Кучерова впечатали в борт и ударили в голову. Случайность, или охота на русскую звезду?

Второй матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» получился очень непростым для одного из лидеров «Лайтнинг» Никиты Кучерова. С одной стороны, россиянин сыграл результативно, оформив ассистентский дубль и установив новый рекорд клуба по очкам, набранным в одном плей-офф. С другой, Никите очень прилично досталось от злющего «Далласа», а если учесть, что проблемы со здоровьем у Кучерова уже были, всё это может отразиться на его эффективности в дальнейшем.

Моментов, когда за Никиту можно было беспокоиться, было три. Сначала против Кучерова выступил капитан «Далласа» Джейми Бенн, который на чистом льду опрокинул россиянина жёстким силовым приёмом. Причём удар пришёлся отчасти в голову нападающему «Тампы», который, кроме всего прочего, не владел шайбой в момент атаки. Арбитры, к возмущению многих болельщиков «Лайтнинг», этот эпизод оставили без внимания и никакого наказания Бенн за это не понёс.

Видео этого момента можно посмотреть в «твиттере».

Затем Кучерову прилично досталось от форварда «Старз» Маттиаса Янмарка, который крайне неаккуратно сыграл высоко поднятой клюшкой. Кучеров уже убегал от соперника, когда тот не удержался и рубанул соперника по плечу, задев крюком шлем. Это нарушение арбитры заметили, выписав шведу малый штраф.

Видео удара Янмарка можно посмотреть в «твиттере».

И если в двух предыдущих эпизодах Никита сумел избежать травмы и продолжил матч, то чуть позже снова попал в переделку. На этот раз он пытался отработать в обороне и остановить быструю контратаку «Далласа», которую возглавил защитник Джейми Олексяк. Мешая нанести бросок, Кучеров не удержался на ногах и на полном ходу врезался спиной в борт — мгновение спустя в него врезался Олексяк.

Три гола за четыре минуты и новый рекорд Кучерова! Не надо было «Далласу» злить «Тампу» «Молнии» сравняли счёт в финальной серии, выдав удивительный первый период. А Кучеров был неудержим!

Кучеров с видимым усилием поднялся со льда и некоторое время сидел на скамейке запасных, опустив голову. Было ясно, что россиянину прилично досталось, и через несколько минут он ушёл в раздевалку.

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«Я ушёл, потому что мой визор был сломан. Я поменял его», — отмахнулся Кучеров от неприятного вопроса во время послематчевой пресс-конференции. Дело, конечно, было не в визоре, но мужественный россиянин вскоре вернулся на лёд и поучаствовал в двух голах своей команды. А его великолепный пас на Ондржея Палата, благодаря которому «Тампа» повела со счётом 2:0, показал, что Кучеров готов играть через боль и не намерен жаловаться.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Он просто босс этого плей-офф. Получил жёсткий удар от Бенна, клюшкой в голову от Янмарка, заблокировал Олексяка. Ушёл ненадолго в раздевалку, но только лишь для того, чтобы организовать два гола своей команды невероятными передачами», — восхитился обозреватель The Athletic Томас Дранс.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Я побил клубный рекорд Брэда Ричардса по очкам за один плей-офф? Мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли», — заявил Кучеров, который мог бы оформить и ассистенский хет-трик, если бы во втором периоде Седрик Пакетт после его передачи не угодил в штангу. Было понятно, что Кучеров не намерен комментировать поступки соперников, которые, с одной стороны, можно было расценить как случайность, а с другой — как целенаправленную охоту против русской звезды «молний».



«Давайте, ударьте его. Толкните его на лёд. Делайте всё, что в ваших силах. Чем больше вы будете стараться ударить Никиту Кучерова, тем лучше он будет играть. «Звёзды» послали ему месседж тремя жёсткими моментами, а он вернулся и ответил там, где это было больнее всего — на табло», — резюмировал автор Tampa Bay Times Фрэнк Пастор.