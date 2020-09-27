Худобин отбил подставление Пойнта шнурками, без этого не было бы победного гола Перри во втором овертайме. Сказка «звёзд» продолжается!

Эмоции мужиков «Далласа» после победы! Худобин вырвался из объятий и побежал к Перри

Перед вторым овертаймом два главных «деда» «Далласа» — 35-летний Кори Перри и 36-летний Джо Павелски взяли слово в раздевалке. Пятый матч, на кону – продолжение борьбы за Кубок Стэнли, «звёзды» лишь дважды бросили по воротам в первом овертайме. «Они сказали: «За дело!», это был самый главный толчок для нас сегодня», — рассказал Тайлер Сегин. Через девять с половиной минут Перри пробил Василевского с пятачка и подарил нам шестой матч!

Реакция скамейки говорит сама за себя. Александр Радулов победно вскидывает руки в воздух, Рик Боунесс, на лице которого не дрогнул ни мускул, когда Павелски сравнивал счёт во втором периоде, бьётся в экстазе. Эта сказка, в которой «Даллас» уже успели списать со счетов, продолжается.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

Кубок Стэнли должен был быть уже у «Тампы». Но Худобин чудом достал шайбу краем щитка! Сейв, который может перевернуть ход финала.

Худобин сам попросил у тренера сыграть в пятом матче. Антон два года не играл бэк-ту-бэк

На льду половина игроков устремилась к Антону Худобину, вторая – к Перри. Худобин оправился с собой после неудачного четвёртого матча, оправился после сегодняшней ошибки во втором периоде, когда «Тампа» сравняла счёт, а незадолго до победного гола Перри совершил спасение дня, шнурками отбив подставление Брейдена Пойнта.

Худобин вышел на третье место в истории лиги по сейвам в одном плей-офф. «Он сам попросился играть второй день подряд», — сказал Боунесc.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Даллас Старз».

Вырвавшись из горячих объятий партнёров, Худобин побежал обнимать Перри. «Наша команда никогда не сдаётся. Будем биться до конца», — сказал Перри после игры. Герои!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

Перри так вообще стал вторым игроком в истории НХЛ старше 31 года после Игоря Ларионова, забившим больше одного гола в матче финала, включая победный в овертайме. Естественно, преходящий приз лучшему игроку «Далласа» — массивная цепь – досталась ему. «В этом сезоне осталось шесть периодов. Возможно, потребуется больше, но мы всё ещё здесь. Давайте выиграем следующий матч», — сказал он.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

За Перри на трибуне болела его жена Блэйкни, которая радовалась голу мужа не меньше остальных. «Да, привезти её сюда было хорошей идеей. Она – моя стена», — сказал Перри.

Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала

Мужики! Они заслужили эту победу и заслужили ещё один матч. А может, и не один. Ясно одно – у «дедов» ещё остался порох в пороховницах, и они не собираются сдаваться.