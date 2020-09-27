«Даллас» выжил в двух овертаймах и забил на 90-й минуте! Удивительный матч финала НХЛ

Все предположения о том, что наставник «Даллас Старз» Рик Боунесс рискнёт на рокировку своих вратарей в решающем матче за Кубок Стэнли, оказались напрасными. «Худобин устал? Это финальная серия, мы говорим о двух уставших голкиперах», — отверг все предположения тренер. В пятой игре серии всё осталось без изменений: Антон Худобин вышел с первых минут у «Старз», Андрей Василевский — у «Лайтнинг».



Не появился у «молний» и травмированный капитан Стивен Стэмкос, который в плей-офф сыграл лишь пять смен, но сумел забить гол. «Играть он не будет, но мы не исключаем его появления, если серия продлится», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер, и присутствие Стэмкоса в дальнейшем команде ещё может потребоваться. Болельщики «молний» в Тампе расположились рядом с домашним стадионом команды, чтобы поддержать своих любимцев и посмотреть матч на большом экране.

О важности любого матча, когда счёт в серии доходит до цифр 3-1, говорить не нужно. Зная это, «Даллас», находившийся на грани поражения, должен был стремиться сыграть максимально дисциплинированно, тем более, что именно спорное удаление в овертайме решило исход предыдущей встречи.

«Судьи определяют исход матчей — это традиция!» Скандал в НХЛ может решить судьбу финала С одно стороны, это было чистое удаление. С другой — обычная борьба за шайбу. А «Далласу» припоминают карму за гол-фантом Бретта Халла.

Тем не менее, «звёзды» начали именно с удаления, рискнув поиграть с огнём (6 из 12 предыдуших шансов забить в большинстве «Тампа» реализовала). На пятой минуте Тайлер Сегин зарядил крюком клюшки в лицо Брейдену Пойнту, за что получил малый штраф, который «Даллас» успешно «убил». А ближе к перерыву техасцы не упустили момент и открыли счёт — отличился ветеран Кори Перри, который прошёл к воротам, воспользовавшись неуверенной игрой Михаила Сергачёва. Причиной неудачных действий защитника стала борьба с Александром Радуловым, который несколькими секундами ранее выиграл у Сергачёва единоборство в углу площадки — Михаилу достался удар в живот и он не успел смениться.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На старте второго периода «Тампа» отыгралась — успеха снова добилось первое звено «молний». Никита Кучеров на входе в чужую зону сделал хороший пас на чистый лёд на Ондржея Палата, который воспользовался бездействием обороны и беспрепятственно вышел на пятачок.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Отразив 22 броска за два периода, Антон Худобин добрался до солидной отметки в 700 сейвов за один плей-офф. Это сделало его пятым голкипером, начиная с сезона-1955/1956, кто получил такую нагрузку в розыгрыше Кубка Стэнли, а на первом месте в этом списке идёт тот вратарь, с которым Худобина часто сравнивают — Тим Томас (798 сейвов в плей-офф 2011 года).

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

На старте третьего отрезка у «Лайтнинг» исправился Сергачёв, чей дальний выстрел достиг цели через трафик перед воротами «Далласа». Михаил явно чувствовал свою вину в заброшенной шайбе соперника, поэтому его радость после гола была особенно яркой.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Даллас» спасся от поражения в основное время усилиями Джо Павелски, который проводит потрясающий плей-офф. Форвард удачно доработал в ближнем бою, забив свой четвёртый гол в пяти матчах финала и догнал Брейдена Пойнта в споре лучших снайперов розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме этого, эта спасительная шайба стала для Павелски 61-м кубковым голом в карьере, что стало рекордом в истории НХЛ для американских хоккеистов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Стартовал овертайм, в котором шансы «Далласа» изначально смотрелись неважно. «Тампа» выиграла четыре предыдущих серии именно в дополнительное время, причём «Коламбус» и «Бостон» были выбиты во втором овертайме. В первые 20 минут «молнии» имели полное превосходство, перебросав «Даллас» со счётом 7-2, но Худобин (39 сейвов за матч) был на высоте, а во втором овертайме всё мог решить Денис Гурьянов, убежавший один на один, но не попал в створ ворот. «Даллас» выжил и сумел одержать верх в этом удивительном матче финальной серии.

Решающий момент наступил в середине второго овертайма. Опытный Кори Перри в жуткой сутолоке у ворот Василевского первым успел к шайбе, протолкнул её за линию и обеспечил «Далласу» ещё как минимум один матч финала. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Тампы», и шестая встреча состоится после трёхдневной паузы — в ночь со среды на четверг.