15-летний Мичков с ходу заблистал в МХЛ. СКА урвал будущую звезду российского хоккея

О сильнейшим российском юниоре со времён Андрея Свечникова и следующем русском претенденте на первый номер драфта НХЛ Матвее Мичкове вы могли услышать ещё январе. Тогда 15-летний пермяк поехал в составе сборной России U16 на Юношеские Олимпийские игры в Лозанну и, будучи одним из самых младших игроков на турнире, уничтожал всё живое и откровенно доминировал на площадке, наколотив за 4 матча 14 (9+5) очков. До невероятного россиянина такие цифры на детской Олимпиаде не выдавал никто. Прошлой зимой мы уже писали о том, почему Мичков — русский Next One и старт сезона в МХЛ только подтверждает наши прогнозы.

В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.

Что было после зимнего перфоманса вы и сами должны понимать: огромное внимание заокеанских скаутов, коронование статусом безальтернативного первого номера драфта 2023 года, колоссальный интерес прессы, дифирамбы от первых лиц ФХР и, конечно, предложение переехать в Санкт-Петербург от Большого брата.

Так уж получилось, что швейцарская феерия Мичкова и юношеской сборной Владимира Филатова совпали с моментом, когда Роман Ротенберг незадолго до введения потолка зарплат в КХЛ изменил вектор клубной селекции и стал скупать пачками не готовых звёзд, а свозить со всей необъятной лучших юниоров. И когда хоккейный пазл сложился, то вопрос переезда Мичкова, игравшего в то время в школе «Локомотива», в систему «СКА» был делом времени. Тем более, что вице-президент ФХР и СКА лично приезжал в Лозанну и воочию смог увидеть насколько богата вундеркиндами сборная 2004 года рождения и как же хорош её звёздный хэдлайнер. После уведенного на Олимпиаде жизнь Ротенберга прежней уже быть не могла и была подчинена одной цели — увезти из Ярославля Мичкова. И в том, что ему это в итоге удастся, в общем-то, ни у кого сомнений не было.

Можно бесконечно спорить о том, есть ли что-то святое у СКА и осталась ли совесть у Романа Ротенберга. Эта тема порядком избита, и каждый раз возвращаться к ней и подвергать бессмысленному остракизму уже порядком надоело. Тем более, что на боссов «армейцев» он воздействует, как целлофановый пакет, прилетевший на ботинок. Да, неприятно, но отмахнулись и идём дальше. По большому счёту интересовал другой вопрос — будет ли Мичкову лучше в Петербурге, чем в Ярославле, где есть некий культ молодёжи и самая молодая команда КХЛ?

Невозможно сказать, что было бы останься Мичков в «Локомотиве» и в каком бы звене в команде МХЛ он играл. Всё упиралось в то, насколько Матвей потянет хоккей в лиге против пацанов на несколько лет старше и банально физически мощнее его. Разумеется, огромный плюс питерцев — это наличии двух команд МХЛ. Если бы Мичков не вывез конкуренцию в СКА-1946, то его можно было бы спокойно спустить в «СКА-Варяги», где общекомандный результат не стоит во главе угла и можно спокойно набивать шишки. После концовки прошлого сезона было понятно, что русский Next One хорош, но никто не думал, что он настолько быстро ворвётся в первое звено главной молодёжной команды питерцев.

Первый сезон в МХЛ Мичков начал в третьем сочетании и забросил дебютную шайбу уже в первом матче против санкт-петербуржского «Динамо». Долго запрягать Матвей не стал, но для того, чтобы стать самым молодым автором шайбы в КХЛ пермскому вундеркинду не хватило всего одного дня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте МХЛ.

Во второй спаренной встрече с «Динамо» Мичков очков не набрал, но настолько впечатлил главного тренера СКА-1946 Льва Бердичевского, что тот поднял его в первую тройку к одному из лучших молодых центров страны Марату Хуснутдинову и после этого их больше не разводили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте МХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте СКА-1946.

Глядя на то, какие шайбы кладёт Матвей, складывается впечатление, что переход из юниоров в молодёжный хоккей он вообще не прочувствовал и не видит разницу между тем кого обыгрывать — сверстников или крепких 19-летних пацанов. Мичков всё так же играет с позиции силы, постоянно берёт игру на себя и идёт в обыгрыш. И заброшенные шайбы в МХЛ ему даются не тяжелее, чем в Чемпионате Москвы за «Локомотив». Причём штампует их Матвей, выражаясь красноречивыми словами Бориса Михайлова и Дмитрия Квартальнова, не «из-под детородного органа», а за счёт шикарных рук и огромного мастерства. 10 (7+3) очков в 8 матчах и график очко за игру — мог ли кто-то представить, что Мичков сходу будет доминировать в «молодёжке» и забивать такие попсовые голы?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте СКА-1946.

О том, насколько тренерский штаб «армейцев» доверяет 15-летнему пацану говорят хотя бы 25 минут, которые он сыграл в большинстве. По данным InStat, больше него времени на розыгрыше лишнего провёл только защитник Кирилл Кирсанов.

Вопрос, который наверняка зададут многие — сможет ли Мичков уже в этом сезоне сыграть в КХЛ? И тут приходится отвечать отрицательно — однозначно нет. Всё упирается даже не в шаблонную боязнь «армейцев» раньше времени бросить Матвея под танки, а в регламент КХЛ, согласно, которому в нынешнем сезоне не могут выступать хоккеисты родившиеся позже 2003 года. Аналогичное правило действует в ВХЛ и поиграть с мужиками за «СКА-Неву» тоже не получится.



После игры со «Спартаком» Валерия Брагина на пресс-конференции коллеги уже спрашивали о том, планирует ли он подтянуть Матвея в КХЛ, но в ответ услышали, что Мичкову в КХЛ ещё рано и пока ему не хватает габаритов. Так что, как бы все не хотели увидеть в КХЛ 15-летнего таланта, ещё сезон придётся подождать.

Фото: 1946.ska.ru

Примечательно, что самый крышесносный российский юниор родился в декабре 2004 году и появись он на свет на месяц позже, то из-за возрастных ограничений не смог бы сыграть в этом сезоне в МХЛ и вынужден был ещё один год вариться в «детях» и откровенно унижать сверстников. Вряд ли кому-то стоит объяснять, что подобные лимиты существуют, чтобы оградить легких, как фанерка, юниоров от потенциальных травм от в столкновениях с хитующей всё, что движется машиной, типа Алексея Емелина.



Однако из любого правила должны быть свои исключения. В канадской CHL есть институт исключительного статуса. Его суть заключается в том, что «исключительные» таланты уровня МакДэвида с разрешения специальной комиссии могут попасть в одну из трёх главных юниорских лиг Канады на год раньше общего входного возраста. К слову, этой весной такой пропуск получил главный соперник Мичкова за первый номер Драфта НХЛ 2023 году канадец Коннор Бедард.

В Канаде растёт новый суперталант. Кто такой Коннор Бедард и почему он опасен для Мичкова В 2023 году канадец будет главным конкурентом россиянина в борьбе за первый номер драфта НХЛ.

Делается это для того, чтобы не притормаживать развития вундеркиндов, способных творить на принципиально ином уровне, чем сверстники. И почему бы штампующему очки в МХЛ Мичкову не стать прецендентом и неким триггером, который заставить наших хоккейных функционеров предусмотреть подобный механизм перехода на новый уровень в России? Как минимум, было бы интересно посмотреть, смог ли Матвей играть в КХЛ с позиции силы и всё так же, не признавая авторитетов, лезть в обыгрыш.