15-летний Мичков с ходу заблистал в МХЛ. СКА урвал будущую звезду российского хоккея

О сильнейшим российском юниоре со времён Андрея Свечникова и следующем русском претенденте на первый номер драфта НХЛ Матвее Мичкове вы могли услышать ещё январе. Тогда 15-летний пермяк поехал в составе сборной России U16 на Юношеские Олимпийские игры в Лозанну и, будучи одним из самых младших игроков на турнире, уничтожал всё живое и откровенно доминировал на площадке, наколотив за 4 матча 14 (9+5) очков. До невероятного россиянина такие цифры на детской Олимпиаде не выдавал никто. Прошлой зимой мы уже писали о том, почему Мичков — русский Next One и старт сезона в МХЛ только подтверждает наши прогнозы.
Что было после зимнего перфоманса вы и сами должны понимать: огромное внимание заокеанских скаутов, коронование статусом безальтернативного первого номера драфта 2023 года, колоссальный интерес прессы, дифирамбы от первых лиц ФХР и, конечно, предложение переехать в Санкт-Петербург от Большого брата.
Так уж получилось, что швейцарская феерия Мичкова и юношеской сборной Владимира Филатова совпали с моментом, когда Роман Ротенберг незадолго до введения потолка зарплат в КХЛ изменил вектор клубной селекции и стал скупать пачками не готовых звёзд, а свозить со всей необъятной лучших юниоров. И когда хоккейный пазл сложился, то вопрос переезда Мичкова, игравшего в то время в школе «Локомотива», в систему «СКА» был делом времени. Тем более, что вице-президент ФХР и СКА лично приезжал в Лозанну и воочию смог увидеть насколько богата вундеркиндами сборная 2004 года рождения и как же хорош её звёздный хэдлайнер. После уведенного на Олимпиаде жизнь Ротенберга прежней уже быть не могла и была подчинена одной цели — увезти из Ярославля Мичкова. И в том, что ему это в итоге удастся, в общем-то, ни у кого сомнений не было.
Можно бесконечно спорить о том, есть ли что-то святое у СКА и осталась ли совесть у Романа Ротенберга. Эта тема порядком избита, и каждый раз возвращаться к ней и подвергать бессмысленному остракизму уже порядком надоело. Тем более, что на боссов «армейцев» он воздействует, как целлофановый пакет, прилетевший на ботинок. Да, неприятно, но отмахнулись и идём дальше. По большому счёту интересовал другой вопрос — будет ли Мичкову лучше в Петербурге, чем в Ярославле, где есть некий культ молодёжи и самая молодая команда КХЛ?
Невозможно сказать, что было бы останься Мичков в «Локомотиве» и в каком бы звене в команде МХЛ он играл. Всё упиралось в то, насколько Матвей потянет хоккей в лиге против пацанов на несколько лет старше и банально физически мощнее его. Разумеется, огромный плюс питерцев — это наличии двух команд МХЛ. Если бы Мичков не вывез конкуренцию в СКА-1946, то его можно было бы спокойно спустить в «СКА-Варяги», где общекомандный результат не стоит во главе угла и можно спокойно набивать шишки. После концовки прошлого сезона было понятно, что русский Next One хорош, но никто не думал, что он настолько быстро ворвётся в первое звено главной молодёжной команды питерцев.
Первый сезон в МХЛ Мичков начал в третьем сочетании и забросил дебютную шайбу уже в первом матче против санкт-петербуржского «Динамо». Долго запрягать Матвей не стал, но для того, чтобы стать самым молодым автором шайбы в КХЛ пермскому вундеркинду не хватило всего одного дня.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте МХЛ.
Во второй спаренной встрече с «Динамо» Мичков очков не набрал, но настолько впечатлил главного тренера СКА-1946 Льва Бердичевского, что тот поднял его в первую тройку к одному из лучших молодых центров страны Марату Хуснутдинову и после этого их больше не разводили.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте МХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте СКА-1946.
Глядя на то, какие шайбы кладёт Матвей, складывается впечатление, что переход из юниоров в молодёжный хоккей он вообще не прочувствовал и не видит разницу между тем кого обыгрывать — сверстников или крепких 19-летних пацанов. Мичков всё так же играет с позиции силы, постоянно берёт игру на себя и идёт в обыгрыш. И заброшенные шайбы в МХЛ ему даются не тяжелее, чем в Чемпионате Москвы за «Локомотив». Причём штампует их Матвей, выражаясь красноречивыми словами Бориса Михайлова и Дмитрия Квартальнова, не «из-под детородного органа», а за счёт шикарных рук и огромного мастерства. 10 (7+3) очков в 8 матчах и график очко за игру — мог ли кто-то представить, что Мичков сходу будет доминировать в «молодёжке» и забивать такие попсовые голы?
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте СКА-1946.
О том, насколько тренерский штаб «армейцев» доверяет 15-летнему пацану говорят хотя бы 25 минут, которые он сыграл в большинстве. По данным InStat, больше него времени на розыгрыше лишнего провёл только защитник Кирилл Кирсанов.
Вопрос, который наверняка зададут многие — сможет ли Мичков уже в этом сезоне сыграть в КХЛ? И тут приходится отвечать отрицательно — однозначно нет. Всё упирается даже не в шаблонную боязнь «армейцев» раньше времени бросить Матвея под танки, а в регламент КХЛ, согласно, которому в нынешнем сезоне не могут выступать хоккеисты родившиеся позже 2003 года. Аналогичное правило действует в ВХЛ и поиграть с мужиками за «СКА-Неву» тоже не получится.
После игры со «Спартаком» Валерия Брагина на пресс-конференции коллеги уже спрашивали о том, планирует ли он подтянуть Матвея в КХЛ, но в ответ услышали, что Мичкову в КХЛ ещё рано и пока ему не хватает габаритов. Так что, как бы все не хотели увидеть в КХЛ 15-летнего таланта, ещё сезон придётся подождать.
Фото: 1946.ska.ru
Примечательно, что самый крышесносный российский юниор родился в декабре 2004 году и появись он на свет на месяц позже, то из-за возрастных ограничений не смог бы сыграть в этом сезоне в МХЛ и вынужден был ещё один год вариться в «детях» и откровенно унижать сверстников. Вряд ли кому-то стоит объяснять, что подобные лимиты существуют, чтобы оградить легких, как фанерка, юниоров от потенциальных травм от в столкновениях с хитующей всё, что движется машиной, типа Алексея Емелина.
Однако из любого правила должны быть свои исключения. В канадской CHL есть институт исключительного статуса. Его суть заключается в том, что «исключительные» таланты уровня МакДэвида с разрешения специальной комиссии могут попасть в одну из трёх главных юниорских лиг Канады на год раньше общего входного возраста. К слову, этой весной такой пропуск получил главный соперник Мичкова за первый номер Драфта НХЛ 2023 году канадец Коннор Бедард.
Делается это для того, чтобы не притормаживать развития вундеркиндов, способных творить на принципиально ином уровне, чем сверстники. И почему бы штампующему очки в МХЛ Мичкову не стать прецендентом и неким триггером, который заставить наших хоккейных функционеров предусмотреть подобный механизм перехода на новый уровень в России? Как минимум, было бы интересно посмотреть, смог ли Матвей играть в КХЛ с позиции силы и всё так же, не признавая авторитетов, лезть в обыгрыш.
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