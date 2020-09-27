«Худобин сделал всё, чтобы сезон для «Далласа» продолжился». Им снова восторгаются в НХЛ!

Доверие заокеанских болельщиков к Худобину максимально возросло, хотя два месяца назад они ничего не знали о русском вратаре.

Мы были близки», — сказал Михаил Сергачёв. «Это было близко», — вторил ему Виктор Хедман после пятого матча финала. Близость трофея была максимальной, но Кубку Стэнли придётся подождать и не торопиться отправиться в руки «молний». «Даллас» проявил удивительное терпение и сумел отодвинуть «Тампу» от хоккейного Грааля, хотя хоккеисты «Лайтнинг» находились в одном голе от заветного триумфа. Тем не менее, никто из «молний» не стал говорить о своих расстроенных чувствах.

Кубок Стэнли должен был быть уже у «Тампы». Но Худобин чудом достал шайбу краем щитка! Сейв, который может перевернуть ход финала.

«Ещё одна ночь, когда свои ответы на вопросы дал Антон Худобин»

«Каждый раз, когда мы терпим поражение, то расстраиваемся. Но мы достаточно хорошо реагируем на проигрыш. Мы занимаемся этим уже два месяца и представляем, что нам необходимо делать. Мы знаем, что работает, а что — нет», — заявил наставник «Лайтнинг» Джон Купер.

«Кори Перри закончил матч в середине второго овертайма, проявив завидное терпение. Он удерживал шайбу пока Василевский пытался её блокировать, а потом отправил в ворота. Но при обсуждении матча все хоккеисты и тренеры «Тампы» были непринуждёнными. Они много говорили о том, что необходимо оставаться в равновесии, что нужно преодолевать взлёты и падения. И именно этим они и занимались в субботу. С первой попытки выиграть Кубок Стэнли не получилось», — отметила Диана Нирхос из Tampa Bay Times.

«История и статистика была на стороне «молний», но теперь придётся подождать шестого матча. Это были сумасшедшие 28 часов для обеих команд, которые сыграли 155 минут и 57 секунд в двух матчах за два дня. Девять овертаймов «Тампы» — это третий результат за всю историю лиги. Как справедливо сказал Джон Купер, если бы игра продолжалась и дальше, то непонятно, были бы вообще заброшенные шайбы, потому что обе команды очень устали. Особо нужно отметить Виктора Хедмана. Он всегда играет много, но во втором периоде он отыграл смену длиной 3 минуты и 3 секунды. Наверное, это стало для него рекордом», — констатировала другой автор Tampa Bay Times Мари Файелло.

«Даллас» выжил в двух овертаймах и забил на 90-й минуте! Удивительный матч финала НХЛ «Молнии» не дожали соперника, а Перри и Худобин сыграли великолепно.

«Основа этой победы «Далласа» была заложена в последнюю неделю июня прошлого года. Тогда «звёзды» обменяли Тайлера Питлика в «Филадельфию» и выкупили контракт Валерия Ничушкина. Оба этих шага освободили место под потолком зарплат, а результатом стало подписание Кори Перри и Джо Павелски. В нынешнем плей-офф они забросили шесть последних шайб своей команды, они самые опытные игроки «Старз» в розыгрыше Кубка Стэнли. Причём четыре из шести этих голов были забиты с расстояния, не превышавшего два метра от ворот», — восторгается игрой «Старз» обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс.

«Это была ещё одна ночь, когда свои ответы на вопросы дал Антон Худобин. Он не был идеален в двух пропущенных голах, но он сделал душераздирающий сейв на Пойнте незадолго до того, как Перри забил победный. Это была суббота стариков. 35-летний Перри, 36-летний Павелски и 34-летний Худобин, который столкнулся с обычным шквалом бросков от игроков «Тампы». Он сделал всё, чтобы сезон для «Далласа» не закончился в первом или втором периодах.

Случайные болельщики «Далласа» узнали о таком игроке, как Худобин, лишь пару месяцев назад, когда он начал подменять Бишопа. Но многие уже оценили его работу и максимально повысили своё доверие к русскому вратарю. И ещё вопрос, удастся ли болельщикам лично поблагодарить человека, который так долго поддерживал жизнь этой команды в «пузыре» в Эдмонтоне. Пока что Худобин ещё в «Далласе», но он может стать свободным агентом и подписать контракт с любым клубом в межсезонье, которое будет очень коротким.

В финале «Тампа» делает в среднем на 8 бросков больше, так что просто удивительно, что Худобин так надёжен. «Звёзды» продолжают сражаться, а Худобин несёт их на своих плечах, хотя он никогда в своей карьере не выходил в плей-офф. Сейчас осень, и, возможно, Добби просто с нетерпением ждёт благодарных песнопений на домашнем стадионе «Далласа», — восторгается россиянином другой автор Dallas News Том Коулишо.

Эмоции мужиков «Далласа» после победы! Худобин вырвался из объятий и побежал к Перри Худобин отбил подставление Пойнта шнурками, без этого не было бы победного гола Перри во втором овертайме. Сказка «звёзд» продолжается!

«Перри — настоящий игрок своего поколения, даже если он подлый вредитель»

«Кори Перри — это олицетворение любви и ненависти для канадского хоккейного фаната. Вы любите его, когда он играет за вашу команду, и ненавидите, когда он в стане соперников. В одну из ночей он ударил Брейдена Пойнта в самое неудобное место. А затем забил самый важный гол за «Даллас», и лучшего описания для Перри невозможно придумать. Когда-то он был частью великолепной команды на МЧМ-2005. Там были Сидни Кросби, Ши Уэбер, Патрис Бержерон и ещё какой-то долговязый парень из «Лондон Найтс». Мы должны были признать, что этот парень нам вроде бы понравился, но затем он отправился играть в «Анахайм» и канадцы стали его систематически ненавидеть.

Весной 2007 года он прорвался в плей-офф, обыграв «Ванкувер». Затем он не дал выиграть в финале Кубка Стэнли «Оттаве», играя в свой фирменный «наждачный» хоккей. После этого он долго дразнил ребят из «Эдмонтона» и «Калгари», забивая важные голы этим командам. Потом он выиграл золотую медаль Олимпиады и золото чемпионата мира, а болельщики коллективно зажимали нос, когда слышали его прозвище Скори Перри (забивной Перри — прим. Чемпионата). Надо признать, что это настоящий игрок своего поколения, даже если он подлый и грязный вредитель. Два гола, включая победный во втором овертайме — ради этого «Далласу» стоило его купить. Перри не знаком со словом паника», — считает аналитик Sportsnet Марк Спектор.

«Город Тампа был готов взорваться. Владелец клуба Джефф Винник и его семья кричали: «Мы хотим Кубок», но когда Джо Павелски в середине третьего периода сравнял счёт, это дало «Далласу» новую жизнь. «Тампе» не нужно что-то кардинально менять перед шестым матчем серии, «молнии» всё ещё сидят за рулём и управляют ситуацией. Конечно, им нужно отдохнуть, потому что команда сыграла 3 матча за четверо суток, включая 9 периодов за последние 48 часов.

Свои шансы у «Лайтнинг» были: Чирелли попал в штангу, Пойнт перенаправлял бросок Хедмана, но Антон Худобин снова показал великолепную игру. Правильно сказал Сергачёв — работа ещё не закончена», — отметил обозреватель The Athletic из Тампы Джо Смит.