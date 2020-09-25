«Ты тоже подкаблучник». Как звёзды спорта и шоу-бизнеса гуляли на дне рождения Овечкина

17 сентября лучшему снайперу среди российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги Александру Овечкину исполнилось 35 лет. В нынешнем сезоне его «Вашингтон Кэпиталз» неудачно выступил в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс». В следующем сезоне Александра ждёт работа под руководством нового главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта, но это дело будущего, причём не самого близкого. Ведь все мы знаем непростую ситуацию с датой старта нового сезона в североамериканской лиге.

Найти контакт с Овечкиным или надеть голову быка. Каким будет «Вашингтон» Лавиолетта При новом тренере Евгений Кузнецов может «попасть под раздачу». А может заиграть феноменально.

А в настоящем Овечкин закатил яркую вечеринку в Москве по случаю своего дня рождения. Для гостей праздника подготовили мощную программу. Мероприятие началось с видео о карьере Ови и его личной жизни, а затем в зал эффектно вошёл сам именинник. Среди гостей были замечены многие известные спортсмены и звёзды российского шоу-бизнеса. Не могли не посетить вечеринку партнёры Овечкина по «Вашингтону» нападающий Илья Ковальчук и защитник Дмитрий Орлов. Почтил вечер своим вниманием нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Малкина

Бывший форвард «Вашингтона» Дмитрий Яшкин, выступающий в настоящее время в КХЛ за московское «Динамо», также успел попасть на мероприятие. Не обошлось на тусовке и без футболистов Андрея Воронина и Александра Самедова, а также без звёздной пары Евгения Плющенко с Яной Рудковской, в последнее время мощно разрывающих информационное пространство в фигурном катании.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Ковальчука

Жена капитана «Кэпиталз» Анастасия объяснила, почему прославленный хоккеист хотел отметить день рождения именно в столице России, и поблагодарила родителей мужа за его воспитание. «Я знаю, как долго ты ждал этого дня, потому что хотел отпраздновать его среди своих друзей и близких. Ты действительно достоин этого. Человек с неограниченной душой. Хочу сказать спасибо твоим родителям, что они воспитали тебя таким и вложили все эти качества», – сказала Настя, обращаясь к своему мужу.

Ещё один партнёр Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов поздравил соотечественника с помощью видеообращения. «Чтобы родители всегда были здоровы и счастливы. В принципе остальное у тебя всё есть. Следите за Орлом там», – пожелал Евгений Александру, не забыв упомянуть и защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова.

После чего с главным тостом вечера выступил Малкин. Помните, сколько разговоров ходило о непростых взаимоотношениях двух звёзд российского хоккея. Но в середине четвёртого десятка Александру и Евгению уже нечего делить, и теперь они всё чаще вспоминают былые времена.



«Я сидел и вспомнил одну историю, которую ты, наверное, не помнишь. Сейчас будет немного хоккейного жаргона. Кто-то не поймёт, но главное, чтобы Ови понял. Нам было то ли 16, то ли 17 лет, и мы вроде бы играли юниорском чемпионате мира в Ярославле. Мы тогда были ещё молодые и красивые. Ну я по крайней мере.



В общем, играли мы тогда в одном звене. Первое вбрасывание, которое я как обычно проиграл, и дальше краем глаза вижу, как слева ракета бежит в угол, убивает защитника соперника, скидывает шайбу нашему защитнику, и дальше Ови уже на пятаке, борется с другим соперником, что-то пихает судье, а я стою на одно месте и движения ещё сделать не успел. И тогда я понял, какой огонь горит внутри этого человека. Сейчас ему 35 лет, и совершенно ничего не изменилось. Желаю, чтобы этот огонь горел в тебе всегда», – ударился в ностальгию Малкин

Было время, когда Овечкин и Малкин феерили в связке. Потом их считали несовместимыми Окончательно их развели после провальной Олимпиады в Сочи.

Далее Ковальчук выступил с не менее яркой речью по своему содержанию, назвав Александра и себя заодно подкаблучниками. «Все мы подкаблучники, поэтому всем женщинам респект. Мы вас очень любим. И этот человек справа тоже подкаблучник», – сказал Ковальчук.

В завершении вечера Саша стал станцевал с мамой Татьяной Николаевной под живое исполнение песни «С днём рождения, мама!» от Дмитрия Маликова. А закончилось всё качанием Овечкина на руках и поеданием торта в форме Кубка Стэнли.