этот случай был исключением. Джим Лайтс был настолько возмущён игрой самого дорогого хоккеиста и капитана команды Джейми Бенна и нападающего Тайлера Сегина, который перед стартом сезона подписал восьмилетний контракт на $ 79 млн, что высказался максимально жёстко, и специально попросил, чтобы пресса не смягчала эпитеты.

«Играете, как конское дерьмо». Грандиозный скандал в команде Радулова Радулов мог бы возразить про колхоз, но его не тронули.

«Что за хрень», — такие сообщения мне приходят от владельца клуба Тома Гальярди по пять раз за игру. Он был просто в бешенстве. Они, чёрт возьми, играют просто как конское дерьмо. Я не знаю, как это ещё назвать. Вся команда играла нормально, но Бенн с Сегином были просто ужасны. Эти парни недостаточно хороши. Ни для меня, ни для нашего владельца, ни для генерального менеджера. Я за него не могу говорить, но их вклад недостаточен для той работы, которую он проделал. У нас был матч за матчем, но я не вижу у этих парней никакой ответственности за результат. Они получили крупные контракты, потому что были третьим и шестым бомбардирами лиги за последние пять лет. Они получили большие деньги, и мы ожидаем, что их не будут переигрывать в каждом матче. Если бы они были бы так же хороши, как и раньше, этого разговора просто не было бы.

Бенн должен разбрасывать всех соперников, но он этого не делает. Сегин собрал больше перекладин и штанг, чем любой другой игрок в лиге. Он просто бьёт в штангу и все кричат: «Вау!». Станьте чуть ближе к игре, идите туда, откуда забиваются голы. За 40 матчей сезона я этого не увидел. Таким темпом мы займём 14-е место и не попадём в плей-офф. В матче с «Нэшвиллом» Бенн трижды потерял шайбу в средней зоне. Если бы такое сделал новичок Денис Гурьянов, он бы на площадку больше не вышел», — возил мордой об стол своих звёзд Лайтс.

Это была публичная порка – унизительная, продуманная, в которой каждое слово было сказано так, чтобы максимально больно ударить по самолюбию. «Я недостаточно хорош, мне нужно играть лучше. Я пытаюсь, но не получаю нужных результатов», — бормотал поникший Сегин.

«Это говорит само за себя. Если команда хочет выйти на следующий уровень, мне надо начинать с себя. Мы должны стать лучше. Надо биться, больше владеть шайбой и лучше играть в своей зоне», — в тон Сегину отвечал Бенн.

И пусть Лайтса стали критиковать в прессе и говорить о недопустимости таких высказываний, но результат был достигнут. Конечно, нельзя забывать, что с тех пор в «Далласе» многое произошло – сменился тренер, пришёл Джо Павелски, расцвёл Денис Гурьянов, творит чудеса Антон Худобин. Без них нынешних успехов тоже бы не было, да и Сегину с Бенном ещё далеко до идеала, спады преследовали их и в прошлом, и в этом году, и даже в этом плей-офф. Но спустя два года после тирады Лайтса «Даллас» в финале Кубка Стэнли, а главный тренер Рик Боунесс говорит, что в глазах Бенна светится решимость, и вся команда заряжается его энергией.

Боунесс: лидеры «Колорадо» играют отменно. Наши лучшие — нет

Причём Боунесс, судя по всему, перенял приёмы у Лайтса, потому что и в конце серии с «Колорадо», и в начале серии с «Вегасом», когда у Бенна с Сегином вообще не было видно на льду, он основательно говорил с ними за закрытыми дверями. И если Сегин всё ещё раскачивается и очень медленно набирает ход, то Бенн точно внял наставлениям, повёл команду за собой и поставил важнейшие шайбы на поток. Сразу видно, кто очень сильно не хочет получить ещё одну порцию прилюдной критики.

Эта история показывает, что нельзя потчевать игроков одними лишь пряниками, иногда полезно достать и кнут. Конечно, нужно найти правильный момент и делать это дозированно, но лидеры должны чётко понимать, что спрос с них выше, чем с остальных. И выход в финал – более чем достойный ответ на критику.