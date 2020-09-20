«Худобин был само спокойствие посреди всего хаоса». Что пишут в Америке о победе «Далласа

«Даллас» добился впечатляющей победы над «Тампой» в первом матче финала Кубка Стэнли со счётом 4:1. Больше всего по обе стороны океана восхищаются невероятной игрой вратаря «звёзд» Антона Худобина. В Североамериканской прессе его всё чаще называют главным кандидатом на звание MVP плей-офф.

«Тампа» проснулась поздно, но Худобин отправил её спать дальше»

Обозреватель ESPN Грэг Вышински описал первый матч финала девятью словами: «Тампа» проснулась поздно, но Худобин отправил её спать дальше», а затем продолжил: «Если бы на победу «Далласа» был выписан рецепт, «звёзды» следовали ему чётко, как в аптеке. Они сыграли с «Тампой» вничью в первом периоде, показав лучший настрой. Они ушли в отрыв на два гола во втором периоде, а в третьем положились на Худобина, и он сыграл гениально. «Даллас» демонстрирует уверенность и целеустремлённость, и «Тампе» придётся разрушить этот настрой, чтобы победить в серии.

Два периода «Тампа» выглядела как команда, которая только что сыграла девять периодов за два матча с «Айлендерс». «Даллас» контролировал игру в первом периоде, использовал своё преимущество во втором. К тому моменту, как «Тампа» нашла свою игру и стала доминировать в третьем, она уступала в две шайбы. Но «звёзды» не просто так выиграли девять из 10 матчей, ведя после второго периода. Они гнутся, как гуттаперчевые мальчики, но не ломаются», — заключил Вышински.

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«Худобин был само спокойствие посреди всего этого хаоса»

«Антон Худобин после матча выделял не себя, а усилия всей команды. Но глядя на то, как вратарь «Далласа» раз за разом разбирался с нескончаемыми голевыми моментами «Тампы», трудно говорить о чём-то другом.

«Даллас» находится в трёх победах от Кубка Стэнли во многом благодаря игре 34-летнего русского. Пока Бен Бишоп лечит травму, Худобин является главной звездой большинства матчей. Сегодня он парировал 35 из 36 бросков и продолжил показывать хоккей уровня «Конн Смайт Трофи».

«Молнии» продолжали давить, накатывали волнами, но посреди всего этого хаоса Худобин был само спокойствие. «Далласу» это было крайне необходимо во втором и третьем периодах, но каждый раз, когда «Тампа» пыталась прорвать оборону, Худобин был на месте», — отметил Шон Лихи из NBC Sports.

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«Худобин сейчас – главный кандидат на «Конн Смайт Трофи»

«Даллас» поставил галочку напротив каждого пункта команды, у которой есть отличный шанс выиграть Кубок Стэнли. И неважно, что вы думали на их счёт, когда всё это началось пару месяцев назад.

Вратарь? Антон Худобин сейчас, вероятно, главный кандидат на «Конн Смайт Трофи».

Глубина состава? Ох, да одно звено «Далласа» сложно отличить от другого, они все мощно наседают. Вот сегодня забили сразу два защитника «Далласа», и ни одного из них не звали Клингберг или Хейсканен.

Мы начинаем видеть ту черту, которая с незапамятных времён была у каждого обладателя Кубка Стэнли – «новый герой в каждом матче». «Даллас» вышел вперёд в финале благодаря первому голу Джоэля Хэнли, победному от Джейми Олексяка и одного от Кивиранты.

Для Кивиранты это уже пятый гол в плей-офф, как и для Олексяка. Защитник-домосед по прозвищу Здоровяк до этого только однажды забивал пять голов за сезон. А Хэнли? Он не то что в плей-офф раньше не забивал, это вообще его первый гол в НХЛ!

Сейчас у «Далласа» всё получается. Даже в матче, в котором первое звено ограничилось одной передачей, они всё равно забили четыре гола усилиями пары ребят по имени Джоэль и брата известной пловчихи (сестра Олексяка Пенни – олимпийская чемпионка по плаванию)», — пишет Марк Спектор из Sportsnet.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

«О боже, ну и Худобин. Этот вратарь даже не должен был быть основным вратарём «Далласа» в плей-офф. Эта роль была уготована бывшему номинанту на «Везину» в составе «Тампы» Бену Бишопу, но он до сих пор не готов играть. Появляется Худобин и становится одной из лучших историй этого плей-офф, показывая игру калибра «Конн Смайт Трофи». «Молнии» засыпали его бросками, но так и не смогли его расколоть», — отмечает обозреватель The Athletic Джо Смит.

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«Какая будет ирония, если травма Бишопа снова поставит крест на финале для «Тампы»

«После первого периода хотелось назвать это усталостью. Так и было, «Даллас» хорошо отдохнул и был на шаг быстрее «Тампы».

После второго периода хотелось назвать это невезением. Шайбы отскакивали от штанг, арбитры пропустили проброс перед голом «Далласа».

После третьего периода появилось желание назвать это проблемой. Было ли это просто поражение, или знак того, что будет дальше? «Тампа» начала неважно, но не сказать, чтобы сделала много ошибок. «Даллас» взял всё под свой контроль в первые 30 минут, а затем откатился назад и выдержал всё, чем пыталась ответить «Тампа».

Да, жалобы у «Тампы» были логичные, взять незафиксированный проброс. Да и то, что матч начался меньше чем через двое суток после овертайма седьмого матча с «Айлендерс» не способствовало хорошему началу. Ко всему прочему, «Тампе» придётся придумать новый план, чтобы разгадать Антона Худобина. Какая будет ирония, если травма Бена Бишопа снова поставит крест на финале для «Тампы»? Пять лет назад Бишоп потянул пах, что стало одним из решающих факторов в поражении в финале. Сейчас Бишоп снова выбыл с травмой, а Худобин за считанные дни превратился из подмастерья в звезду.

«Тампа» перебросала «Даллас» 22-2 в третьем периоде, и всё равно проиграла период, потому что Худобин отказывался сдаваться. Мощный бросок Кучерова? Худобин переместился и остановил его плечом. Бросок Богосяна с пятачка? Худобин эффектно взял шайбу ловушкой. Бросок Киллорна? Худобин отбил его коньком.

«Он не человек». Видео четырёх суперсейвов Худобина (один из них лезвием конька!) Был ещё пушечный бросок Никиты Кучерова, который шел под перекладину. Сотни ретвитов в соцсетях и множество повторов на американском ТВ.

Возможно, это и правда невезение или усталость, или всё вместе. Возможно, нереально полагать, что Худобин сможет провести ещё один такой матч. Но в реальности нападающие «Тампы» в последних матчах не добиваются результата. У ударной тройки ноль голов в последних трёх играх. Купер часто говорит, что в плей-офф надо уметь быстро всё забывать. После первого матча остаётся надеяться, что будущее «Тампы» не закончится так же быстро», — рассуждает Джон Романо из Tampa Bay Times.