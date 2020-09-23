«Есть голы, а есть магия, которую творит Буре». Одна из лучших шайб в истории НХЛ

Момент из предсезонки, который невозможно забыть. В Америке его крутили по ТВ чуть ли не каждый час.

Один из лучших голов в истории НХЛ не найти в официальной статистике, потому что он был забит в предсезонном матче. Представляете, что нужно было сотворить на льду в обычном товарняке, чтобы об этом вспоминали спустя 20 с лишним лет и включали в различные топы всех времён? В сентябре 1996 года эту магию сотворил Павел Буре.

Универсал Фёдоров и незабываемый Лемье. 15 форвардов НХЛ, по которым мы скучаем Знаменитая «армейская» тройка в полном составе, предшественник эпохи Овечкина в «Вашингтоне» и знаменитый «авианосец» — они тут.

«Есть голы, а есть магия, которую Павел Буре сегодня достал из своей «шляпы-забивалы». Этот момент мы забудем не скоро», — писала одна из газет, покадрово проиллюстрировав сумасшедший гол Буре.

«Творческий полёт» — так была озаглавлена статья в The Province. «Главный тренер «Ванкувера» Том Ренни не будет долго наслаждаться победой. Два очка тут тоже ни при чём. Победа над «Бостоном» была просто генеральной репетицией, возможностью для тренеров сделать какие-то выводы, решить, кого оставлять в основном составе. Всё было скучно до третьего периода, когда «Ванкувер» рассыпался и едва не упустил победу в матче с «Бостоном».

Но разбор этого матча был бы неполным без внимательного изучения творческой красоты, созданной художником редкого таланта Павлом Буре. На трибунах присутствовал экипаж космического шаттла «Колумбия», но это Русская Ракета была выпущена на полной скорости.

«Ванкувер» был в меньшинстве, когда Буре вывел команду вперёд. Эта шайба развеяла все сомнения в том, что он вернулся».

Буре выхватил шайбу из-под носа у замешкавшегося защитника Рэя Бурка, пронёсся по краю площадки, обманул вратаря Скотта Бэйли, коньком послал шайбу себе на клюшку и завёл её в ворота. И всё это на такой скорости, что сразу и не поймёшь, что вообще только что произошло.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Когда после матча Буре спросили, набрал ли он оптимальную форму после операции на правом колене, он рассмеялся: «Ну, шайбу-то я правым коньком прокинул. Мне нравится играть красиво. Я отрабатываю что-нибудь новое на тренировках, а затем использую это во время игры. Да, ты рискуешь, потому что ты выходишь один в один, и если промажешь по шайбе коньком, то даже не сможешь бросить. Шансы – 50 на 50. Три года назад я уже пытался так забить и промазал, тогда все спрашивали, что я вообще собирался сделать».

«Буре не успел на собрание. Я сказал игрокам: «Кому проболтаетесь — вылетите из команды» Железный Майк Кинэн вспоминает истории из его карьеры о Павле Буре и Владиславе Третьяке.

В Северной Америке этот гол крутили едва ли не каждый час, в эфире TSN, например, его назвали «не просто лучшим моментом игрового дня, но лучшим хоккейным моментом года, а то и десятилетия».

«Буре – художник, а лёд – его полотно. В матче с «Бостоном» он представил свой последний шедевр. Буре вернулся в ошеломительной форме. Возможно, это будет его лучший сезон в карьере. Возможно даже, он станет новым лучшим игроком в мире. Эра Гретцки, Мессье и Лемьё подходит к концу, и у нового поколения появляется шанс выйти в авангард. Правда, удивительно, как всего один гениальный гол заставляет нас делать такие смелые прогнозы?» — писал Vancouver Sun.

«Буре во многом опережал своё время, но со своей скоростью он бы доминировал в любую эпоху, даже сегодня. Русская Ракета поразила всех своим голом в ворота «Бостона», — писал в этом году ESPN, поставив эту шайбу на шестое место в списке самых крутых голов в истории НХЛ.

«Вся скамейка рассмеялась, увидев этот гол. Это было прекрасно. Я всегда говорил, что Буре – один из самых захватывающих игроков в НХЛ. Он такие вещи будет весь год исполнять», — говорил партнёр Буре Тревор Линден.

Россиянин пропустил практически весь сезон-1995/1996 из-за разрыва связок правого колена, и к осени 1996-го все в «Ванкувере» успели по нему соскучиться. К несчастью, Буре оставался здоровым только на предсезонке. В первом же матче регулярки он серьёзно повредил шею, потом последовали другие травмы. Он продолжал играть, но не на пике возможностей, а последний месяц сезона пропустил полностью и восстановился только к осени.