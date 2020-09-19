ЦСКА пропустил четыре за период! «Магнитка» возвращает былую мощь на Востоке

Шутка ли, но магнитогорский «Металлург» никак не мог обыграть ЦСКА за три последних сезона. В сезоне-2017/2018 уральцы в последний раз до сегодняшнего дня оказались сильнее «армейцев», а ведь в своё время именно «Магнитка» остановила ЦСКА на пути к Кубку Гагарина, выиграв решающий матч в Москве и завоевав свой второй титул.

Но с того времени многое поменялось, а Магнитогорск прошёл через тяжёлые этапы в судьбе любимой команды. Например, бывший вице-президент клуба Геннадий Величкин явно затянул с перестройкой, а приглашение в клуб чешского главного тренера Йозефа Яндача обернулось для «Металлурга» полным провалом. Кого призвали исправлять ситуацию? Правильно, Илью Воробьёва, который прекрасно знаком со всей системой уральцев и знает, как правильно выстроить работу. Величкина же логично уволили.

Именно Илья Воробьёв, а также нынешний вице-президент и директор «Магнитки» Сергей Ласьков собирали нынешнюю команду. Решения по трансферам в ней принимаются коллегиально, что тоже важно и показывает всю суть процесса.

Предыдущий матч «Магнитка» не смогла сыграть из-за того, что «Йокерит» сел на карантин. Поэтому уральцы полетели не в Хельсинки, а прямиком в Москву, на игру с ЦСКА. Клуб Игоря Никитина в межсезонье хоть и потерял многих лидеров из-за жёсткого потолка зарплат и отъезда игроков в НХЛ, но сильно слабее не стал. ЦСКА по-прежнему топ-команда, один из флагманов отечественного хоккея.

Свои проблемы есть и у «Металлурга». Так, в Москве не сыграл капитан команды Сергей Мозякин, а также дисквалифицированный на один матч форвард Сергей Плотников. По-прежнему травмированы защитник Егор Мартынов и нападающий Николай Кулёмин. Потерь хватает, но грамотная работа тренерского штаба помогла их компенсировать. Не оказалось в заявке на игру и опытного голкипера Василия Кошечкина, однако в последнее время прекрасно выглядит финн Юхо Олкинуора.

«Николай Кулёмин ещё не скоро вернётся, ему только сняли швы. Самый оптимальный вариант – если он сыграет перед паузой. По Мозякину — будем смотреть, когда приедем. У Кошечкина микротравма, он не готов пока играть. Когда приедем, посмотрим, насколько ему стало лучше, тревожит травма или нет. Будет тренироваться и играть, когда будет готов», — рассказал Воробьёв журналистам после игры.

Так, в первом периоде матча зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. Автором гола стал бывший партнёр Овечкина по «Вашингтону», канадский нападающий Брендан Лайпсик, который неплохо вписался в «армейский» коллектив. Это дебютный гол форварда за ЦСКА.

Во второй двадцатиминутке голов не случилось вовсе, хотя скучным хоккей назвать было нельзя. «Металлург» даже перебросал своего соперника, но пробить Александра Шарыченкова никак не получилось. Казалось, что гости могут опустить руки и в третьем периоде окончательно сникнуть. Но получилось всё ровным счётом наоборот.

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По всей видимости, в перерыве тренерский штаб «металлургов» проделал большую работу и нашёл нужные слова, которые были правильно донесены до игроков. Плюс «поплыл» голкипер хозяев Шарыченков, который за два периода расслабился и наверняка подумал, что без особых проблем доведёт игру до победы.

В результате Шарыченков пропустил аж четырежды за 20 минут чистого игрового времени (!), что является довольно редким случаем. По разу ворота московской команды поразили Нестрашил, Прохоркин, Швырёв и Бек. Причём, чех и канадец реализовали большинство, наказав ЦСКА за ошибки. Менять Шарыченкова не было никакого смысла. Тем более что его сменщик Киселёв, похоже, находится не в лучшей форме и слишком молод, а швед Юханссон травмирован.

О том, что «Металлург» сыграл круто, говорят и цифры. За матч гости бросили по воротам соперника 42 раза, в то время как красно-синие потревожили Олкинуору лишь 16 раз. Помните ли вы, чтобы кто-то так перебрасывал «армейцев», ещё и в Москве? Качественнее «Магнитка» сыграла и в силовом плане. В результате ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне (первое было в матче открытия с «Ак Барсом»), а «Металлург», уступив лишь дома «Авангарду», идёт с одной неудачей, занимая место в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции.