«Кучеров сыграл как лучший игрок в мире». Гол и передача россиянина стали украшением матча

Возвращение в строй капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса в третьем матче финала Кубка Стэнли, по мнению многих хоккеистов «Лайтнинг», вдохновило команду на активную игру. А самого Стэмкоса вдохновил Никита Кучеров, который набрал очередные очки, организовав два гола своей команды.
«Стэмкос был важен, но шоу сделали другие»
«Думаю, что Кучеров очень здорово сказал после второго матча — мы здесь не ради личной статистики и установления рекордов. Мы здесь ради одной цели — чтобы выиграть Кубок Стэнли», — сказал Виктор Хедман, который стал третьим защитником после Пола Коффи и Брайана Лича, кто смог добраться до отметки в 10 голов за один плей-офф.
«Кучеров сыграл как лучший игрок в мире. В этом плей-офф он действительно играет как лучший игрок в мире. Что касается меня, то я был просто счастлив выйти на лёд после долгого перерыва и оказать хоть какое-то влияние на игру. Я видел, как наши ребята хотят достичь нашу общую цель. Я хотел играть как можно больше. Была проблема, над которой я работал. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Стэмкос, которому аплодировала вся скамейка запасных «Тампы» после его заброшенной шайбы.
«Возвращение Стэмкоса было большим событием, это был доминирующий фактор в начале матча, но шоу сделали другие хоккеисты «Лайтнинг». В первую очередь это Никита Кучеров, набравший два очка и забивший первый гол. Кучеров и Пойнт снова доминировали, а Виктор Хедман проводит плей-офф, достойный «Конн Смайт Трофи». Что же до Стэмкоса, то его статус по-прежнему будет сюжетом детектива. Его игра была короткой — он отыграл всего 2 минуты и 47 секунд. Ни во втором, ни в третьем периодах он не сыграл», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.
Журналисты из Тампы, пристально следящие за своей командой, констатировали, что «Даллас» так же, как и во втором матче финала, пытался вывести Никиту Кучерова из себя за счёт максимально жёсткой игры против российского форварда. Примечательно, что в деле силового воздействия на Кучерова отметился даже Александр Радулов, который в третьей игре схлопотал два малых штрафа.
«Они всё ещё пытаются вывести Кучерова из игры при помощи жёстких приёмов, но в третьем матче «Далласу» это так же не удалось, как и во втором. Радулов ударил его в начале матча, когда тот выскочил из угла зоны. Вскоре после этого Хейсканен совершил потерю шайбы, отправив Кучерова один на один с Худобиным. Никита в таких ситуациях не промахиватся.
Брейден Пойнт, как и Кучеров, заставил оппонентов заплатить даже за малейшую ошибку. Они вдвоём сделали результат в третьем периоде, когда у «Далласа» получилась плохая смена и потеря шайбы в средней зоне. Пойнт забил и мог никуда не торопиться после передачи Кучерова», — отметил автор Tampa Bay Times Фрэнк Пастор.
Кучеров и флаг СССР
Это был третий матч плей-офф, в котором каждый из трёх форвардов первого звена «Тампы» — Кучеров, Пойнт и Палат — отметился заброшенной шайбой. Кучеров продолжает возглавлять список бомбардиров (30 очков), Пойнт — спор снайперов (11 голов), а у Виктора Хедмана и Палата по 10 заброшенных шайб, что делает «Лайтнинг» лишь третьей командой за 20 лет, в которой три хоккеиста достигли двузначных цифр в розыгрыше Кубка Стэнли.
Крайне интересными комментариями с упоминаниями имени Кучерова отметились и болельщики в социальных сетях. Так, пользователь с непроизносимым никнеймом arndtjc следующим образом прокомментировал сообщение в официальном «твиттере» «Далласа», что матч завершился со счётом 2:5. «Ваша команда — грязная помойка и мусор. Возможно, это сработало с «Вегасом» и «Колорадо», но не с «Тампой», — написал болельщик, а к этим словам прикрепил удивительное видео с портретом Кучерова, развевающимся за ним флагом СССР и играющим советским гимном. «Никита родился уже после того, как Советского Союза не стало. Поменяйте флаг, и всё будет отлично», — добавил пользователь Rays The Cup Bolts.
Посмотреть эту переписку можно в «Твиттере»
К слову, нельзя исключать, что в каком-то из ближайших матчей финальной серии в составе «Далласа» появится на льду травмированный голкипер Бен Бишоп. По информации The Athletic, Бишоп, который уступил в нынешнем плей-офф место первого номера Антону Худобину, участвовал в ледовом занятии в среду вечером. По свидетельству очевидцев, Бишоп хорошо себя чувствует и может оказаться достаточно здоровым для того, чтобы стать сюрпризом для «молний». Если учесть, что матчи номер 4 и 5 в финальной серии играются с крайне небольшим временным интервалом, то появление Бишопа может иметь смысл, а Худобин получит возможность отдохнуть от колоссальной нагрузки.
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