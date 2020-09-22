«Раньше Кучеров мог в сердцах хлопать дверьми, ломать клюшки. Тот игрок уже в прошлом»

Градус напряжения и взаимной нелюбви друг к другу в финале Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» повышается с каждым матчем. Стычки, силовые приёмы, грубости, удаления. Во втором матче Никита Кучеров пропустил несколько чувствительных атак, а после столкновения с Джейми Олексяком ему даже пришлось уйти в раздевалку. Лучший бомбардир плей-офф не стал ввязываться в разборки, стиснул зубы и ответил двумя шикарными голевыми передачами, которые принесли «Тампе» победу.

«Нельзя идти с ножом на пистолет, надо вооружаться»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил, что нынешний Кучеров научился не выходить из себя и контролировать эмоции, а «Тампа» дала достойный ответ на жёсткую игру «Далласа».



«Больше всего в игре Кучерова меня впечатляет то, как он борется. Все смотрят на его прекрасные техничные передачи, но посмотрите, как он борется за шайбу и отвоёвывает её. Это впечатляет.



Если бы Кучеров был помоложе, меня бы обеспокоило, как он отреагирует на грубости против себя. К нему приковано пристальное внимание, потому что он чертовски хорош. Против тебя будут играть жёстко, но ты должен не позволить эмоциям захватить себя. Через преодоление такие трудностей зарабатывается уважение. У него получается контролировать эмоции.



Это только второй матч, и я не представляю, что будет дальше. Напряжение в этом матче зашкаливало, обе команды хотят победить. И надо обращать внимание ребят, что нельзя играть после свистка. По большей части мы этого придерживались, хоть пару раз нас и затянули в стычки.



Но это просто показывает, что все хотят победить, стоят друг за друга, не хотят спускать с рук грубости. Нельзя с ножом идти на пистолет, надо вооружаться. Тренерам тяжело это контролировать, они не находятся в окопах. Но ребята с этим справлялись весь год, надо защищать себя, не уступать сопернику ни сантиметра».

Кучерова впечатали в борт и ударили в голову. Случайность, или охота на русскую звезду? Никита ответил на грубость ассистентским дублем, а мог сделать и хет-трик из голевых передач.

«Раньше Кучеров мог поддаться эмоциям, ломать клюшки. Тот игрок уже в прошлом»

Выдержку Кучерова отметил и аналитик NHL Network Майк Джонсон: «Много говорили о том, что Кучеров показывал своё раздражение в первом матче. И в первом периоде второго матча он имел полное право быть недовольным. Сначала он столкнулся с Бенном, потом ему попали клюшкой по лицу, а затем впечатли в борт, потом он не удержал шайбу в большинстве. В прошлом Кучеров мог бы в сердцах хлопать дверцей бортика, ломать клюшки, в общем, поддаться эмоциям.



Но сегодня вы видели, каким спокойным и сосредоточенным он был. Вышел на большинство и начал раздавать передачи. Мне понравилась зрелость Кучерова, он знал, что нужен команде, что надо оживлять большинство. Он вышел и сделал именно то, что от него требовалось. В прошлом году он поддался эмоциям и схватил дисквалификацию в серии с «Коламбусом». Тот игрок уже в прошлом, Кучеров выучил урок и стал лучше».



«Непростое начало, но это плей-офф, надо играть, что бы ни случилось. Я себя чувствовал хорошо, мы играли правильно», — отметил сам Кучеров, который сегодня побил рекорд «Тампы» по количеству очков в одном плей-офф.

Три гола за четыре минуты и новый рекорд Кучерова! Не надо было «Далласу» злить «Тампу» «Молнии» сравняли счёт в финальной серии, выдав удивительный первый период. А Кучеров был неудержим!

«Даллас» пытался нас провоцировать? Так это плей-офф, наверное, мы бы точно так же поступили, если бы «горели» 0:3. Во втором периоде мы слишком часто удалялись, на игроков меньшинства выпала большая нагрузка. Наша задача – не позволять себя затянуть в стычки», — заключил Виктор Хедман.



Сегодня «Тампе» удалось пошатнуть спокойную уверенность «Далласа», о чём говорил и.о. главного тренера Рик Боунесс: «Это легко объяснить – мы проигрывали вбрасывания, теряли шайбу, хватали удаления. Игра была равной до тех пор, пока у нас не пошли удаления. Вбрасывания, потери, штрафы – это непозволительно против такой элитной команды».