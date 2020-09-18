Сейв Василевского, без которого «Тампа» не попала бы в финал. И его победный забег (видео)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) и вышел в финал Кубка Стэнли. В решающей серии команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз».
На Востоке выиграть кубок могут три представителя «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На Западе вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Как отмечается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей», шесть россиян в финале Кубка Стэнли – это второй результат в истории НХЛ.
Сезон-1997/1998 – 7 россиян
«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.
«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.
Сезон-1999/2000 – 6 россиян
«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.
«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.
Сезон-2019/2020 – 6 россиян
«Тампа-Бэй»: Василевский, Сергачёв, Кучеров.
«Даллас»: Худобин, Гурьянов, Радулов.
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Команда Барри Тротца настолько вымотала «Тампу», что у Джона Купера не было сил радоваться победному голу.
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Как и в предыдущем матче, на старте овертайма «молнии» не реализовали четырёхминутное большинство. Мало того, после потери Тайлера Джонсона Брок Нельсон имел все шансы перевести серию в седьмой матч. «Тампа» должна благодарить Андрея Василевского, отразившего выход один на один. Без этого сейва «молнии» сейчас не готовились бы к серии с «Далласом», а сокрушались по поводу очередной упущенной попытки выйти в финал.
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Победный забег Василевского. Он давно шёл к этому финалу. В сезоне-2014/2015 российский вратарь тоже боролся за Кубок Стэнли, но больше как сменщик Бена Бишопа. Сейчас у Василевского появился шанс выиграть заветный трофеи «своими руками».
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Больше всего было жаль в составе проигравших Семёна Варламова, отразившего 46 бросков. Рукопожатие вратарей, выигравших в сумме 25 матчей в этом плей-офф.
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После завершения матча состоялась церемония вручения Кубка Восточной конференции. Примечательно, что игроки «молний» не стали придерживаться приметы и коснулись трофея.
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Первая игра между «Далласом» и «Тампой» состоится в ночь с 19 на 20 сентября и начнётся в 4:00 мск. Полный календарь финала Кубка Стэнли доступен здесь.
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