Три гола за четыре минуты и новый рекорд Кучерова! Не надо было «Далласу» злить «Тампу»

Перед стартом второго матча финала Кубка Стэнли все болельщики «Тампы» с любопытством следили за очередной попыткой вернуться на лёд травмированного капитана «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса. Форвард, пропустивший весь плей-офф, провёл раскатку перед игрой, дав надежду на участие в матче. До этого наставник «Далласа» Рик Боунесс даже выразил уверенность, что в какой-то момент финальной серии Стэмкос непременно сыграет, но пока это время не пришло, и Стивен снова остался вне заявки на встречу.



Помимо Стэмкоса логичный интерес представлял и Антон Худобин, «затащивший» для «Старз» первый матч финала.

«Он не человек». Видео четырёх суперсейвов Худобина (один из них лезвием конька!) Был ещё пушечный бросок Никиты Кучерова, который шел под перекладину. Сотни ретвитов в соцсетях и множество повторов на американском ТВ.

«Его игра в первом матче — это такой уровень игры, какой мы раньше от него не видели, но удивляться тут нечему. Антон всегда давал команде шанс победить, а «Тампе» необходимо найти способ преодолеть это. Даже без Стэмкоса в составе «молний» большое количество классных исполнителей, но даже самая талантливая команда может «остыть» в конце кубкового пути. А «горячий» вратарь соперника — последнее, что они хотят видеть», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Грец.

Уже в первом периоде хоккеисты «Тампы» показали, что с задачей преодолевать массированную оборону соперника они вполне могут справляться, а помощь в борьбе с великолепной игрой Худобина им оказали удаления «Далласа». Трижды в стартовой двадцатиминутке «звёзды» получали малый штраф, и два из них были реализованы.



Сначала Брейден Пойнт здорово бросил в касание, воспользовавшись удобной передачей Никиты Кучерова, выведя «Тампу» вперёд.

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А спустя три минуты Кучерову удался настоящий пас-шедевр. Его передача на Ондржея Палата после ложного замаха стала классической демонстрацией потрясающего взаимопонимания форвардов «Тампы», которое даже называли «хореографией Большого театра».

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Ассистентский дубль Кучерова позволил россиянину обогнать Брэда Ричардса и обновить клубный рекорд по количеству очков, набранных за один плей-офф (28). Кроме этого, на счету Никиты стало 22 передачи в одном розыгрыше Кубка Стэнли и он находится в одном шаге от повторения рекорда лиги, поскольку лишь три игрока имеют в своём активе 23 передачи — это Марк Мессье, Брайан Троттье и Брайан Лич.





1. Павел Буре — 1,09 очка за игру,

2. Никита Кучеров — 1,03,

3. Евгений Малкин — 1,02,

4. Александр Овечкин и Сергей Фёдоров — 0,96.



* — учитываются хоккеисты, сыгравшие не менее 50 матчей в плей-офф. Лучшие россияне в плей-офф НХЛ по очкам в среднем за матч:1. Павел Буре — 1,09 очка за игру,2.— 1,03,3. Евгений Малкин — 1,02,4. Александр Овечкин и Сергей Фёдоров — 0,96.

Не прошло и ещё минуты, как в воротах Худобина побывала третья шайба — цели достиг дальний выстрел Кевина Шаттенкирка. «Наверное, для «Далласа» имело бы смысл заменить вратаря, но только не в нынешней ситуации, когда сменщиком Худобина является неопытный Эттингер», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, а многие болельщики в комментариях отметили, что «Даллас» своей победой в первом матче финала только разозлил соперника и сделал это зря.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Забросив три шайбы за четыре минуты, «Тампа» обеспечила себе максимально комфортный задел, которого хватило до конца матча. «Звёзды» серьёзно прибавили во втором периоде, перебросав соперника 18-5, а временами на льду вспыхивали серьёзные стычки. Так, в концовке второго периода ветеран «Лайтнинг» Пэт Марун врезался в Худобина после свистка, что спровоцировало серьёзное выяснение отношений. У «Тампы» оказалось сразу трое удалённых, и выяснилось, что для третьего хоккеиста в штрафном боксе «Роджерс-арены» нет места присесть — Седрику Пакетту пришлось расположиться стоя.



Усилиями Джо Павелски, который подправил дальний бросок Джона Клингберга, «Даллас» отыграл один гол, а вначале третьего периода Александр Радулов организовал второй гол «звёзд».

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На этом порыв «Далласа» практически иссяк. «Тампа» снова взяла игру под свой контроль, а Михаил Сергачёв даже забросил четвёртую шайбу своей команды, которая, правда, не была засчитана из-за офсайда. На протяжении 11 минут после гола Маттиаса Янмарка техасцы не нанесли ни одного броска в створ ворот Андрея Василевского — этот отрезок стал настоящим триумфом обороны «Лайтнинг».



Финальный штурм успеха «звёздам» не принёс, и в итоге «молнии» одержали сою первую победу в нынешнем финале, сравняв счёт в серии. Второй матч подряд команды совершили на двоих более 100 силовых приёмов (51-50 в пользу «Тампы»), и в третьей игре финала противостояние наверняка станет ещё более жарким.