Всё для «Далласа» идёт наперекосяк. Хватит ли сил биться дальше с совершенной «Тампой»?

«Это всего лишь одна игра, мы будем в порядке. Мы не собираемся паниковать», — сказал нападающий Джейсон Дикинсон после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли. Действительно, «Даллас» — не так команда, которая будет паниковать. Это взрослые опытные мужики, которые всякое видели в хоккее.

Но третий матч – тот случай, когда всё пошло наперекосяк. Миро Хейсканен, который непринуждённо уворачивался от соперников на протяжении всего плей-офф, упал и отдал передачу точно на клюшку Никите Кучерову. Такие подарки лучший бомбардир плей-офф не разбазаривает. Эса Линделл не смог прижать Стивена Стэмкоса к борту, тот прорвался к воротам Худобина и забил. А Стэмкос, вообще-то, не играл больше полугода и до сих пор не готов рубиться на полную мощь.

«Кучеров сыграл как лучший игрок в мире». Гол и передача россиянина стали украшением матча А сказка Худобина скоро может завершиться — Бишоп близок к выздоровлению.

Антон Худобин, который после первого матча финала выглядел одним из главных фаворитов на «Конн Смайт Трофи», под давлением «Тампы» обнажил свое слабое место. Четыре из пяти голов сегодня «молнии» забили броском со стороны блина. Да, там ещё были разрезающие передачи, и никакая игра «звёзд» в обороне, но конвейер фантастических спасений Худобина застопорился.

Оборона – одна из визитных карточек «Далласа», но «Тампа» поставила её в тупик. Они словно не понимали, что надо делать, куда бежать, кого закрывать. «Мы потеряли свою командную игру, энергию, фокус. Когда это происходит, такая команда как «Тампа» выставит тебя не в лучшем свете. Мы сами виноваты, подарили им первые четыре гола», — сказал тренер «Далласа» Рик Боунесс.

Худобин — новая версия Тима Томаса? 9 лет назад в плей-офф НХЛ уже была похожая история Томас был уникум, путь которого трудно повторить. Но Худобин заслужил это сравнение с легендой.

Атака – то же самое. В предыдущих раундах, когда замолкали лидеры, на первый план выходили неожиданные герои – Хэнли, Кивиранта, Олексяк. Сегодня «Даллас» сдулся после первой же ошибки, а со второго периода присутствовал на льду разве что формально. И теперь звёздные «звёзды» уже не могут себе позволить кататься вхолостую. Тому же Стэмкосу хватило пары смен, чтобы забить. Тайлер Сегин не забивает почти месяц, у Гурьянова – одна шайба за последние два с половиной раунда, у Радулова пять матчей без голов, у Бенна – ни одного очка в финале. «Мы даём им игровое время, выпускаем их как можно чаще, чтобы помочь им разыграться. Лидеры сами должны разобраться, как играть более эффективно, это их задача», — сказал Боунесс.

Вместо попыток отыграться они нервничали, хватали удаления, сами себе стреляли в ногу. Александр Радулов бежал делать силовой приём и со всего размаху влетел в борт. Матч он не доиграл. Денис Гурьянов получил шайбу в лицо, сидя на скамейке. Шайбу выбрасывал из зоны его партнёр. Гурьянов тоже не доиграл матч, но до конца оставалось всего пара минут, так что это не должно стать проблемой.

И да, пока действительно для паники нет поводов. 1-2 – это не 0-3, побеждай в четвёртом матче, и равновесие восстановлено. Но как это сделать? Первый матч взяли на свежести – «Даллас» укатал «Вегас» за пять матчей и получил долгожданную передышку, пока «Тампа» рубилась с «Айлендерс», а потом в спешке собирала вещи и летела из Торонто в Эдмонтон.

Во втором матче силы были уже равны, и «Далласу» этого уже не хватило. В третьем матче – вообще ничего не было, ни «Далласа», ни сил, ни крепких нервов. «Не знаю, что случилось», — сказал Антон Худобин, который третий период досматривал со скамейки.

Пик Худобина и шанс жизни Радулова. За счёт чего «Даллас» может выиграть Кубок Стэнли А также «ракетные» броски Дениса Гурьянова, талант Миро Хейсканена и последний шанс в карьере Джо Павелски.

Случилась «Тампа». Это не «Калгари», чья оборона рассыпается, как соломенный домин Ниф-Нифа, стоит чуть дунуть. И не «Колорадо», который предлагал весёлый открытый хоккей. И не «Вегас», который хоть и давил, пыжился, но не мог забить. Это «Тампа» — цельная, совершенная команда, у которой есть Хедман и вообще с обороной полный порядок. А если что, на последнем рубеже дежурит один лучших вратарей мира, сертифицированный «Везиной». И такое нападение, что даже Стэмкос там не особенно и нужен. И здоровые лбы в третьем-четвёртом звене, которые готовы помериться силушкой с кем угодно, а затем и забить.

Против такой команды надо собираться, как на последний бой. Не выключаться ни на секунду и биться, как будто от этого зависит твоя жизнь. Тогда шансы будут. «Это мясорубка, и сегодня она нас настигла. Ребята допускали в голове ошибки, которые обычно не допускают. Бывает, что ты полностью готов ментально, а бывает, что нет», — сказал Боунесс.

«Даллас», как и «Тампа», в этом финале не случайно (случайно три раунда не пройдёшь). Вопрос в том, хватит ли «Далласу» времени до четвёртого матча, чтобы внутренне собраться. Ведь всё же было – и Худобин, и оборона, и огненный Радулов, и целеустремлённый Бенн. Они потенциально всё могут и всё умеют, и теперь вопрос жизни и смерти суметь и смочь всем одновременно и прямо сейчас. Тогда это будет настоящая серия, ноздря к ноздре, на каждом сантиметре площадки. А нет, так всё может закончиться уже на этой неделе.