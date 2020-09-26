«Тампа» в шаге от Кубка Стэнли! Всё решило глупое удаление капитана «Далласа» в овертайме

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли многими заокеанскими обозревателями логично считался ключевым для определения исхода всей серии. Во второй и третьей игре «Тампа» смогла заполучить все нити управления финалом в свои руки, а «Даллас» сбился на недисциплинированную игру. Возможность на равных бороться начала ускользать от техасцев, а плюс ко всему, актуальным стал и вратарский вопрос, поскольку для уставшего Антона Худобина было бы непросто играть два матча за два дня.
Худобина не винили за поражения в финале, но отмечали, что серию против «Вегаса» россиянин провёл на невероятно высоком уровне и стал главной причиной попадания «Старз» в финал. «Никто не вернёт «Даллас» в эту серию быстрее, чем Антон», — говорил перед четвёртой встречей обозреватель NBC Sports Адам Грец, добавляя, что многое зависит и от захандрившего первого звена «звёзд».
Началось всё для «Далласа» необычайно здорово — команда Рика Боунесса сумела повести с перевесом в две шайбы, нанеся за первый период только 3 броска в створ. Первым отметился защитник Джон Клингберг, чей бросок со средней дистанции стал откровением для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, а ближе к перерыву отличились и критикуемые лидеры «Далласа». Александр Радулов неплохой передачей запустил по левому флангу Джейми Бенна, тот переадресовал шайбу в центр, где Джо Павелски не сплоховал и забил свой 11-й гол в плей-офф.
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Однако «молнии» не были бы главным претендентом на Кубок Стэнли, если бы дали сопернику оторваться и «засушить» игру. Не успел диктор по стадиону как следует объявить шайбу Павелски, как Брейден Пойнт, получив отменный пас на ход от Ондржея Палата, вышел один на один и не оставил шансов Худобину.
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В начале второго периода у «Старз» сплоховал защитник Джейми Олексяк, который не вовремя «включил Радулова» и получил два удаления подряд. Второй малый штраф реализовал тот же Пойнт, который сравнял счёт и психологическое преимущество на некоторое время перешло на сторону «Лайтнинг».
Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020
В середине второй двадцатиминутки «Даллас» снова вышел вперёд, забив удивительный гол. Удивительным он стал потому, как неудачно сыграла оборона «Тампы» в данном эпизоде: на убежавшем в контратаку Тайлере Сегине висели два защитника, но ни Сергачёв, ни Шаттенкирк не помешали нанести бросок. Василевский не сумел сориентироваться, куда попала шайба после броска с отрицательного угла, а накрыть добивавшего Кори Перри никто из «молний» также никто не успел.
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Отыграться «Тампе» снова удалось в численном преимуществе, но до этого случился великолепный сейв в исполнении Андрея Василевского, который не дал Николасу Каамано снова увеличить перевес «Далласа» до двух шайб. Это «спасение» уфимца вдохновило партнёров и стало настоящим хитом на североамериканском телевидении, где сразу же принялись крутить эффектный момент.
«Невероятные рефлексы продемонстрировал Василевский! На это почти больно смотреть», — восторгались Андреем на NBC Sports.
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После обмена голами в третьем периоде дело дошло до овертайма, где всё решила эффективность спецбригады большинства. Удаление Михаила Сергачёва «Даллас» реализовать не сумел, а вот штраф капитана Джейми Бенна за подножку на Тайлере Джонсоне стал для «звёзд» роковым. «Глупое, «мусорное» удаление», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.
Бросок Кевина Шаттенкирка из правого круга вбрасывания поставил в матче точку, принеся «Тампе» третью победу. До Кубка Стэнли «молниям» остался только один шаг, который может быть сделан уже в воскресенье, поскольку, волей расписания, команды будут играть два дня подряд.
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