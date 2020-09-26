«Тампа» в шаге от Кубка Стэнли! Всё решило глупое удаление капитана «Далласа» в овертайме

Худобин старался как мог, но ничего не сумел сделать. В воскресенье Кубок Стэнли может найти своего обладателя.

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли многими заокеанскими обозревателями логично считался ключевым для определения исхода всей серии. Во второй и третьей игре «Тампа» смогла заполучить все нити управления финалом в свои руки, а «Даллас» сбился на недисциплинированную игру. Возможность на равных бороться начала ускользать от техасцев, а плюс ко всему, актуальным стал и вратарский вопрос, поскольку для уставшего Антона Худобина было бы непросто играть два матча за два дня.

Конец сказки Худобина? Спаренные игры могут лишить «Даллас» шансов на Кубок Стэнли Но Антон уже демонстрировал, что умеет включать режим супермена.

Худобина не винили за поражения в финале, но отмечали, что серию против «Вегаса» россиянин провёл на невероятно высоком уровне и стал главной причиной попадания «Старз» в финал. «Никто не вернёт «Даллас» в эту серию быстрее, чем Антон», — говорил перед четвёртой встречей обозреватель NBC Sports Адам Грец, добавляя, что многое зависит и от захандрившего первого звена «звёзд».

Началось всё для «Далласа» необычайно здорово — команда Рика Боунесса сумела повести с перевесом в две шайбы, нанеся за первый период только 3 броска в створ. Первым отметился защитник Джон Клингберг, чей бросок со средней дистанции стал откровением для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, а ближе к перерыву отличились и критикуемые лидеры «Далласа». Александр Радулов неплохой передачей запустил по левому флангу Джейми Бенна, тот переадресовал шайбу в центр, где Джо Павелски не сплоховал и забил свой 11-й гол в плей-офф.

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Однако «молнии» не были бы главным претендентом на Кубок Стэнли, если бы дали сопернику оторваться и «засушить» игру. Не успел диктор по стадиону как следует объявить шайбу Павелски, как Брейден Пойнт, получив отменный пас на ход от Ондржея Палата, вышел один на один и не оставил шансов Худобину.

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В начале второго периода у «Старз» сплоховал защитник Джейми Олексяк, который не вовремя «включил Радулова» и получил два удаления подряд. Второй малый штраф реализовал тот же Пойнт, который сравнял счёт и психологическое преимущество на некоторое время перешло на сторону «Лайтнинг».

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

В середине второй двадцатиминутки «Даллас» снова вышел вперёд, забив удивительный гол. Удивительным он стал потому, как неудачно сыграла оборона «Тампы» в данном эпизоде: на убежавшем в контратаку Тайлере Сегине висели два защитника, но ни Сергачёв, ни Шаттенкирк не помешали нанести бросок. Василевский не сумел сориентироваться, куда попала шайба после броска с отрицательного угла, а накрыть добивавшего Кори Перри никто из «молний» также никто не успел.

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Отыграться «Тампе» снова удалось в численном преимуществе, но до этого случился великолепный сейв в исполнении Андрея Василевского, который не дал Николасу Каамано снова увеличить перевес «Далласа» до двух шайб. Это «спасение» уфимца вдохновило партнёров и стало настоящим хитом на североамериканском телевидении, где сразу же принялись крутить эффектный момент.



«Невероятные рефлексы продемонстрировал Василевский! На это почти больно смотреть», — восторгались Андреем на NBC Sports.

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После обмена голами в третьем периоде дело дошло до овертайма, где всё решила эффективность спецбригады большинства. Удаление Михаила Сергачёва «Даллас» реализовать не сумел, а вот штраф капитана Джейми Бенна за подножку на Тайлере Джонсоне стал для «звёзд» роковым. «Глупое, «мусорное» удаление», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.



Бросок Кевина Шаттенкирка из правого круга вбрасывания поставил в матче точку, принеся «Тампе» третью победу. До Кубка Стэнли «молниям» остался только один шаг, который может быть сделан уже в воскресенье, поскольку, волей расписания, команды будут играть два дня подряд.