«Тампа» в финале, Кучеров — лучший бомбардир плей-офф! Им помог рикошет от ноги Варламова

Как ни заявляли «островитяне», что ничего ещё не потеряно, как ни пытались убедить самих себя, что отыграться со счёта 1-3 в серии можно, с математикой спорить оказалось невозможно. 35 из 36 серий финалов конференций, в которых был зафиксирован такой счёт, завершались в пользу лидировавшей команды, и создать прецедент «Айлендерс» не удалось. «У них остались две жизни, а у нас — одна. Как вы думаете, на кого оказывается больше давления?» — задал риторический вопрос главный тренер «островитян» Барри Тротц на предматчевой пресс-конференции.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

На шестой матч серии «Тампа» довольно неожиданно вышла с Брейденом Пойнтом в составе. Форвард получил травму по ходу противостояния с «островитянами» и, очевидно, не до конца восстановился, но его присутствие помогло «Лайтнинг» вернуть пошатнувшуюся уверенность. До шестого матча Пойнт и Никита Кучеров делили статус лучшего бомбардира команды, но в этой встрече россиянину удалось вырваться вперёд.

Несмотря на достаточно закрытый характер игры, начало получилось весьма бодрым. На пятой минуте матча «Айлендерс» открыли счёт, когда защитник Девон Тейвз объехал ворота «Тампы» и завёл шайбу в пустой угол ворот Андрея Василевского.

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Уже две минуты спустя «Тампа» отыгралась за счёт удачных действий Виктора Хедмана, который первым успел на добивание и забил свой девятый гол в нынешнем плей-офф. Шведский гигант забил в четырёх из шести матчей финала Востока, подтвердив свой статус лидера обороны «Лайтнинг», а его игровое время снова превысило 30 минут.

«Айлендерс» не ищут оправданий и прыгают выше головы. Этому они обязаны Барри Тротцу Удивительный тренер и человек, который отказывается сдаваться. В его команде нет суперзвёзд, зато есть безграничная вера в себя.

После этого наступило длительное голевое затишье. Обе команды старались играть предельно аккуратно и строго в обороне, не допуская удалений, но «островитяне» снова сделали сопернику неожиданный подарок. Как и в пятом матче, игрок «Айлендерс» получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой перед окончанием основного времени: если в предыдущей встрече удаление было на Михаиле Сергачёве, то на этот раз досталось Кучерову.



«Тампа» снова не реализовала это большинство, но в середине овертайма дожала соперников. Гол Энтони Чирелли получился несколько курьёзным — шайба зашла в ворота рикошетом от ноги голкипера «островитян» Семёна Варламова, который даже не понял, что произошло. Но именно этот гол вывел «молний» в свой третий финал Кубка Стэнли в клубной истории.

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Никита Кучеров поучаствовал в победном голе результативной передачей, и это набранное очко вывело его в лучшие бомбардиры плей-офф. Теперь у россиянина 26 (6+20) баллов в 19 матчах, что на один пункт больше, чем у Пойнта и Натана Маккиннона из «Колорадо».

В финале «Тампа» сыграет с «Далласом», первый матч серии состоится в ночь с 19 на 20 сентября мск. В серии примут участие шесть российских хоккеистов: Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский в составе «молний», и Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин — в составе «Далласа».