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«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 2:5 — обзор матча НХЛ, видео лучших моментов, 24 сентября 2020

Максим Замятин
У Кучерова уже 30 очков в плей-офф! Не щадит Худобина и ведёт «Тампу» к Кубку Стэнли
Кучеров с партнёрами снова был неудержим, а Худобина впервые заменили.
Хоккей / НХЛ 0

«Я уверен, что в какой-то момент финальной серии Стивен Стэмкос появится на площадке», — говорил наставник «Далласа» Рик Боунесс о перспективах возвращения капитана соперника, который в нынешнем плей-офф ещё ни разу не сыграл. Боунессу, который несколько лет работал в «Тампе», и того же Стэмкоса знает очень хорошо, в этом плане можно было доверять, тем более, что из стана «Лайтнинг» никаких ответов кроме «как только он вернётся, то вы всё узнаете», добиться было невозможно.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Так или иначе, но бедовый капитан «молний» всё же дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли — трофея, на котором бы не было его фамилии, если бы команда выиграла, а он всю дорогу так и просидел в запасе. Стэмкос вышел (он был заявлен на правом фланге четвёртого звена!), сыграл здорово, но главными героями всё равно стали Кучеров, Палат и Пойнт.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
24 сентября 2020, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 05:33' (5x5)   0:2 Стэмкос (Хедман, Рутта) – 06:58' (5x5)   1:2 Дикинсон (Хинц) – 11:19' (4x5)   1:3 Хедман (Чирелли, Палат) – 20:54' (5x4)   1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 32:02' (5x5)   1:5 Палат (Пойнт, Шаттенкирк) – 38:55' (5x5)   2:5 Хейсканен (Павелски, Кольяно) – 46:49' (5x5)

А началось всё с подарка, который «звёзды» сделали для соперника, а точнее, для Никиты Кучерова. Лучший бомбардир плей-офф уже на шестой минуте получил роскошный пас от завалившегося на лёд лучшего защитника «Старз» Миро Хейсканена, вышел один на один и не оставил шансов Антону Худобину.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир

Полторы минуты спустя забил Стэмкос, сделав это своим первым броском в плей-офф. Оборона техасцев снова сыграла не лучшим образом, дав форварду пройти по правому флангу, а кистевой бросок капитана «молний» не утратил резкости и точности за месяцы вынужденного простоя.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Даллас» в два раза перебросал «Тампу» в первом периоде, но забить смог лишь однажды, да и то, когда играл в меньшинстве. «Молнии» с какой-то ленцой и нежеланием отрабатывать назад встретили неожиданный перехват шайбы хоккеистами «Старз», что дало возможность центрфорварду Джейсону Дикинсону выстрелить в касание и сократить дефицит в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Во второй двадцатиминутке «Тампа» ураганом прошлась по сопернику, не пощадив Худобина, в створ ворот которого был сделан 21 бросок. У «Далласа» мало что получалось в деле организации комбинационной игры, а одним из тех, для кого матч стал особенно неудачным, стал Александр Радулов. Россиянин получил малый штраф перед самым окончанием первого периода, зацепив клюшкой Блейка Коулмана — это удаление было реализовано шведским гигантом Виктором Хедманом, который добрался до отметки в 10 кубковых голов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В середине второго периода Кучеров и Брейден Пойнт организовали «вкусную» контратаку и забили четвёртый гол своей команды, а когда отличился и третий форвард ведущей тройки «молний» Ондржей Палат, стало окончательно ясно, что «звёздам» нечего противопоставить сопернику. На третий период Рик Боунесс решил заменить Антона Худобина, которого трудно было винить в пропущенных голах и выпустить 21-летнего Джейка Эттингера, для которого это был карьерный дебют в розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Два очка, набранных Никитой Кучеровым, позволили россиянину добраться до отметки в 30 (7+23) баллов в нынешнем плей-офф, и Кучеров остаётся лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Тампа» сделала второй шаг к завоеванию заветного трофея (2-1 в серии), и, похоже, нанесла серьёзный удар по психологическому состоянию оппонентов, которые в третьем периоде сбились на стычки и грубость.

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