«Старички» спасают «Даллас». А год назад от Павелски и Перри отказались в прежних клубах

Всё-таки плей-офф НХЛ – это почти всегда какая-нибудь крутая и/или удивительная история. Связанная не с результатами матчей, не с перипетиями серий, а с личностями. Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли не становится исключением. Пока «Тампу» к долгожданному и заслуженному трофею тащат пиковые звёзды Кучеров, Пойнт, Хедман и Василевский, им оказывают противодействие люди, от которых уже никто ничего не ждал. Списанные, по большому счёту, из элиты мужики далеко за 30 лет, ухватившиеся за последние шансы в своей карьере.

Про Антона Худобина, который внезапно стал главным открытием этого плей-офф, уже сказано немало. Вечный бэкап, оказавшийся первым номером «Далласа» благодаря случаю, ведёт свою команду к трофею, отражая какое-то немыслимое количество бросков и вдохновляя партнёров в поле на подвиги. Но это только одна из красивых историй.

Кубок Стэнли должен был быть уже у «Тампы». Но Худобин чудом достал шайбу краем щитка! Сейв, который может перевернуть ход финала.

Другая связана с двумя североамериканскими ветеранами, которые летом 2019-го приходили в «Даллас», чтобы просто ещё немного поиграть в хоккей. Но сейчас они спасают «Старз» в пятой игре финала Кубка Стэнли, пока все ведущие фронтмены «звёзд» демонстрируют беспомощность перед Василевским и Ко. Речь, конечно, о Джо Павелски и Кори Перри.

Последние шесть голов «Далласа» в финале забили 35-летний Перри и 36-летний Павелски

Одному 36 лет, другому 35, и их судьбы во многом схожи. Оба на протяжении всей взрослой карьеры были преданы одной команде. Американец Павелски был выбран «Сан-Хосе» в подвале драфта-2003 (7 раунд), но уже через три года закрепился в основе «акул», за которых в результате отыграл 13 сезонов. Разумеется, ничего не выиграл, но в число легенд франшизы себя точно вписал.

Джо Павелски установил рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков

Канадец Перри – это топ-проспект «Анахайма» в 2003 году. Уже в 2005-м Кори вовсю играл за «уток», а всего он посвятил калифорнийскому клубу 14 сезонов. Перри пережил с «Дакс» эпоху подъёма, выиграл Кубок Стэнли в 2007-м, затем стал одной из главных звёзд всей НХЛ – выиграл «Ришара», «Харт Трофи», а со сборной Канады взял золото на всех крупных турнирах – Олимпиада (дважды), чемпионат мира, Кубок мира. Выпав из «золотого» возраста Перри всё равно оставался в «Анахайме», который уже и близко не напоминал чемпионскую команду, но прошлым летом настало время расставаться.

Боунесс — о Перри: немало работал против него и знаю, что он настоящая заноза в заднице

Павелски прошлым летом ушёл из «Сан-Хосе» из-за денег. Капитан «акул» хотел остаться в клубе, клуб хотел его сохранить, но ещё больше «Шаркс» желали оставить в команде защитника Эрика Карлссона. В результате шведу дали контракт на 8 лет и $92 млн, а на Павелски средств уже не хватило. Любопытно, что в финальной стадии переговоров Джо общался как раз с «Далласом» и «Тампой». Вроде бы даже Павелски склонялся к варианту с «молниями», но в итоге оформил отличную сделку с техасской командой. «Сан-Хосе» же после подписания Карлссона борьбу за Павелски прекратил. И сейчас Джо делит с Пойнтом первое место в снайперской гонке плей-офф и спасает «Даллас» в пятой игре финала, становясь самым забивным американцем в истории Кубка Стэнли. Ну а «Сан-Хосе» без своего капитана проваливает сезон, не попадая в плей-офф, а Эрик Карлссон проводит средненький (для себя) чемпионат, заставляя в лишний раз задуматься об адекватности менеджмента «акул».

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Кори Перри уходил из своей команды жизни ещё драматичнее. Летом 2019-го в «Анахайме» приняли тяжёлое решение выкупить контракт своего фронтмена. Причина– это просто бизнес. Перри получал немаленькую зарплату, но уже ощутимо сдавал, да и травмы замучили. «Дакс», скрепя сердце, разорвали эти долгие отношения, надеясь, что высвобожденные средства помогут им построить новую команду. Перри, кстати, поначалу сильно обиделся на «Анахайм», сокрушался, что ему не удалось провести 1000 игр в НХЛ в одной команде. Но сейчас вряд ли Кори жалеет о неожиданных поворотах судьбы. Он играет в финале Кубка Стэнли, продлевает жизнь «Далласу» в плей-офф важнейшим дублем и надеется выиграть ещё один трофей под занавес карьеры. В «Анахайме» с Перри такой истории бы уже точно не случилось.

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«Даллас» уже довольно давно за глаза называют клубом пенсионеров. Подписание Перри и Павелски, от которых, по сути, отказались в их прошлых командах, только подтвердило тот факт, что в «Старз» любят собирать игроков постарше. Те же Радулов, Худобин, Бишоп, Секера, Кольяно, Комо – мужчины в возрасте, да и Сегин с Бенном совсем не молодые парни.

Но, как мы видим, опыт, спокойствие и уверенность в собственных силах могут значить в решающей части сезона даже больше, чем задор и талант. Сейчас два списанных ветерана «Далласа» вытаскивают свою команду в одной игре, а завтра они, возможно, уже будут поднимать над головой Кубок Стэнли. У «Тампы» пока по-прежнему больше шансов не допустить такой сценарий, но ведь красивые истории должны и заканчиваться красиво, не правда ли?