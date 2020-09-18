Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях – вообще впервые.

Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ

Дождались! Шесть русских хоккеистов сразятся в финале Кубка Стэнли -2020! В последние годы наши ребята раз за разом становятся обладателями серебряной чаши, но такого русского финала в НХЛ не было на протяжении 20 лет. Более того, и в «Далласе», и в «Тампе» все россияне играют ключевые роли, так что битва будет грандиозная.

Сезон-1997/1998 – 7 россиян

«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.

«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.

Это был чемпионский «Детройт» Скотти Боумэна с его русской пятёркой, который год назад выиграл Кубок Стэнли, но, к сожалению, уже без Владимира Константинова. Да и клуб прилично полихорадило во время регулярки – чего только стоит знаменитая забастовка Сергея Фёдорова, который большую часть сезона сидел без контракта, а затем чуть не уехал в «Каролину».

Но наступил плей-офф, и «Детройту» снова не было равных. Фёдоров стал лучшим снайпером плей-офф, Ларионов раздавал тонкие передачи, Фетисов (для него это был последний сезон в НХЛ) был дядькой-наставником, Козлов был лидером по победным голам в плей-офф. Дмитрий Миронов был обменян из «Анахайма» под конец регулярного чемпионата, но в плей-офф Боумэн не так часто выпускал его на лёд, а в финале защитник с мощнейшим броском и вовсе не провёл ни одного матча, предпочитая ему Фетисова.

В «Вашингтоне» восходила звезда молодого Сергея Гончара (в плей-офф он станет лучшим снайпером среди защитников), и играл Андрей Николишин, который подносил снаряды Петеру Бондре – легенде «столичных», чьи рекорды потом переписывал Александр Овечкин.

Для «Вашингтона» это вообще был первый финал в истории, и что-то противопоставить разыгравшемуся «Детройту» шансов вообще не было. «Ред Уингз» провели блицкриг и управились за четыре матча. Фёдоров добил «столичных» в третьей игре, забросив победную шайбу, а в четвёртом матче сделал две передачи.

Кубок Стэнли для Константинова. Один из самых трогательных моментов в истории НХЛ Авария оборвала карьеру Владинатора, но он и в инвалидном кресле вдохновлял партнёров.

Сезон-1999/2000 – 6 россиян

«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.

«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.

Зубов был ассистентом капитана «Далласа» и одним из лучших защитников НХЛ того времени. Ляшенко – молодым талантливым нападающим, которого в «звёздах» ценили за трудолюбие и оборонительные качества.

«Даллас» был действующим чемпионом, но в финале им противостоял «Нью-Джерси», усилившийся по ходу сезона Малаховым и Могильным. Сергей Немчинов, выигрывавший первый русский Кубок Стэнли в «Рейнджерс»-1994, на сей раз был по разные стороны баррикад с бывшим партнёром Зубовым. Брылин — действующий рекордсмен среди российских игроков по количеству чемпионских перстней НХЛ, всю карьеру провёл в «Дэвилз», не был суперзвездой, зато надёжно действовал в обороне. Примечательно, что в финальной серии именно он набрал больше всего очков среди наших ребят. Остальные сыграли не так ярко – Могильный забил во втором матче («Нью-Джерси» этот гол не помог), да Немчинов с Малаховым набрали по очку за передачу.

Серия затянулась на шесть матчей, последние два уходили во второй и третий овертаймы, но «Даллас» не смог защитить титул. После «Детройта»-1998 это удалось сделать только «Питтсбургу»-2017.

«Тампа» в финале, Кучеров — лучший бомбардир плей-офф! Им помог рикошет от ноги Варламова «Молнии» дожали «Айлендерс» в овертайме. В решающей серии Кубка Стэнли сыграют шесть россиян.

Сезон-2019/2020 – 6 россиян

«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.

«Даллас»: Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов.

Эта серия ещё до своего начала радует тем, что абсолютно все россияне здесь и сейчас являются лидерами своих клубов. Будь то молодой Денис Гурьянов, который совершил прорыв в этом году, или 34-летний Антон Худобин, который впервые является стартовым вратарём. Или Михаил Сергачёв, который стремительно выходит на уровень топ-защитника в НХЛ, или Никита Кучеров, которого даже представлять не надо.

Ещё ни разу финал Кубка Стэнли не видел битву двух российских вратарей! Василевский играет в «Тампе» шестой год, он быстро вытеснил из рамки Бена Бишопа, а в прошлом году стал обладателем «Везина Трофи». На Худобина роль первого номера свалилась неожиданно после того, как травму получил всё тот же Бишоп. И Антон блестяще справляется, в «Далласе» готовы носить его на руках.

«Лентяй из лентяев». В России Худобина не ценили, а теперь этот мужик в финале НХЛ! Пять сезонов в АХЛ и четыре минуты за сборную на ЧМ. Как Худобин вылез с низов в финал Кубка Стэнли.

Кучеров – лучший бомбардир плей-офф (26 очков в 19 матчах!) и лучший нападающий по показателю полезности. Он тащит за себя и за отсутствующего Стивена Стэмкоса. Если Кучеров и Василевский уже имеют опыт финала Кубка Стэнли (в 2015-м они проиграли «Чикаго»), то Сергачёв добрался до этой стадии впервые, но робким новичком его точно не назвать. Сергачёв, пусть и не набирает так много очков, как Хейсканен в «Далласе», но это не отменяет его полезности и умения в нужный момент взять игру на себя.

Все русские «Далласа» в финале играют впервые. Гурьянов в этом плей-офф уже отметился хет-триком, а затем победным голом в решающем матче финала Запада. А ведь год назад он только оббивал порог НХЛ и даже не попадал в состав «звёзд» на плей-офф. Радулов – главная зажигалка «Далласа», третий снайпер команды, один из лидеров в раздевалке и на льду, за которого невозможно не болеть.

Эти шестеро должны выдать в финале захватывающее непредсказуемое шоу.