Мастерский пас Радулова из окружения трёх соперников! Этот гол принёс «Далласу» победу

Хорошо отдохнувший «Даллас Старз» мощно начал финал Кубка Стэнли и смял «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии. «Звёзды» открыли счёт в начале матча, обеспечили результат во втором периоде, а в третьем Антон Худобин запер свои ворота на замок и не дал «молниям» ни шанса.
Победным стал гол защитника Джейми Олексяка, в котором прекрасно всё, особенно передача Александра Радулова. Россиянин подхватил шайбу у борта и, стянул на себя внимание сразу трёх игроков «Тампы» и, стоя спиной к воротам, нашёл накатывающего по центру Олексяка. Мастерский пас в окружении трёх соперников, даже Виктор Хедман не смог помешать Радулову.
У Олексяка было полно времени, чтобы подготовить бросок, но он попал в Люка Шенна. Защитник «Далласа» быстро сориентировался, подхватил отскок и без помех сыграл на добивании. Андрей Василевский пропустил в ближний угол, но это был идеальный бросок под перекладину с близкого расстояния, справиться с ним было невозможно.
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В «Тампе» обратили внимание, что перед голом Олексяка арбитры на зафиксировали проброс – Миро Хейсканен забросил шайбу в чужую зону, не перейдя красной линии. «Конечно, думали об этом, но это уже в прошлом, ничего не попишешь», — сказал главный тренер «молний» Джон Купер.
Но не проброс больше всего беспокоил Купера, а игра своей команды. «После двух периодов нам вряд ли нужно было идти в душ», — говорил он, намекая на то, что игроки даже не вспотели. В «Далласе» же недовольных не было – главный тренер Рик Боунесс отметил, что первые два периода его команда играла близко к идеалу, и не скупился на комплименты Олексяку: «Так и выигрываются матчи плей-офф, за счёт голов не самых очевидных героев в атаке. Нельзя рассчитывать только на одних лидеров, вносить вклад должны абсолютно все. Я счастлив за Джейми, он показывает фантастический хоккей».
«У меня было много свободного льда, Радулов сделал великолепный пас, у меня было много времени, чтобы оценить, где находятся защитники и вратарь. Первый бросок заблокировали, я смог подобрать отскок и забить со второго. В этом плей-офф защитники чаще подключаются к атаке, у меня появляются шансы. Мои голы – это результат командной игры, нашей системы. Приятно приносить пользу в атаке», — ответил Олексяк на вопрос о своей небывалой результативности.
Олексяк ни разу не забивал больше пяти голов за сезон, но только в нынешнем плей-офф у него уже пять! Он повторил рекорд «Далласа» по количеству голов в одном кубковом розыгрыше среди защитников. Радулов в последнее время стал намного меньше бросать, но это не делает его менее опасным. Сегодня «Тампа» не смогла остановить россиянина, который набрал 15-е очко в плей-офф.
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