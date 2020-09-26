Василевский и Кучеров снова побили рекорды НХЛ! И мило обнялись после победы (видео)

«Тампа-Бэй Лайтиниг» вырвала победу у «Даллас Старз» в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли – 5:4 ОТ. Всё решил гол защитника «молний» Кевина Шаттенкирка.
Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30, одержав 17-ю победу в нынешнем плей-офф. Таким образом, он побил клубный рекорд Николая Хабибулина, одержавшего 16 побед в 2004 году, когда «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли.
При этом две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли. Таким образом, российский голкипер установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф.
Посмотрите на сейв Василевского при счёте 3:2 в пользу «Далласа». Возможно, поведя в середине матча в две шайбы, «звёзды» уже не упустили бы своего преимущества.
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Мало того, Василевский спас свою команду в концовке третьего периода, когда Радулов добивал шайбу в упор. Сразу после победного гола голкипер «молний» попал в милые объятия Кучерова и Сергачёва. Последний, к слову, особенно обязан Василевскому, который уверенно отыграл в меньшинстве в овертайме после удаления его удаления.
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Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Кучеров и Пойнт — вторые одноклубники в XXI веке с 30+ очками за один плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Кроме того, Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих, превзойдя достижение Марка Рекки. После этого матча на счету россиянина стало 25 результативных передач, тогда как Рекки в 1991 году отметился 24 голевыми передачами.
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Три россиянина из «Тампы» как никогда близки к заветному трофею. Уже завтра Кубок Стэнли может получить нового обладателя
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