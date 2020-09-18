Отмена матчей и карантин иностранных команд. Что происходит в КХЛ?

Ситуация в регулярном чемпионате КХЛ с каждым днём обостряется. Уже два иностранных клуба сели на двухнедельный карантин, а матч между ХК «Сочи» и «Локомотивом» не состоялся из-за невозможности гостей выйти на лёд. В Ярославле сдано три первично положительных теста на коронавирус, но так как контактная группа оказалась большой, «железнодорожники» оказались в сложной ситуации. Так получилось, что «Локомотив», который в межсезонье был самой закрытой командой, сейчас доставил лиге массу проблем. Хотя проблемы были и до произошедшей с ярославцами ситуации.

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Ранее КХЛ официально объявила о том, что перенесены четыре матча «Йокерита». Игроки финской команды попали в контактную группу по решению органов здравоохранения Финляндии после того, как стало известно, что у представителей «Нефтехимика», с кем «Йокерит» проводил предыдущий матч регулярного чемпионата, были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2 в Латвии.



В соответствии с предписанием финских властей, «Йокерит» должен пройти двухнедельный карантин, из-за чего проведение четырех ближайших матчей команды оказалось невозможным. Но уже сегодня Континентальная лига сообщила, что она обратилась в Финский институт здоровья с просьбой о сокращении карантина «Йокерита». Будем надеяться, что это обращение дойдёт до адресата и принесёт какую-то пользу.

КХЛ обратилась в Финский институт здоровья с просьбой о сокращении карантина «Йокерита»

Здесь, кстати, есть серьёзные вопросы к латвийской стороне, которые накануне обсуждались на совете директоров КХЛ. «Мы направили в Ригу письмо, чтобы они изменили подрядчиков тестов. Их экспресс-тесты дают ложноположительные результаты. Это мы видели на примере «Нефтехимика», на примере судей. Наши тесты ПЦР, которые делаются за 8-10 часов, наиболее точные», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.



Ответ из Латвии последовал незамедлительно. «Это просто ложная информация. Мы проводим тесты ПЦР. Да, разными методами. Экспресс-тесты были протестированы на экспериментальной основе, но мы убедились, что они неточны, и больше не используем их соответствующим образом», — цитирует Sportacentrs члена правления медицинской лаборатории Э. Гулбья Сандру Диманте.



Увы, одним «Йокеритом» дело не ограничилось. Накануне на двухнедельный карантин сел «Барыс», а ближайшие шесть матчей клуба из Нур-Султана перенесены на более поздний срок.



В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами», — сказано в официальном заявлении пресс-службы клуба.



Сразу возник вопрос, а почему бы «Барысу» не играть молодёжным составом? На него журналистам ответил президент Континентальной лиги Алексей Морозов. Дело в том, что молодёжная команда «барсов» не является участником МХЛ, но и без этого есть данные, что с казахстанской молодёжкой всё тоже не так просто. В ней тоже есть заболевшие.

Фото: КХЛ

Если ситуация будет развиваться подобным образом, то может случиться самое неприятное: остановка регулярного чемпионата. Допустить этого ни в коем случае нельзя, о чём вчера опять же много и долго говорили руководители лиги и клубов. Ведь если чемпионат встанет, это неминуемо ударит по календарю, на доигрывание регулярки потом попросту не останется времени, а пострадает не только наш чемпионат, но и сборная России (в том числе и молодёжная). Национальные команды из-за тотального хаоса не смогут нормально подготовиться к важнейшим турнирам – МЧМ-2021 и ЧМ-2021.

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Сейчас же самое главное поскорее уменьшить рост заболеваемости и решить, куда переносить несыгранные матчи. Теоретически, конечно, можно провести их во время паузы на Евротур (опять же, если Кубок Карьяла в Финляндии состоится). Но это в том случае, если число заболевших станет меньше, а «Йокерит» и «Барыс» прекратят садиться на карантин. Иначе может получиться замкнутый круг с постоянным переносом или отменой игр, которые в будущем не получится доиграть чисто физически. И ведь речь идёт о регулярном чемпионате, а если такие проблемы возникнут в плей-офф?