«Молнии» провалились в большинстве и были в шаге от поражения в шестом матче серии.

Сейв Василевского, без которого «Тампа» не попала бы в финал. И его победный забег (видео)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ) и вышел в финал Кубка Стэнли. В решающей серии команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз».

«Тампа» в финале, Кучеров — лучший бомбардир плей-офф! Им помог рикошет от ноги Варламова «Молнии» дожали «Айлендерс» в овертайме. В решающей серии Кубка Стэнли сыграют шесть россиян.

На Востоке выиграть кубок могут три представителя «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На Западе вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Как отмечается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей», шесть россиян в финале Кубка Стэнли – это второй результат в истории НХЛ.

Сезон-1997/1998 – 7 россиян

«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.

«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.



Сезон-1999/2000 – 6 россиян

«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.

«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.



Сезон-2019/2020 – 6 россиян

«Тампа-Бэй»: Василевский, Сергачёв, Кучеров.

«Даллас»: Худобин, Гурьянов, Радулов.

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Команда Барри Тротца настолько вымотала «Тампу», что у Джона Купера не было сил радоваться победному голу.

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Как и в предыдущем матче, на старте овертайма «молнии» не реализовали четырёхминутное большинство. Мало того, после потери Тайлера Джонсона Брок Нельсон имел все шансы перевести серию в седьмой матч. «Тампа» должна благодарить Андрея Василевского, отразившего выход один на один. Без этого сейва «молнии» сейчас не готовились бы к серии с «Далласом», а сокрушались по поводу очередной упущенной попытки выйти в финал.

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Победный забег Василевского. Он давно шёл к этому финалу. В сезоне-2014/2015 российский вратарь тоже боролся за Кубок Стэнли, но больше как сменщик Бена Бишопа. Сейчас у Василевского появился шанс выиграть заветный трофеи «своими руками».

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Больше всего было жаль в составе проигравших Семёна Варламова, отразившего 46 бросков. Рукопожатие вратарей, выигравших в сумме 25 матчей в этом плей-офф.

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После завершения матча состоялась церемония вручения Кубка Восточной конференции. Примечательно, что игроки «молний» не стали придерживаться приметы и коснулись трофея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Тампы».

Первая игра между «Далласом» и «Тампой» состоится в ночь с 19 на 20 сентября и начнётся в 4:00 мск. Полный календарь финала Кубка Стэнли доступен здесь.