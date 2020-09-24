«Кучеров сыграл как лучший игрок в мире». Гол и передача россиянина стали украшением матча

Возвращение в строй капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса в третьем матче финала Кубка Стэнли, по мнению многих хоккеистов «Лайтнинг», вдохновило команду на активную игру. А самого Стэмкоса вдохновил Никита Кучеров, который набрал очередные очки, организовав два гола своей команды.

«Стэмкос был важен, но шоу сделали другие»

«Думаю, что Кучеров очень здорово сказал после второго матча — мы здесь не ради личной статистики и установления рекордов. Мы здесь ради одной цели — чтобы выиграть Кубок Стэнли», — сказал Виктор Хедман, который стал третьим защитником после Пола Коффи и Брайана Лича, кто смог добраться до отметки в 10 голов за один плей-офф.

«Кучеров сыграл как лучший игрок в мире. В этом плей-офф он действительно играет как лучший игрок в мире. Что касается меня, то я был просто счастлив выйти на лёд после долгого перерыва и оказать хоть какое-то влияние на игру. Я видел, как наши ребята хотят достичь нашу общую цель. Я хотел играть как можно больше. Была проблема, над которой я работал. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Стэмкос, которому аплодировала вся скамейка запасных «Тампы» после его заброшенной шайбы.

«Возвращение Стэмкоса было большим событием, это был доминирующий фактор в начале матча, но шоу сделали другие хоккеисты «Лайтнинг». В первую очередь это Никита Кучеров, набравший два очка и забивший первый гол. Кучеров и Пойнт снова доминировали, а Виктор Хедман проводит плей-офф, достойный «Конн Смайт Трофи». Что же до Стэмкоса, то его статус по-прежнему будет сюжетом детектива. Его игра была короткой — он отыграл всего 2 минуты и 47 секунд. Ни во втором, ни в третьем периодах он не сыграл», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.

У Кучерова уже 30 очков в плей-офф! Не щадит Худобина и ведёт «Тампу» к Кубку Стэнли Кучеров с партнёрами снова был неудержим, а Худобина впервые заменили.

Журналисты из Тампы, пристально следящие за своей командой, констатировали, что «Даллас» так же, как и во втором матче финала, пытался вывести Никиту Кучерова из себя за счёт максимально жёсткой игры против российского форварда. Примечательно, что в деле силового воздействия на Кучерова отметился даже Александр Радулов, который в третьей игре схлопотал два малых штрафа.

«Они всё ещё пытаются вывести Кучерова из игры при помощи жёстких приёмов, но в третьем матче «Далласу» это так же не удалось, как и во втором. Радулов ударил его в начале матча, когда тот выскочил из угла зоны. Вскоре после этого Хейсканен совершил потерю шайбы, отправив Кучерова один на один с Худобиным. Никита в таких ситуациях не промахиватся.

Брейден Пойнт, как и Кучеров, заставил оппонентов заплатить даже за малейшую ошибку. Они вдвоём сделали результат в третьем периоде, когда у «Далласа» получилась плохая смена и потеря шайбы в средней зоне. Пойнт забил и мог никуда не торопиться после передачи Кучерова», — отметил автор Tampa Bay Times Фрэнк Пастор.

Кучеров и флаг СССР

Это был третий матч плей-офф, в котором каждый из трёх форвардов первого звена «Тампы» — Кучеров, Пойнт и Палат — отметился заброшенной шайбой. Кучеров продолжает возглавлять список бомбардиров (30 очков), Пойнт — спор снайперов (11 голов), а у Виктора Хедмана и Палата по 10 заброшенных шайб, что делает «Лайтнинг» лишь третьей командой за 20 лет, в которой три хоккеиста достигли двузначных цифр в розыгрыше Кубка Стэнли.

Стэмкос вернулся спустя полгода, но лишь на три минуты. Зато успел забить крутой гол Капитан «молний» ещё не готов играть, но его присутствие на скамейке важно для команды.

Крайне интересными комментариями с упоминаниями имени Кучерова отметились и болельщики в социальных сетях. Так, пользователь с непроизносимым никнеймом arndtjc следующим образом прокомментировал сообщение в официальном «твиттере» «Далласа», что матч завершился со счётом 2:5. «Ваша команда — грязная помойка и мусор. Возможно, это сработало с «Вегасом» и «Колорадо», но не с «Тампой», — написал болельщик, а к этим словам прикрепил удивительное видео с портретом Кучерова, развевающимся за ним флагом СССР и играющим советским гимном. «Никита родился уже после того, как Советского Союза не стало. Поменяйте флаг, и всё будет отлично», — добавил пользователь Rays The Cup Bolts.

Посмотреть эту переписку можно в «Твиттере»

К слову, нельзя исключать, что в каком-то из ближайших матчей финальной серии в составе «Далласа» появится на льду травмированный голкипер Бен Бишоп. По информации The Athletic, Бишоп, который уступил в нынешнем плей-офф место первого номера Антону Худобину, участвовал в ледовом занятии в среду вечером. По свидетельству очевидцев, Бишоп хорошо себя чувствует и может оказаться достаточно здоровым для того, чтобы стать сюрпризом для «молний». Если учесть, что матчи номер 4 и 5 в финальной серии играются с крайне небольшим временным интервалом, то появление Бишопа может иметь смысл, а Худобин получит возможность отдохнуть от колоссальной нагрузки.