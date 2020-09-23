На выход. Ковальчук, Лундквист и другие игроки, которые не вернутся в свои клубы НХЛ

В финале Кубка Стэнли играют «Тампа» с «Далласом», а остальные команды уже вовсю готовятся к новому сезону, договариваются об обменах, избавляются от ненужных игроков, подписывают новичков. Так, Эрик Стаал перешёл из «Миннесоты» в «Баффало», а «Питтсбург» вернул Каспери Капанена из «Торонто». Разбираемся, кто уже провёл последние матчи за свои клубы НХЛ, но их будущее ещё покрыто мраком.

Многолетний капитан «Миннесоты», который отыграл в НХЛ 15 лет, и все за один клуб, на следующий сезон не вернётся, по крайней мере в стан «дикарей». Койву является рекордсменом «Миннесоты» по количеству матчей (1028), очков (709) и передач (504) и вторым снайпером в истории клуба (219), но ему 37 лет, и его роль в команде сузилась до четвёртого звена и хорошей работы на вбрасываниях.



Зимой Койву отказался от идеи обмена, решив остаться с «Миннесотой» до конца. Что будет с его карьерой дальше, пока неясно. После окончания плей-офф («Уайлд» вылетели в квалификационном раунде) он заявил: «Это важное решение, которое я пока не готов принять». Возможно, он продолжит карьеру в НХЛ, возможно, уедет доигрывать в родную Финляндию или вовсе завершит карьеру.

Холтби провёл в «Вашингтоне» всю карьеру, был первым номером команды последние восемь лет, помог «столичным» выиграть Кубок Стэнли в 2018 году, но его время в столице США прошло. Уже в этом сезоне молодой Илья Самсонов показал, что готов сделать шаг вперёд, а если он будет буксовать, логичнее взять ему в помощь надёжного сменщика.



Холтби же слишком дорогой вратарь и в последнее время не слишком стабильный. Да ещё и контракт с Александром Овечкиным надо продлевать, а платёжка не резиновая. Холтби выйдет на рынок свободных агентов.

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби выйдет на рынок свободных агентов

Илья Ковальчук не дал «Вашингтону» то, зачем его приглашали (всего одна передача в плей-офф, да и та в ничего не значащем предварительном раунде), и своей цели выиграть Кубок Стэнли тоже не добился.



Где окажется Ковальчук дальше – большой вопрос. Ещё зимой у него были планы вернуться в «Монреаль», где он смог воспрянуть духом и показывал яркую результативную игру. Но пока никакой информации о желании «Монреаля» вернуть россиянина нет. Тем не менее Ковальчук наверняка захочет остаться в НХЛ, много денег просить не будет, так что шансы найти себе клуб у него ещё есть.

После того, как «Вегас» поступил с Флёри, у него наверняка пропало всякое желание оставаться в «Голден Найтс». Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, который доводил «рыцарей» до финала в дебютном сезоне, полировал лавку в плей-офф, а его агент выкладывал недвусмысленные фотографии, на которых Флёри пронзён мечом с фамилией тренера.



У Флёри есть действующий контракт на следующие два сезона, по условиям которого он может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя менять. Обозреватель The Athletic Роб Росси пишет, что Флёри хочет быть основным вратарём, потому что «ему есть что доказывать, особенно руководству «Вегаса». Работу голкипер точно найдёт.

Агент вратаря Флёри устроил скандал, выложив фото с мечом. «Вегас» без него сыграл на ноль Флёри не в первый раз потерял статус первого номера. Играет хуже сменщика, но говорит о дружбе с ним.

«Питтсбург» в своё время отдал Флёри в «Вегас», рассчитывая на молодого Мюррея, а теперь и он будет искать новую команду. Ещё в регулярном сезоне Мюррей начал проигрывать конкуренцию Тристану Джарри и в плей-офф ничем не помог команде (решающий матч серии с «Монреалем» играл Джарри).



Сейчас «Питтсбург» ищет варианты обмена Мюррея – их много, включая «Эдмонтон», «Колорадо», «Калгари», «Торонто», но пока не удаётся договориться о цене.

Он был Королём Нью-Йорка, но теперь это уже не его трон. В «Рейнджерс» правят Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, и выбраться из-за их спин уже совершенно нереально. Генеральный менеджер Джефф Гортон после плей-офф сказал, что с тремя вратарями клуб в следующий сезон не войдёт. Лундквист стал лишним звеном.



Вероятный сценарий развития ситуации – выкуп последнего года контракта, по которому швед зарабатывает $ 8,5 млн за сезон, либо обмен.

The Hockey News: это неизбежный конец эпохи Лундквиста. Теперь будущее за Шестёркиным

Холл, судя по всему, выйдет на рынок свободных агентов. Он находится в самом расцвете сил, был первым номером драфта НХЛ, выигрывал «Харт Трофи», но за 10-летнюю карьеру в НХЛ играл в плей-офф всего дважды, причём не за самые сильные команды.

Последние годы его хорошо побросало по лиге – из «Эдмонтона» в «Нью-Джерси», оттуда в «Аризону». «Койотс», конечно, пробуют сохранить игрока, но у клуба нет ни одного козыря. Холл хочет стабильности и возможности каждый год бороться за Кубок Стэнли, а «Аризона» то влипает в скандал с незаконным тестированием проспектов и в наказание лишается высоких пиков на драфте, то вынуждена искать замену генеральному менеджеру, а теперь, судя по слухам, распродаёт всех ценных игроков (речь об Оливере Экман-Ларссоне и Дарси Кемпере). Так что для Холла будет логичнее попрощаться с «Аризоной» и перейти в клуб-контендер.

Микаэль Гранлунд

Гранлунд не пришёлся ко двору в «Нэшвилле» — этот сезон стал для него худшим в карьере по части набранных очков, в плей-офф он тоже никак себя не проявил. Финский форвард планирует выйти на рынок свободных агентов. «Мы хотим посмотреть, что нам предложат на рынке. Есть ли шанс вернуться в «Нэшвилл»? Мы не будем переподписывать контракт до открытия рынка», — заявил агент игрока. Гранлунд выступает в центре и в «Миннесоте» набирал по 60-70 очков за сезон, так что варианты трудоустройства у него будут.