Первый матч тренера Ротенберга в КХЛ. Тряс кулаком, заводил команду, но всё же проиграл

2020 год в каком-то роде похож на учителя. Знаете, на такого опытного педагога старой закалки, которого все ученики ненавидят, несмотря на то, что он даёт им жизненно важные знания. 2020 год научил нас чаще мыть руки, ценить простые житейские ценности, типа банального похода на хоккей, но самое главное — он буквально с палкой в руках отучил нас говорить такие слова как «никогда», «невозможно» и «точно».

Летом, после того как КХЛ впервые опубликовала календарь на сезон, в кулуарах шли бурные обсуждения касательно того, что будет с лигой, когда в клубах эпидемия коронавируса пойдёт на второй круг и о том, возможна ли остановки «регулярки». Тогда у многих в ходу была шутка, что чемпионат притормозят сразу же после того, как заболеет первый хоккеист СКА. Смешно или нет — решайте сами. Однако мог ли тогда кто-то представить, что, заболев в сентябре, питерский гигант будет не на лету менять «коронавирусный протокол» под себя и переносить игры, а банально исполнять предписания, выданные лигой на случай эпидемии, играя «молодёжкой»? И кто вообще мог ожидать, что президент «Локомотива» Юрий Яковлев вместе со своим нескончаемым потоком ярославской молодёжи откажется играть против «Куньлуня», выбрав технарь?

Морозов: в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» засчитают технические поражения

Если верить знаменитому мему, то во время карантина каналы Венеции очистились настолько, что туда вернулись дельфины. В КХЛ всё немного по-другому. Незадолго до матча с «Сибирью» у большей части хоккеистов и тренеров СКА появились симптомы коронавируса и команда дружно села на карантин, а тренерский мостик «армейцев» опустел настолько, что на нём неожиданно появился сам глава штаба СКА Роман Ротенберг, обычно наблюдающий все игры из-за стекла или с трибун. И, естественно, взорвал медиапространство.



На самом деле, появление менеджеров на скамейке — явление не из ряда вон выходящее. Спортивный Регламент КХЛ позволяет находиться на скамейке во время матча сразу восьми официальным лицам, и при этом не содержит оговорок о том, что ими должны быть исключительно тренеры и технический персонал. Долгое время на тренерском помосте можно было лицезреть не Ротенберга, а бывшего вице-президента «Магнитки» Геннадия Величкина, частенько вносившего себя в заявку на матч, но старавшегося на ней не отсвечивать.

Фото: Владимир Беззубов

Если честно, то появление Ротенберга в другом амплуа было делом времени. Достаточно вспомнить, что будучи главой штаба сборной России питерский функционер регулярно выводил на тренировки на различных турнирах неиграющий состав и полноправно занимался вместе со сборниками. Однако мало, кто знает, что год назад первый человек российского хоккея окончил Высшую школу тренеров в омском СибГУФК и получил полноценную корочку тренера, пройдя обучение на курсе вместе с Александром Поповым, Алексеем Красиковым, Кириллом Рассказовым и другими кахаэловцами.

Состав «армейцев» на матч с «Сибирью» получился, действительно, хардкорным. Невероятно быстрым вышел дебют в КХЛ голкипера системы «Виннипега» Михаила Бердина, подписавшего контракт со СКА прямо в день матча. Впервые оказались в заявке основной команды сразу три хоккеиста 2003 года рождения — голкипер Валерий Бринкман, защитник Арсений Коромыслов и нападающий Никита Чибриков. Из первой команде не легли в лазарет только Аалтонен, Морозов, Подколзин, Кузьменко, Ткачёв и Тимкин. В остальном, ростер на игру вышел, как и предполагалось, эмхаэловским.

Фото: ska.ru

А вот с тренерским набором инсайдеры немного промахнулись. Нет, Ротенберг на скамейке появился. Однако рядом с ним не оказалось иностранных методистов Ларса Юханссона и Даниэля Бохнера, а исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Брагина Андрей Козырев. Примечательно, что на игру Ротенберг вышел с наушником, заводил команду и держал связь с аналитическим отделом. Помогать же Козыреву отрядили главного тренера питерской «молодёжки» Льва Бердического, его ассистента Альберта Лещёва и тренера вратарей Рашида Давыдова.



Забавно, что в официальной заявке Ротенберг, как глава штаба, оказался выше Козырева.

Стоит ли объяснять, что «Сибирь» практически в оптимальном составе постаралась начать матч с позиции силы. Однако огромного игрового преимущества у новосибирцев не было. Напротив, с шайбой куда интереснее смотрелась армейская молодёжь и пережившие коронавирус лидеры СКА. Первый гол в матче получился всё-таки новосибирским. Ефим Гуркин делал от синей диагональ на дальнюю штангу, но шайба по пути нашла конёк 18-летнего Марата Хуснутдинова и Михаил Бердин не сумел среагировать на рикошет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Впрочем, уже через несколько минут новосибирцы наказали сами себя и пропустили в большинстве. Финн Юрки Йокипакка обрезался на чужой синей линии и позволил убежать «1 в 0» не самому быстрому Евгению Тимкину, которому только с помощью откровенного зацепа помешал бросить Микаэль



Руохомаа. Иван Морозов хладнокровно реализовал буллит и заставил Романа Ротенберга дать всю волю эмоциям и победно потрясти кулаком. В своём же большинстве питерцы генерировали намного больше опасных моментов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во втором периоде обескровленный СКА моментами откровенно возил «Сибирь» и только благодаря Харри Сятери гости оставались на плаву. Питерцы перебрасывали сибиряков, заставляли удаляться, но к своим немногим моментам команда Заварухина во втором периоде отнеслась очень бережно. В середине периода вторую шайбу «Сибири» соорудили Гуркин и Чесалин. В концовке периода Арсений Бринкман непозволительно ошибся на выходе из зоны и лучший снайпер гостей финн Юусо Пуустинен обокрал питерского воспитанника и с кистей расстрелял Бердина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Третий период получился достаточно скупым на события. «Сибирь» игру выровняла, но за четвёртой шайбой особо не летела. Лидеры СКА, на которых выпала огромная нагрузка, подсели, а эмхаэловцы вскрыть безупречного игравшего Сятери своими силами не могли. За пять минут до конца защитник гостей Константин Алексеев набросил от синей на пятак и подставивший клюшку Пуустинен оформил дубль и установил окончательный счёт 4:1 в пользу «Сибири», которая одержала победу в Санкт-Петербурге впервые с 2013 года.

«Роман Борисович сегодня помогал нам на скамейке. Были и ещё новые тренеры Мы ищем возможности усиления тренерского штаба. Роль Романа Ротенберга была в том, что он корректировал игру, у нас есть аналитический отдел, который передавал ему корректировки. Он был вовлечен в работу тренерского штаба. Но предматчевую установку команде давал я», — именно так прокомментировал вовлечённость в управление командой Андрей Козырев.



Дебютный матч в своей недолгой тренерской карьере Роман Ротенберг проиграл, но за своих молодых пацанов ему вряд ли было стыдно. И что-то подсказывает, что это не последний матч для него в новом амплуа.