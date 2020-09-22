Скандал в КХЛ. «Локомотив» бойкотировал матч с «Куньлунем» и получил технарь

В Континентальной хоккейной лиге приключилась одна из самых странных ситуаций за всю историю организации. Хоккейный клуб «Локомотив» откровенно бойкотировал матч регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар», который должен был состояться в Мытищах. Команда Андрея Скабелки отказалась приезжать в Московскую область и получила техническое поражение. Разбираемся в скандальной ситуации.

Самоизоляция во время предсезонной подготовки

Проблемы для «железнодорожников» начались на прошлой неделе за день до гостевого матча с ХК «Сочи». В различных телеграм-каналах просочилась информация о вспышке коронавируса в стане «железнодорожников». Давайте будем честны. В эту информацию изначально было очень легко поверить, учитывая ситуацию с коронавирусом в России. К тому же летом ярославцы решили схитрить.



«Локомотив» закрылся на своей базе в Ярославле, введя режим самоизоляции для игроков, тренеров и персонала команды. В период межсезонья тактика «железнодорожников» действительно сработала. Во время предсезонной подготовки подопечные Скабелки избежали проблем со злосчастным вирусом, без сбоев выполнив летнюю программу тренировок.



Однако любому здравомыслящему человеку было очевидно, что как только стартует чемпионат КХЛ, вирус рано или поздно накроет ярославцев. Накрыл рано. Уже на третьей неделе регулярного чемпионата. На следующий день после утечки информации в телеграм-каналы пресс-служба «Локомотива» сообщила о помещении ряда игроков в список травмированных, а именно защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачёва и Андре Петерссона. В других СМИ сообщалось, что также пострадали нападающие Артур Каюмов и Антон Ландер.

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Срыв матча с ХК «Сочи»

Что делать в ситуации, когда ряд игроков основной команды не может принять участие в матче? Ответ на поверхности – вызывать хоккеистов из команд Высшей и Молодёжной хоккейной лиги. Собственно ярославцы так и поступили, вызвав защитника Ивана Ковалёва, нападающих Максима Денежкина и Егора Манина из «Бурана», а также нападающего Даниила Тесанова из «Локо».



«Железнодорожники» по расписанию прилетели в Сочи, но дальше события начали развиваться необычным образом. За два часа до стартовой сирены стало известно, что на арену «леопардов» хоккеисты гостевой команды не явились. Выражаясь простым языком, «Локомотив» принял решение бойкотировать матч с сочинцами. Возможно, на такое решение руководство клуба подтолкнула мягкая позиция лиги в отношении иностранных команд. Ведь ранее «Йокерит» и «Барыс» ушли на карантин из-за ситуации с коронавирусом, а лига не стала засчитывать им технические поражения. Президент КХЛ Алексей Морозов на брифинге с журналистами максимально странным образом объяснил позицию организации.



«Гипотетически мы можем что угодно представлять и думать. Мы должны учитывать, какие у них в стране правила. У нас в России, например, тоже разные положения по посещаемости. Запиши сейчас пять поражений «Барысу» и «Йокериту» – они окажутся в очень тяжёлой ситуации. Конечно, вся эта ситуация нас тревожит», – заявил Морозов.

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Матч с «Куньлунем» отложили на один день

КХЛ не стала засчитывать техническое поражение и «Локомотиву» за неявку на матч с ХК «Сочи», согласовав перенос встречи на неопределённый срок. Такая же участь постигла и следующий матч ярославцев с минским «Динамо». Вот только по остальным матчам команды Скабелки никакого решения принято не было, поэтому спустя несколько дней ситуация повторилась вновь.

Свой следующий матч в регулярке ярославцы должны были провести 21 сентября в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Однако за день до этой даты Континентальная хоккейная лига опубликовала официальное заявление, в котором было сказано о переносе матча на один день.



«17 сентября у нескольких представителей «Локомотива» появились симптомы ОРВИ. В целях безопасности участников чемпионата команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование. На данный момент в «Локомотиве» три подтверждённых диагноза коронавирусной инфекции. Ещё несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы.



В связи с этим «Куньлунь Ред Стар» и «Локомотив» совместно с лигой формально договорились о переносе матча с 21 на 22 сентября 2020 года. «Локомотив» проходит дополнительное тестирование методом ПЦР и серологическим исследованием (на наличие иммуноглобулинов). По итогам будет приниматься решение о возможности проведения встречи 22 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

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Что должно было произойти за этот самый один день? Ответить на этот вопрос может только руководство лиги, и рано или поздно президенту КХЛ придётся дать разъяснения по сложившейся ситуации. Потому что дальнейшее развитие событий напоминало детектив, причём не самого высокого качества. Утром 22 сентября пресс-службы команд практически одновременно сделали диаметрально противоположные заявления о статусе матча.



«Пока у нас никаких телодвижений нет, команда по-прежнему находится в Ярославле. С большой долей вероятности игра сегодня не состоится», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Локомотива». В свою очередь в «Куньлуне» рассказали, что клуб не знает о переносе матча и команда продолжает готовиться к игре. Вдобавок к этому «драконы» даже не стали приостанавливать продажу билетов на домашнюю встречу.



На протяжении всего вторника пресс-служба китайского клуба различным образом всячески демонстрировала желание и готовность своей команды выйти на лёд. За четыре часа до матча «драконы» даже выложили фото из раздевалки команды, в которой уже были развешаны игровые свитеры хоккеистов.

Пресс-служба «Куньлуня» опубликовала фото из раздевалки перед матчем с «Локомотивом»

При этом ярославцы никуда ехать даже и не планировали. Об отмене матча стало понятно за несколько часов до планируемого начала встречи, когда пресс-атташе «железнодорожников» Александр Саханов сообщил, что команда Скабелки по-прежнему находится в Ярославле и никуда уже не поедет.

Пресс-атташе «Локомотива» за три часа до начала матча: команда находится в Ярославле

«Локомотиву» грозило технические поражение и штраф в три миллиона рублей. Лига ярославцев не простила

Стоит заметить, что подопечные Алексея Ковалёва в результате прибыли на матч. И формально вечером 22 сентября их соперником могла бы стать молодёжная команда «Локо», которая по невероятному стечению обстоятельств в это самое время находилась как раз-таки в Мытищах. Но молодые «железнодорожники» и так уже провели усечённым составом два матча за два дня в МХЛ, и проводить встречу со взрослой командой не имели никакой физической возможности.

Хоккеисты «Куньлуня» прибыли на матч с «Локомотивом»

Игру КХЛ можно было бы спасти, если бы «Локомотив» предвидел категоричную позицию «драконов», отказавшихся переносить встречу. Тогда можно было бы сдвинуть матчи МХЛ, а ярославцы бы сыграли смешанным составом из здоровых игроков команды КХЛ и лучших хоккеистов своей системы. Однако этого не произошло. Окончательно история превратилась в фарс, когда игроки «Куньлуня» вышли на предматчевую раскатку при отсутствии соперника.



В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ «Локомотиву» в случае неявки на матч грозило техническое поражение (0:5) и штраф — 3 миллиона рублей. Именно такому наказанию подвергся финский «Йокерит», отказавшийся лететь в Минск на первый матч чемпионата с «Динамо». Ситуация разрешилась за 30 минут до начала матча, когда КХЛ оповестила о решении засчитать ярославцам техническое поражение.

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«Все клубы Лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. КХЛ перенесла игру «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы.



В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Локомотиву» засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК «Локомотив» Лига сообщит дополнительно. Также есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведённых ХК «Локомотив» и лабораторией КХЛ», — было сказано в вердикте лиги.

Почему у лиги не было иного выбора?

А теперь давайте откатимся на 20 дней назад. 2 сентября, Москва, матч открытия регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом». Главе лиги Морозову задают естественный вопрос: «Что будет делать лига, если в одной из команд произойдёт вспышка коронавируса?».



«На проведённом совещании всем было сказано, что у нас сжатый календарь и всем нужно следить за здоровьем. Видим онлайн результаты тестирований всех игроков. Критической ситуации в лиге нет, чтобы задумываться о переносах. Все могут играть, к тому же есть молодёжные составы и фарм-клубы. В такой ситуации молодые игроки могут получить шанс и зацепиться за него», — сказал тогда Морозов.

Тесты около 30 игроков «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат

Справедливости ради, необходимо отметить, что подозрение на коронавирус выявлено у 30 хоккеистов системы «Локомотива». Но неужели такой сценарий нельзя было заранее предсказать официальным лицам лиги? Зачем же было загонять себя в безвыходную ситуацию, делая такие заявления? В сложившейся ситуации КХЛ и не могла пожалеть ярославскую команду. В противном случае другие клубы получили бы юридическое добро на то, чтобы по собственному усмотрению являться на матчи или не являться. В самом плохом положении тогда бы оказались «Амур» и «Нефтехимик», которые потерпели большое количество поражений, честно отыграв резервными составами на старте чемпионата. На примере ярославцев руководство лиги показало, что закон в КХЛ всё-таки есть. Как есть и двойные стандарты в отношении иностранных клубов, но это правила игры, которые все клубы лиги понимают на берегу. Так происходит и с лимитом на легионеров.