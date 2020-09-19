8 новых игроков в КХЛ. В них не зря вложили деньги

Среди них как иностранцы, так и россияне. Эти люди точно не отбывают номер на льду.

Рассказываем про самых ярких хоккеистов на старте нового сезона КХЛ. Они здорово начали чемпионат, доказав, что не зря были приглашены в свои новые клубы.

н. Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»), 27 лет

7 игр, 11 (5+6 очков), «+5» показатель полезности

Пожалуй, один из лучших новичков Континентальной лиги. Маркус Гранлунд, которого часто путают с родным братом Микаэлем, отлично себя проявляет в «Салавате Юлаеве». Гранлунд оказался хорошей заменой ушедшему Линусу Умарку, хотя сам финн не любит подобного сравнения. Маркус тоже стал форвардом ударного звена юлаевцев.

н. Герман Шапорев («Куньлунь»), 19 лет

5, 3 (3+0), «-4»

Да, показатели у форварда китайской команды далеко не выдающиеся, но ведь не стоит забывать, как «Куньлунь» начал сезон. Без иностранцев (которые присоединились позднее), с составом уровня Высшей лиги. На этом фоне Шапорев, которое в своё время отказались в системе «Авангарда», выглядит мощно. Более того, 19-летний форвард ещё и активно забивает!

Из «Куньлуня» исчезли лучшие «китайские» бомбардиры. Кого они готовят на Олимпиаду? Брэндон Ип и Тайлер Вон должны были стать лидерами сборной Китая, но с клубом из Пекина (Мытищ) им не по пути.

н. Джастин Клус («Торпедо»), 26 лет

7, 4 (3+1), «+2»

К кому ещё были вопросы? К нижегородскому «Торпедо», которое, как и «Куньлунь», не слишком хорошо укомплектовалось. Но всё-таки по сравнению с «драконами» у волжан совсем уж серьёзных провалов в составе не было. Конечно, много внимания уделялось иностранцам. И с американским форвардом Джастином Клусом в «Торпедо» явно угадали. Человек и в большинстве может сыграть, и пас на партнёра здорово отдать.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

н. Рид Буше («Авангард»), 27 лет

7, 4 (3+1), «+2

Ещё одна трансферная удача – соотечественник Клуса Рид Буше. Форвард отлично проявлял себя в АХЛ, в результате чего на него справедливо положили глаз скауты «Авангарда». Буше забивной, голодный до больших лиг. Американец сходу вписался в игровые схемы Боба Хартли, начал выходить в большинстве и радовать омских болельщиков своим отменным броском. Видно, что в КХЛ приехал обученный нападающий.

н. Алексей Протас («Динамо» Мн), 19 лет

5, 2 (2+0), «0»

Этот белорусский проспект «Вашингтона», а ныне игрок минского «Динамо» является одним из самых перспективных игроков во всем белорусском хоккее. Нападающий прекрасно выступал в молодежных лигах Северной Америке. Столичные решили отпустить форварда в аренду на родину, пока сезон за океаном стоит на паузе. По первым играм Алексея можно смело сказать, что он готов играть на взрослом уровне, по крайней мере в КХЛ. Если парень и дальше будет усердно работать, то, возможно, через год-два Протас окажется в одном звене с Александром Овечкиным. А почему бы и нет?

з. Бреннан Менелл («Динамо» Мн), 23 года

5, 7 (0+7), «+2»

Этот американский защитник был подписан минчанам в конце предсезонки. Совсем недавно Бреннану исполнилось 23 года, но это не помешало ему стать вторым бомбардиром-защитником АХЛ в прошедшем сезоне. В Минске он не сбавил оборотов: на его счету 7 результативных очков в 5 матчах и звание лучшего ассистента КХЛ на данный момент! Менелл — отличный плеймейкер, особенно это видно по большинству минской команды (которое тоже является лучшим в лиге). С такой игрой Бреннан еще может попробовать вернуться в НХЛ, ну или его быстро перехватит топ-клуб КХЛ.

«Динамо» больше не аутсайдер? В Минск приехали крепкие легионеры Говорим о готовности в белорусском клубе без политики.

з. Эмиль Юсе («Спартак»), 26 лет

7, 6 (1+5), «-4»

Шведским новобранцем «Спартака» доволен главный тренер команды Олег Знарок, а это уже значит многое. Юсе выходит в спецбригаде большинства, обладает хорошим броском и сходу понял, чего от него будут требовать в КХЛ. Юсе брали на замену покинувшему красно-белых шведу Патрику Херсли. Пока что Эмиль выглядит реально неплохо. Посмотрим, что будет дальше.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Крис Уайдман («Торпедо»), 30 лет

6, 6 (2+4), «-4»

Если бы Уайдману подтянуть показатель полезности, то цены бы ему не было. защитнику уже 30 лет, в КХЛ он проводит первый сезон, но статистом его точно не назовёшь. Американец силён в атаке, помогает нижегородским форвардом и в целом устраивает главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски. Осталось, повторимся, построже выполнять свои прямые обязанности – пожёстче играть в обороне.