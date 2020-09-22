Топ-клубы КХЛ почти не проигрывают. С потолком зарплат конкуренции в КХЛ стало ещё меньше

Начиная с сезона-2020/2021 в КХЛ введён жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Но вопреки ожиданиям, складывается ощущение, что конкуренция в лиге не возросла, а стала ещё меньше. По крайней мере на старте сезона топ-клубы продолжают занимать места в верхней части турнирной таблицы и зачастую проигрывают только в матчах между собой. Особую прыть из тех, от кого этого мало кто ожидал, проявляет только минское «Динамо».

СКА



Место на Западе: 1



Поражения: «Ак Барс» (2:3 ОТ), «Авангард» (3:4).



Команда Валерия Брагина главенствует в Западной конференции, одержав шесть побед в восьми встречах. «Армейцы» выглядят сбалансированно, привычно много забивают, а спецбригады большинства и меньшинства Питера одни из лучших в КХЛ.



Рекорд результативности установил Антон Бурдасов, забивавший в шести матчах подряд со старта сезона. Приятно радует в воротах 18-летний Ярослав Аскаров – он провёл два матча подряд в основном составе и сперва «засушил» «Спартак», а затем отразил 29 из 30 бросков в матче с «Торпедо». Всего одна пропущенная шайба в двух матчах – не зря Аскарова считают одним из фаворитов драфта НХЛ.

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ЦСКА



Место на Западе: 2



Поражения: «Ак Барс» (2:3 ОТ), «Металлург» (2:4).



Московские «армейцы» хоть и потеряли из-за отъезда за океан несколько звёзд, но по-прежнему идут в лидерах Запада. Команда Игоря Никитина действует слаженно и мало пропускает.



Роль лидера взял на себя Антон Слепышев, хорошо вписался в игру команды Брэндон Лайпсик. Поражения у ЦСКА, как и у СКА, исключительно от грандов Континентальной лиги. Клуб провёл грамотную трансферную политику, омолодил состав и не слишком сильно пострадал от жёсткого потолка зарплат. По крайней мере пока потолок точно не мешает одному из фаворитов сезона.

«Авангард»



Место на Востоке: 1



Поражения: «Салават Юлаев» (2:3), «Автомобилист» (3:4 ОТ)



Клубы середняки и аутсайдеры как не могли, так и не могут обыграть «Авангард». У Омска классный состав, сильные легионеры, амбициозные задачи на сезон. Да, многие дорогостоящие хоккеисты покинули состав «ястребов» (например, защитники Франсон и Войнов), а кто-то пошёл на снижение заработных план и бонусов. У остальных топ-клубов лиги, кстати, аналогичная ситуация. Но ничего страшного, как видим, для омичей не произошло. Конкуренцию «Авангарду» пока могут оказать такие же богатые и сильные клубы. Вроде «Салавата» или «Автомобилиста».

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Автомобилист»



Место на Востоке: 2



Поражения: «Торпедо» (3:4 Б)



Канадский тренер Билл Питерс вдохновляет «Автомобилист» на новые победы. При Андрее Мартемьянове команда как-то застоялась, не двигалась вперёд. Конечно, судить будем по плей-офф, но пока «Автомобилист» выглядит грозной силой, хотя «Торпедо», не хватающее звёзд с неба на Востоке, сумело нанести Екатеринбургу пока что единственное поражение в нынешнем сезоне. Правда, дело в той встрече дошло до серии буллитов.



«Металлург»



Место на Востоке: 3



Поражения: «Авангард» (0:4)



«Магнитка» по сравнению с прошлым сезоном выдала самый крутой старт в плане набора очков. Если годом ранее при Йозефе Яндаче уральцы просто провалились, то сейчас они проиграли только «Авангарду». Учитывая жёсткий потолок зарплат, «Металлург» сильно обновил состав, отказался от игроков, много зарабатывавших, но не приносивших пользу. Как видим, результат сразу начал появляться. Никаких сильных проблем из-за жёсткого потолка зарплат команда Ильи Воробьёва не испытывает. В этом заслуга и самого главного тренера, который здорово выстроил игру.

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«Салават Юлаев»



Место на Востоке: 4



Поражения: «Спартак» (3:5), «Ак Барс» (1:4)



Солидно смотрится «Салават Юлаев». Мы давно привыкли к бразильскому хоккею со стороны уфимцев. Порой они могут удивить. Например, проиграть «Спартаку», который на старте нынешнего сезона просто посыпался. Но основные свои победы уфимцы одержали. Это позволило им закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Правда, сейчас топ-клуб столкнулся с коронавирусными проблемами. Посмотрим, как юлаевцы выберутся из непростой ситуации.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Ак Барс»

Место на Востоке: 5



Поражения: «Витязь» (0:4)



«Ак Барс», пожалуй, преподнёс главную сенсацию на старте сезона. Свой единственный на сегодняшний день матч один из фаворитов Кубка Гагарина умудрился проиграть дома «Витязю» со счётом 0:4. Но это, конечно, простая случайность. Состав у казанцев по-прежнему топовый даже с учётом введения жёсткой платёжки, а помешать «барсам» побороться за главный трофей команды-середняки точно не смогут. Да и из прошлогоднего состава «Ак Барс» толком никого не потерял, зато подписал Найджела Доуса.