«Стал первым вратарём в «Салавате» и поймал звезду». Каким игроком был отец Василевского

Один из лучших голкиперов мира, лидер «Тампы» и, возможно, будущий обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский – представитель настоящей хоккейной династии и вратарь во втором поколении. Родной брат Большого Кота, Алексей Василевский, выступает за «Автомобилист» в КХЛ, а отец Андрея – бывший голкипер.



Андрей Леонидович не сделал блестящую игровую карьеру, зато преуспел на тренерском и отцовском поприще. Он воспитал великолепного сына-голкипера и на протяжении долгих лет работал с молодыми вратарями уфимской хоккейной школы. Но всё же в конце 80-х и в 90-е годы Василевский был не последним хоккеистом в нашей стране. Давайте вспомним, каким игроком был Василевский-старший.

«Я вам мужика нашёл, будет ворота защищать»

Андрей Леонидович Василевский родился в Уфе летом 1966 года в спортивной семье. Его мама занималась лёгкой атлетикой и акробатикой, отец играл в хоккей и футбол. Но оба родителя не являлись профессиональными спортсменами, так как имели физический недостаток – глухоту.



В хоккей Василевский стал играть с 6-7 лет. С друзьями заливал лёд во дворе, делал борта из сугробов и пропадал на этой импровизированной коробке. Мальчик так поднаторел на любительском уровне, что вскоре попал в команду своего домоуправления в Кировском районе на первенстве города. Там по-спортивному подготовленного, плотного и пышного парня заметил тренер Владимир Иванович Воробьёв. «Он так и сказал ребятам в команде: «Вот я вам мужика нашёл, он будет защищать ворота», — вспоминал Василевский-старший.

«Никогда не мечтал быть вторым вратарём». Кем был и как уезжал в НХЛ Андрей Василевский Второму российскому обладателю «Везины» пришлось вдоволь посидеть в запасе и поиграть за фарм-клуб. И это после золота ЧМ!

Василевский стал заниматься в спортивной школе «Салавата Юлаева», а в марте 1983 года юному голкиперу посчастливилось дебютировать в чемпионате СССР. «Салават Юлаев» в том сезоне играл в Высшей лиге советского хоккея. Уфимцы шли на последнем месте в таблице, зато главный тренер «Салавата» Марат Азаматов ничем не рисковал, вводя в состав совсем молодых хоккеистов. 3 марта 1983-го «Салават» «горел» в Москве «Спартаку», и при счёте 6:0 в пользу красно-белых в третьем периоде на площадке появился Василевский. Андрею на тот момент не исполнилось ещё и 17 лет. «Эта игра, конечно, ничего не решала, я благополучно пропустил два гола, отразил два-три выхода один в ноль, а команда эту встречу проиграла», — вспоминал позднее Андрей Леонидович.

Андрей Василевский-старший Фото: photo.khl.ru

«Почувствовал себя звездой: больше говорил, меньше работал»

Ранний дебют во взрослой команде не помог Василевскому закрепиться в составе родного клуба. С высоты прожитых лет голкипер оценивает себя весьма критически: «Потом у меня было пять лет скитаний — «Салават Юлаев», уфимский «Авангард». Приходили вратари, которые были сильнее меня — Боборыко, Марьин. Ну, я реально был слабее». Долгое время Андрей играл за вторую уфимскую команду «Авангард», выступавшую в третьем по силе дивизионе советского хоккея, и только в 1987 году Василевский стал основным голкипером «Салавата Юлаева». Уфимцы в то время снова опустились в первую лигу, а команду возглавил молодой специалист Сергей Михалёв.

Однако новая роль едва не сыграла злую шутку с карьерой Василевского. По крайней мере вскоре голкиперу пришлось покинуть Уфу. Вот как вспоминает этот жизненный этап сам Андрей Леонидович.



«В 1987-м стал первым вратарём в «Салавате» и на следующий год сдал — «поймал звезду», стал больше говорить, меньше работать. В то же время женился, дочка родилась, нужна была квартира. Ну и Сергей Михайлович Михалёв мне грамотно сказал: «Вот есть Нефтекамск, им надо остаться во второй лиге первенства СССР, там дают квартиру». Ну я и поехал. Там полтора года отыграл. Но язык мой — враг мой. Обменяли меня дальше в Томск. И тут я понял, что дело во мне, пересмотрел свои взгляды. И за два сезона попал в тройку лучших вратарей второй лиги, тогда там играли 54 команды».

«Интерес «Салавата» ко мне практически нулевой». Что было с Василевским до отъезда в НХЛ Шутил, что дебютирует за родной клуб в 40 лет, и хотел выкупить контракт.

Приехал в Тюмень из-за квартиры и нашёл свою команду

Таким образом, Василевскому пришлось перезагружать свою карьеру в нефтекамском «Торпедо»/«Торосе» и томском «Кедре», и лишь в 1992 году 26-летнего голкипера стали замечать клубы посерьёзнее. Андрей Леонидович рассказывал, что им интересовались омский «Авангард», «Салават Юлаев» и «Рубин». В результате Василевский выбрал поездку в Тюмень.



«А Тюмень квартиру гарантировала! Тогда у меня уже вторая семья была, опять квартирный вопрос встал. Поехал в Тюмень. Договаривался на однокомнатную, но тренер увидел, что жена беременная, и сказал: «Что тебе однокомнатная, давай двухкомнатную тебе дадим!». А когда Андрюха родился, трёхкомнатную дали. Тогда отношение было такое, я сам был очень приятно удивлён», — вспоминал Василевский.



«Рубин» стал главной командой в игровой карьере Андрея Леонидовича. В Тюмени голкипер провёл шесть счастливых сезонов, попал с командой в число участников чемпионата Межнациональной хоккейной лиги, а затем зацепил первые сезоны Суперлиги. Собственно, в элите российского хоккея тюменская команда провела всего пять лет, и это время для «Рубина» ассоциируется в том числе и с фамилией Василевского.



«Да, в те времена «Рубин» сверкал по-рубиновски», — вспоминал Андрей Леонидович. Главным достижением тюменцев в ту эпоху стал выход в полуфинал Кубка России в сезоне-1995/1996 – тогда этот турнир проводился отдельно от чемпионата МХЛ. «Рубин» с Василевским в воротах обыграл ярославское «Торпедо», «Спартак», но затем уступил будущему победителю Кубка московскому «Динамо».

Пять лет назад Василевскому удалили тромб. Он стал сильнее и теперь идёт за Кубком Стэнли Для всех это было полной неожиданностью. Сначала ему нельзя было отражать броски, а потом пришлось возвращаться в основу «Тампы» через АХЛ.

Не великий вратарь, но прекрасный отец и тренер

Андрей Василевский-старший играл в том стиле, который бы сейчас назвали старой школой. До конца стоял на ногах, опускаясь на колени только в крайнем случае, далеко выкатывался из ворот, много двигался в «рамке» и смешно страховал ловушку после сейва блином. Так играли многие вратари в 90-е и начале нулевых годов, у которых было не так много экипировки и приходилось брать своё за счёт подвижности и активности.

Великим вратарём Василевский-старший не стал, но в «Рубине» его до сих пор вспоминают тёплым словом. В Тюмени стали заниматься хоккеем и его сыновья – Алексей и Андрей. Причём оба играли на позиции нападающих, а переквалифицировались в защитника и вратаря только когда вслед за отцом переехали в Уфу.



В родной город Василевский вернулся в 1999 году и провёл за «Салават» два сезона в Суперлиге. В той команде выступали знаковые для уфимского хоккея люди – Александр Семак, Андрей Сидякин, Алик Гареев, Николай Цулыгин, а ещё молодые Игорь Волков и Сергей Зиновьев.



Сезон-1999/2000 стал последним для Василевского в качестве основного голкипера на высоком уровне. Затем Андрей Леонидович ещё немного поиграл в Тюмени и Лениногорске, в 2003-м закончил карьеру и сосредоточился на воспитании сыновей-хоккеистов и работе в уфимской СДЮШОР.



Интересно, что Василевский-старший отговаривал Андрея от вратарского ремесла и видел в нём талантливого форварда. Но, безусловно, сейчас Андрей Леонидович счастлив, что всё получилось именно так, и гордится успехами своего сына, который сумел намного превзойти своего отца и по-настоящему прославить уфимскую хоккейную школу на весь мир.