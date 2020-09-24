Кто из безработных ещё не потерял надежду. 10 хоккеистов, готовых усилить клубы КХЛ

В КХЛ из-за пандемии коронавируса продолжают переносить матчи, а некоторые команды в результате большого числа заболевших вынуждены играть молодёжным составом или получать о технических поражениях. В этой связи больше шансов трудоустроиться получают хоккеисты, которые по-прежнему находятся без работы. Рассказываем об игроках, готовых усилить команды Континентальной лиги. Речь только о неограниченно свободных агентах. К таковым, например, не относится защитник Никита Нестеров. У него тоже нет контракта, но права в КХЛ на Нестерова принадлежат ЦСКА. Не будем упоминать и про ветеранов. О них мы рассказывали отдельно.

В возрасте и без контрактов. Топ российских игроков КХЛ, которые могут завершить карьеру Среди них много чемпионов мира и обладателей Кубка Гагарина.

в. Игорь Сапрыкин, 28 лет

Единственным клубом Сапрыкина в системе КХЛ был подмосковный «Витязь». Там Игорь проявил себя неплохо, дорос до основы, но места в составе на сезон-2020/2021 воспитаннику «Крыльев Советов» не нашли. Сапрыкин не привык менять команды. Возможно, именно поэтому возникли сложности с поиском нового клуба. Сам по себе Сапрыкин голкипер обученный и готовый усилить клуб Континентальной лиги. Например, в качестве бэкапа.

з. Вячеслав Войнов, 30 лет

Войнов – защитник топ-уровня. При желании Вячеслав давно нашёл бы себе работу, однако всё упирается в несколько факторов. Войнов хочет вернуться в НХЛ, притом что там на него наложен 41 матч дисквалификации. К тому же непонятно, когда за океаном начнётся новый сезон. В КХЛ в условиях жёсткого потолка зарплат Войнова потянет далеко не каждый клуб, да и сам Слава вместе с семьёй вряд ли полетит дальше Москвы или Питера.

Два звёздных русских защитника без контракта. Что делать Войнову и Нестерову? У каждого из них свои проблемы. Решить их будет сложно.

з. Иван Вишневский, 32 года

Вишневский мог оказаться в Нижнекамске и даже был приглашён в «Нефтехимик» на просмотровый контракт. Но в итоге стороны не договорились о финансовых условиях сделки. Вишневский по-прежнему в активном поиске команды. Последней на сегодня командой Ивана в КХЛ стал «Спартак», но Олег Знарок отказался от услуг игрока обороны. Как видим, сейчас у спартаковцев серьёзные проблемы в защите.

з. Зият Пайгин, 25 лет

Перед стартом сезона с Пайгиным расторгли контракт в «Локомотиве», чтобы потом не платить неустойку в 50% от суммы контракта. Увы, но карьера у талантливого и габаритного игрока идёт как-то скомканно. Идеальные варианты для Пайгина – клубы вроде «Сочи» или «Нефтехимика», где он выглядел отлично. Пробиться в состав «Ак Барса» и «Локомотива» Зияту было сложно. Сейчас игрок находится в самом расцвете сил. Он однозначно добавит мощи командам, испытывающим проблемы с кадрами. Всё будет зависеть от денежного фактора и возможности уместить игрока в потолок зарплат.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

з. Никита Пивцакин, 29 лет

После обмена из «Авангарда» в магнитогорский «Металлург» карьера у Пивцакина покатилась по наклонной. На Урале у игрока обороны не пошло, контракт с ним ожидаемо не продлили. Никита проходил просмотр в «Куньлуне», но и там от игрока отказались. Странно, что услугами хоккеиста до сих пор никто всерьёз не заинтересовался. Погоды в клубе-середняке Никита точно не испортит.

н. Константин Глазачев, 35 лет

Глазачев, несмотря на частые травмы, не собирается завершать карьеру. Силы играть у Константина по-прежнему есть. В прошлом сезоне форвард был капитаном «Адмирала», играл результативно и являлся душой коллектива. Глазачев обладает хорошими человеческими качествами, что для команды крайне важно. При этом он не рассчитывает на какие-то заоблачные условия. Нападающий готов сорваться в любой клуб по первому же зову.

н. Максим Майоров, 31 год

Вернувшись из Северной Америки, Майоров провёл классные сезоны в подмосковном «Атланте» и «Салавате Юлаеве». Сыграв за уфимцев в том числе и в прошлом сезоне, нападающий остался без работы. Максим – техничный форвард, обладающий всеми необходимым для нападающего навыками. Вот только скорость с годами стала меньше.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Дмитрий Марковин, 25 лет

Марковину нужно серьёзно покопаться в себе. Сперва от Дмитрия отказались в Череповце, притом что его давний товарищ и партнёр Александр Петунин закрепился в составе. Затем Марковина взяли в «Куньлунь», за который нападающий успел провести пять матчей, но был изгнан с нулём набранных очков. С таким отношением к делу найти серьёзную работу форварду будет проблематично.

н. Денис Мосалёв, 34 года

Нынешний сезон Мосалёв должен был начать в составе «Сочи», но южане взяли курс на омоложение, расторгнув контракт с опытным форвардом. Представители Дениса предлагали игрока в несколько команд КХЛ, получив отказ на старте сезона. Теперь, учитывая серьёзные потери у некоторых клубов, вполне можно рассчитывать на трудоустройство.

н. Игорь Макаров, 33 года

Муж известной теледивы Леры Кудрявцевой никогда не обладал снайперским талантом, зато побороться, сыграть в тело, отработать в меньшинстве Игорь всегда умел. Для этой роли в прошлом сезоне его брали сначала в «Авангард», а затем и в «Сибирь». Однако за омичей Макаров провёл лишь один матч, а за новосибирцев – два в плей-офф. Сейчас Игорь без клуба, но рук не опускает. Опять же чем не усиление для команд, потерявших из-за болезни половину состава? Главное договориться по деньгам.