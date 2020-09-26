Ротенберг устроил шоу в КХЛ. Он большой артист, но искренне болеет нашим хоккеем

Появление Романа Ротенберга на тренерской скамейке СКА неплохо всколыхнуло хоккейную общественность и стало едва ли не главной темой последних дней. Казалось бы, вице-президент СКА – далеко не первый функционер в нашем хоккее, спустившийся из VIP-ложи в «зону боевых действий». В разные годы в роли тренеров себя пробовали Олег Гросс и Геннадий Величкин, Анатолий Бардин и Андрей Яковенко, Алексей Жамнов и Андрей Сафронов.

Но никогда ранее подобный перформанс менеджеров не вызывал такого большого резонанса, как случай с Ротенбергом. Но это легко объяснимо. Во-первых, Роман Борисович уже на второй матч назначил себя исполняющим обязанности главного тренера. А во-вторых, и в главных – эта новая временная должность Ротенберга стала поистине символичной для всего нашего хоккея.

Квартальнов чуть не поседел. Ротенберг и молодёжь СКА отобрали очко у «Ак Барса»! А ведь Андрей Назаров сразу предупреждал, что легко Казани не будет.

Глава штаба национальной сборной России ведь не просто подменил заболевшего Валерия Брагина в форс-мажорной ситуации. Нет, Ротенберг ярко и громко вышел из тени. Ни для кого ведь не секрет, что в последние годы Роман Борисович – серый кардинал нашего хоккея. Его влияние в ФХР уже давно в разы больше, чем у фактического президента Владислава Третьяка, ну а после ухода с постов в СКА и сборной России харизматичного, жёсткого и самостоятельного Олега Знарка, Ротенберг сосредоточил в своих руках всю власть в главных командах нашей страны – национальной сборной и её базового клуба. И речь не только о менеджерских, но и о тренерских функциях. Ротенберг имеет голос, когда собирается состав на чемпионат мира и имеет своё мнение на счёт того, в какой хоккей должны играть СКА и сборная России. Заданный вектор развития у находящегося в поиске Романа Борисовича регулярно меняется, отсюда и зачастившие смены главных тренеров в Санкт-Петербурге и национальной команде. Наставники просто подгоняются под стремительно меняющиеся цели и задачи.

Почему ушёл Кудашов и чем важно совмещение постов? Итоги пресс-конференции сборной России Руководители ФХР представили новых тренеров национальных команд и вместе с ними ответили на вопросы журналистов.

Вспышка коронавируса в СКА дала Ротенбергу уникальную возможность продемонстрировать тем, кто ещё не понял, кто на самом деле рулит в петербуржском клубе и, соответственно, во всём нашем хоккее. Поэтому он и вышел на тренерскую лавку, став главным не только де-факто, но и де-юре. Получился великолепный повод выставить на всеобщее обозрение витрину из молодых талантов системы СКА. Не для того их в последние годы собирали по всей России, чтобы в ковидную эпоху прятать в МХЛ и ВХЛ.



И собирал их, в первую очередь, сам Ротенберг. Превращение Санкт-Петербурга в столицу молодёжного хоккея России – это его проект, так что Роман Борисович просто не мог остаться в высоком кабинете, когда его «кровинушки», его гордость и надежда вышли нюхать порох КХЛ. И это ещё одна причина, почему Ротенберг именно сейчас, а не в более благополучные для СКА времена, решил удовлетворить свои тренерские амбиции.

Первый матч тренера Ротенберга в КХЛ. Тряс кулаком, заводил команду, но всё же проиграл Молодёжный состав СКА дал бой новосибирским мужикам, но сотворить сенсацию им не удалось.

Он давно и глубоко погружён во все процессы нашего хоккея, у него есть диплом ВШТ, но Ротенберг – не тренер. Это показал тот же матч с «Ак Барсом», где всё оперативное управление во время игры взял на себя Лев Бердичевский. Более того, уверен, что Ротенберг и в дальнейшем не метит в наставники. Это слишком нервная, ответственная и мелкая для Романа Борисовича должность. На ней можно лишь первым собрать все шишки и поседеть раньше времени, но никак не удержать в руках всю власть. Да и зачем Ротенбергу становиться тренером, если он и так главный?



Но, повторюсь, Роману Борисовичу, любящему эффектность, нельзя было не воспользоваться моментом. Вот он выходит на скамейку СКА и победоносно трясёт кулаком под прицелом всех телекамер, собирая тонны внимания. Вот он назначает себя главным тренером и предстаёт в роли генерала, который вывел своё молодое войско на неравный бой с мощным соперником. И ведь все риски были просчитаны! Если бы «Ак Барс», как ожидалось многими, разнёс СКА с неприличным счётом, то никто бы не подумал кинуть камень в огород петербуржской команды, а Ротенберга бы похвалили за то, что не побоялся взять на себя ответственность в тяжёлый момент и пожертвовать репутацией. В действительности же для СКА всё вышло гораздо лучше, а



Роман Борисович получил лишнюю возможность красочно выступить перед журналистами на пресс-конференции.

«Показали миру – у российского хоккея есть будущее». Пресс-конференция Ротенберга СКА молодёжным составом завоевал очко в матче с «Ак Барсом», которое «на вес золота».

Так что в этой истории с коронавирусным СКА и Ротенбергом очень много элементов шоу. Но давайте всё же не будем смотреть на эту ситуацию однобоко. Вице-президент «армейцев» и глава штаба сборной любит быть в центре внимания и не скупится на громкие речи, но нельзя не замечать, что он искренне старается сделать весь наш хоккей лучше, а не просто упивается безграничной властью.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ротенберг ведь действительно максимально погружён в процессы, происходящие в нашем любимом виде спорта. Он участвует в разработке различных программ для тренеров и хоккеистов, выстраивает методическую базу в СКА и сборной России, пытается как-то использовать зарубежный опыт, продвигает бренд нашей национальной команды, что тоже очень важно в современном мире. В конце концов, Ротенберг старается не на словах, а на деле удерживать молодых игроков в России, пусть методы для выполнения этой задачи и не нравятся конкурентам СКА. Просто посмотрите на состав «армейцев» во вчерашнем матче. Конечно, петербуржцы выставили против «Ак Барса» не совсем уж детский сад, там были и Ткачёв, и Аалтонен, и Кузьменко и стучащийся в НХЛ голкипер Бердин, но большинство игроков СКА представляли собой совсем молодых ребят. И эти парни, у которых ещё даже борода не растёт, здорово сражались с маститым соперником, показав, что в Санкт-Петербурге собирают действительно талантливых ребят, дают им возможность для роста, развеивая стереотип о том, что развиваться можно только за океаном.

Чибриков: правильно, что остался в России. В Канаде сидят без дела, а я сыграл в КХЛ

Если подойти к оценке Ротенберга более-менее объективно, то можно увидеть молодого, амбициозного менеджера, которому не всё равно. Это не оторванный от жизни чиновник, не «пиджак», не говорящая голова, а деятельный, вовлечённый в процесс функционер. Однако нельзя не отметить, что желание Романа Борисовича всё контролировать несколько мешает командам Ротенберга. Он упорно проповедует принцип совмещения постов в клубе и сборной главными тренерами, а сам активно вмешивается в работу наставников, лишая их самостоятельности. Всё-таки менеджер должен заниматься своим делом, а тренер – своим, но такой принцип разделения обязанностей неприемлем для Ротенберга, который любит, чтобы его везде было слишком много. Впрочем, стоит заметить, что такая манера поведения Романа Борисовича – не только от жажды власти, но ещё и от его искреннего и неуёмного интереса к хоккею.

Российский хоккей в плену иллюзий и самообмана. Что не так с идеологией нашей сборной? Совмещение постов главного тренера национальной команды и СКА в эпоху потолка зарплат КХЛ утратило последний смысл.

Однако пока это непопулярное мнение, и с такой стороны Ротенберга вряд ли рассматривает большинство людей, внимательно следящих за нашим хоккеем. Всё потому, что, увы, нет результата. Героически заработать очко молодёжным составом СКА в игре регулярке КХЛ – это очень мелко. Победы национальных команд на различных юниорских турнирах и даже серебро молодёжки на МЧМ – достойно, но тоже не то, что ждут широкие массы. Людям (которые разбираются!) нужны большие успехи, и триумф на ОИ-2018, по понятным причинам, не прокатит. У России с 2014 года нет побед на чемпионатах мира, а ведь ради нашей национальной команды серьёзно ущемляются интересы КХЛ. У России с 2011 года нет золота на МЧМ, и за это теперь тоже будут спрашивать с Ротенберга, который провозгласил курс на развитие молодёжного хоккея.

И лишь когда к нашей стране придут эти победы, тогда на Романа Борисовича посмотрят по-другому. Не как только на большого артиста, а как на успешного современного менеджера. И тогда такие перформансы, как выход на тренерскую скамейку, будут восприниматься не как позёрство, а как проявление искреннего неравнодушия и отеческой заботы о российском хоккее.