«Салават» потерял главных звёзд, но вышел в лидеры КХЛ. Уфа больше не команда одного звена

Коронавирус, ударивший по КХЛ во второй половине сентября, стал отличной проверкой на прочность для лиги и многих клубов. Увы, не обошлось без скандалов, организационного бардака и недопонимания, карантинов и технических поражений, но в целом наш хоккей пока держит удар. А для некоторых команд ковидный кризис стал, в соответствии с наказами Уинстона Черчилля, поиском новых возможностей.

Технарь «Локомотива» — урок для российских клубов. У КХЛ нет причин останавливать сезон К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.

Вот возьмём «Салават Юлаев». Уфимцы в последние годы почти единогласно признавались командой одного звена. И ведь действительно, успех клуба из Башкирии напрямую зависел от настроения и мотивации легионеров во главе с Умарком. Им часто было лень выкладываться в регулярке, поэтому «Салават» оккупировал шестую строчку на Востоке. Но плей-офф – время сильных, и уфимцы два года подряд чудесно преображались в кубковых встречах.

Минувшим летом Умарк покинул «Салават», на его место пришёл Маркус Гранлунд, и ситуация в целом не изменилась. «Юлаевцев» в этом чемпионате продолжали тащить иностранцы, правда делали они это как-то особенно яростно – просто посмотрите на список лучших бомбардиров КХЛ. Усилий монструозных Хартикайнена, Гранлунда и Маннинена хватало, чтобы «Салават» почти не проигрывал и шёл на первом месте во всей лиге.



Но тут по Уфе ударил коронавирус. «Салават» сразу же лишился двух самых результативных игроков сезона (Харти и Гранлунд), но сумел одолеть «Трактор». Это уже было в какой-то степени неожиданно, но всё-таки «Салават» играл дома, челябинцы не самый грозный соперник, да и не всегда же уфимцы должны побеждать только с помощью финнов.

Лихая музыка атаки. 10 лучших троек КХЛ на старте сезона Неудержимые уфимские финны, сюрпризы из Минска и Екатеринбурга и другие «горячие» сочетания КХЛ.

А вот перед матчем с «Витязем» ситуация стала для «Салавата» совсем печальной. К Хартикайнену и Гранлунду в списке травмированных добавились почти все хоккеисты, определявшие лицо команды. Моторные двусторонние форварды Кадейкин, Хохряков и Жарков, отвечавшие за темп, скорость и меньшинство «Салавата», ведущий защитник Григорий Панин и основной вратарь Юха Метсола. К тому же с начала турнира не играет один из лидеров обороны Филип Ларсен. А ведь на носу встреча с набравшим ход крепким соперником, хоть и при своих трибунах.

Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»

Никто бы и не подумал упрекать «Салават» в случае поражения, но уфимцы, выставившие полумолодёжный состав, устроили настоящий концерт для своих болельщиков и выгрызли у «Витязя» победу в ярчайшем матче. «Юлаевцы» продемонстрировали, что коронавирус для них – не повод ныть и сдаваться, а возможность доказать, что эта команда больше не находится в прямой зависимости от игры трёх человек. У неё, помимо характера и изрядной доли спортивного оптимизма, есть глубина состава и крутая молодёжь.

Кто же те герои, что вышли из тени Хартикайнена и Ко благодаря случаю? В первую очередь, это Никита Сошников. Конечно, один из лучших снайперов прошлого сезона – вовсе не теневой лидер, а вполне себе первостепенный. Но на старте этого чемпионата нападающий буксовал, долго не мог забить, со скрипом набирал очки и был практически не заметен, особенно на фоне крушивших всё и вся финнов. Однако в тот момент, когда Сошников оказался главной ударной силой «Салавата», Никита не подвёл. Эти две игры с «Трактором» и «Витязем» он провёл в режиме Хартикайнена, то есть без устали играл мускулами на площадке и делал результат для своей команды. Сошников устроил настоящий бенефис в поединке с челябинцами, сделав все три гола «Салавата» в той встрече, а в игре с подольским клубом Никита оформил ассистентский покер. В результате семь очков за две игры, и уфимские болельщики нечасто вспоминали о заболевших финнах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Потянул свалившееся бремя лидерства и Дмитрий Кугрышев. Некогда безумно перспективный форвард уже давно заработал реноме нестабильного хоккеиста, которого нельзя рассматривать в качестве главной ударной силы. Но в этих матчах Кугрышев показал, что хоккейный интеллект и хороший бросок всё ещё при нём, и на них можно положиться. Он забил два гола и был важной частью великолепной командной игры «Салавата».



Но главным откровением стала игра уфимской молодёжи. Нет, мы знали, что Родион Амиров – очень талантливый нападающий, но пока наивно ждать от него большой продуктивности на взрослом уровне. Однако уфимец блестяще пользуется своими шансами. Он не просто попал в первое звено «Салавата», и не только не испортил картины, но и оформил классный дубль в большинстве, дважды грамотно сыграв на пятачке у чужих ворот. Да и в целом 18-летний нападающий выглядел умно, напористо и взросло, показав тренерам «Салавата», что он уже сейчас достоин большего игрового времени и ведущей роли в уфимском клубе. И как знать, была бы у Амирова такая возможность заявить о себе, если бы не коронавирус?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Порадовал и другой уфимский молодняк. Голами в ворота «Витязя» отметились Илья Баранов и Алексей Пустозёров. Эти парни впервые получили шанс выходить на лёд за взрослую команду при любых игровых ситуациях и решали в пользу уфимцев моменты, созданные более опытными партнёрами. Хотелось бы отметить и защитника Шакира Мухамадуллина. Молодой уфимский великан пока очень много «пожарит» в обороне, и за две игры с «Трактором» и «Витязем» привёз несколько голов в свои ворота. Зато на другой половине площадки Мухамадуллин раскрывается, как отличный защитник для подыгрыша и большинства.



Понятно, что уфимский карнавал в игре с «Витязем» стал возможен и благодаря ужасным действиям подольчан в защите. Но это сейчас не так важно. Главное для «Салавата», что пока «юлаевцы» оборачивают коронавирусные проблемы в свою пользу. Они выиграли два матча в основное время и возглавили турнирную таблицу КХЛ, а также доказали (прежде всего, самим себе), что больше не являются командой одного звена.



И мне кажется, что «Салават» и в дальнейшем не сбавит обороты. Будет выигрывать матчи разными способами, использовать глубину и идти в верхней части таблицы Востока. Уфимцы изменились по сравнению с двумя последними сезонами, добавили в основательности и в серьёзности, научились включать эмоции на регулярной основе и уважать своих болельщиков даже в рядовых матчах регулярки. Посмотрим, к чему это приведёт весной.